https://ria.ru/20230607/livni-1876613247.html

В пяти регионах ДФО ливни могут подтопить населенные пункты и дороги

В пяти регионах ДФО ливни могут подтопить населенные пункты и дороги - РИА Новости, 07.06.2023

В пяти регионах ДФО ливни могут подтопить населенные пункты и дороги

Высокий риск формирования дождевых паводков прогнозируется на этой неделе на территории пяти регионов Дальневосточного федерального округа из-за сильных ливней; РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T03:35

2023-06-07T03:35

2023-06-07T03:35

камчатский край

приморский край

амурская область

внии гочс

происшествия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Высокий риск формирования дождевых паводков прогнозируется на этой неделе на территории пяти регионов Дальневосточного федерального округа из-за сильных ливней; возможны подтопления автодорог и населенных пунктов, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "На юге Хабаровского и Камчатского краев, в Приморском крае, в Амурской области и Еврейской автономной области прогнозируются риски формирования дождевых паводков в результате ухудшения параметров гидрометеорологической обстановки, выпадения обильного количества ливневых осадков до 45 миллиметров, местами до 55 миллиметров, и высокого переувлажнения почвы", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что в этих регионах существует высокая вероятность повышения уровней воды в реках, выхода ее на пойму, а также подтопления дорог и населенных пунктов, расположенных в пониженных местах.

https://ria.ru/20230606/grad-1876343635.html

камчатский край

приморский край

амурская область

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камчатский край, приморский край, амурская область, внии гочс, происшествия