Рейтинг@Mail.ru
В пяти регионах ДФО ливни могут подтопить населенные пункты и дороги - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:35 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/livni-1876613247.html
В пяти регионах ДФО ливни могут подтопить населенные пункты и дороги
В пяти регионах ДФО ливни могут подтопить населенные пункты и дороги - РИА Новости, 07.06.2023
В пяти регионах ДФО ливни могут подтопить населенные пункты и дороги
Высокий риск формирования дождевых паводков прогнозируется на этой неделе на территории пяти регионов Дальневосточного федерального округа из-за сильных ливней; РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T03:35
2023-06-07T03:35
камчатский край
приморский край
амурская область
внии гочс
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751946209_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_11b7995f43a2e97f1dbe58f744e559c1.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Высокий риск формирования дождевых паводков прогнозируется на этой неделе на территории пяти регионов Дальневосточного федерального округа из-за сильных ливней; возможны подтопления автодорог и населенных пунктов, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "На юге Хабаровского и Камчатского краев, в Приморском крае, в Амурской области и Еврейской автономной области прогнозируются риски формирования дождевых паводков в результате ухудшения параметров гидрометеорологической обстановки, выпадения обильного количества ливневых осадков до 45 миллиметров, местами до 55 миллиметров, и высокого переувлажнения почвы", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что в этих регионах существует высокая вероятность повышения уровней воды в реках, выхода ее на пойму, а также подтопления дорог и населенных пунктов, расположенных в пониженных местах.
https://ria.ru/20230606/grad-1876343635.html
камчатский край
приморский край
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751946209_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_701e6dce32b748759ce4d9018b1aed1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатский край, приморский край, амурская область, внии гочс, происшествия
Камчатский край, Приморский край, Амурская область, ВНИИ ГОЧС, Происшествия
В пяти регионах ДФО ливни могут подтопить населенные пункты и дороги

ВНИИ ГОЧС: в пяти регионах ДФО ливни могут подтопить населенные пункты и дороги

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПрохожие под дождем
Прохожие под дождем - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Прохожие под дождем. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Высокий риск формирования дождевых паводков прогнозируется на этой неделе на территории пяти регионов Дальневосточного федерального округа из-за сильных ливней; возможны подтопления автодорог и населенных пунктов, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"На юге Хабаровского и Камчатского краев, в Приморском крае, в Амурской области и Еврейской автономной области прогнозируются риски формирования дождевых паводков в результате ухудшения параметров гидрометеорологической обстановки, выпадения обильного количества ливневых осадков до 45 миллиметров, местами до 55 миллиметров, и высокого переувлажнения почвы", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Отмечается, что в этих регионах существует высокая вероятность повышения уровней воды в реках, выхода ее на пойму, а также подтопления дорог и населенных пунктов, расположенных в пониженных местах.
Женщина под зонтом во время дождя - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Жителей ЮФО и СКФО предупредили о граде и ливнях с грозами
Вчера, 02:49
 
Камчатский крайПриморский крайАмурская областьВНИИ ГОЧСПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала