https://ria.ru/20230607/kultura-1876810312.html

В Совете Федерации состоялось открытие Дней Расула Гамзатова

В Совете Федерации состоялось открытие Дней Расула Гамзатова - РИА Новости, 07.06.2023

В Совете Федерации состоялось открытие Дней Расула Гамзатова

Дни Расула Гамзатова, приуроченные к 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана, стартовали в среду в Совете Федерации, сообщили в пресс-службе верхней РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T20:06

2023-06-07T20:06

2023-06-07T20:06

республика дагестан

республика дагестан

расул гамзатов

совет федерации рф

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МАХАЧКАЛА, 7 июн — РИА Новости. Дни Расула Гамзатова, приуроченные к 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана, стартовали в среду в Совете Федерации, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.“В Совете Федерации состоялась церемония открытия Дней выдающегося поэта, писателя, общественного и государственного деятеля, великого сына дагестанского народа Расула Гамзатова. В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, глава Республики Дагестан Сергей Меликов, представитель в СФ от Республики Дагестан Ильяс Умаханов, дочь поэта, директор Дагестанского государственного музея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой Салихат Гамзатова, сенаторы РФ, почетные гости”, – говорится в сообщении.Открывая церемонию, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала юбилей Расула Гамзатова событием общероссийского масштаба. Она напомнила, что по поручению президента России Владимира Путина создан оргкомитет по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения поэта. Во многих регионах страны проходят выставки, концерты, творческие встречи и другие мероприятия, приуроченные к этой дате.“Расул Гамзатов был подлинным художником слова. В его творчестве отразился благородный характер народа Дагестана, величие дагестанской природы, глубина древних традиций. Поэта всегда ценили и ценят за меткий слог, за мудрость, за бесконечную, искреннюю любовь к Родине. Он часто говорил, что у его народа и его книг две матери – родной Дагестан и Великая Россия”, – сказала глава Совфеда.По словам Матвиенко, Гамзатов был не только талантливым поэтом, но и настоящим патриотом своего Отечества, что проявлялось в его активной государственной и общественной деятельности. На протяжении многих лет он был членом Верховного Совета Советского Союза, народным депутатом СССР. “Расул Гамзатович обладал уникальными человеческими качествами – чуткостью, отзывчивостью, готовностью помочь каждому, даже незнакомому человеку”, – отметила спикер Совфеда.В честь 100-летия Расула Гамзатова в верхней палате состоялся показ видеофильма о его жизни и творческом пути. Открылась тематическая выставка, на которой представлены архивные фотографии, книги, аудиозаписи поэта. В ходе концертной программы выступили артисты из Дагестана, в том числе знаменитый ансамбль танца “Лезгинка”.

https://ria.ru/20230426/gamzatov-1867996616.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика дагестан, расул гамзатов, совет федерации рф