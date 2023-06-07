https://ria.ru/20230607/livni-1876613247.html
В пяти регионах ДФО ливни могут подтопить населенные пункты и дороги
В пяти регионах ДФО ливни могут подтопить населенные пункты и дороги - РИА Новости, 07.06.2023
В пяти регионах ДФО ливни могут подтопить населенные пункты и дороги
Высокий риск формирования дождевых паводков прогнозируется на этой неделе на территории пяти регионов Дальневосточного федерального округа из-за сильных ливней; РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T03:35
2023-06-07T03:35
2023-06-07T03:35
камчатский край
приморский край
амурская область
внии гочс
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751946209_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_11b7995f43a2e97f1dbe58f744e559c1.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Высокий риск формирования дождевых паводков прогнозируется на этой неделе на территории пяти регионов Дальневосточного федерального округа из-за сильных ливней; возможны подтопления автодорог и населенных пунктов, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "На юге Хабаровского и Камчатского краев, в Приморском крае, в Амурской области и Еврейской автономной области прогнозируются риски формирования дождевых паводков в результате ухудшения параметров гидрометеорологической обстановки, выпадения обильного количества ливневых осадков до 45 миллиметров, местами до 55 миллиметров, и высокого переувлажнения почвы", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что в этих регионах существует высокая вероятность повышения уровней воды в реках, выхода ее на пойму, а также подтопления дорог и населенных пунктов, расположенных в пониженных местах.
https://ria.ru/20230606/grad-1876343635.html
камчатский край
приморский край
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751946209_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_701e6dce32b748759ce4d9018b1aed1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатский край, приморский край, амурская область, внии гочс, происшествия
Камчатский край, Приморский край, Амурская область, ВНИИ ГОЧС, Происшествия
В пяти регионах ДФО ливни могут подтопить населенные пункты и дороги
ВНИИ ГОЧС: в пяти регионах ДФО ливни могут подтопить населенные пункты и дороги