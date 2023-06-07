https://ria.ru/20230607/kontrnastuplenie-1876757601.html
В Киеве отрицают начало "наступления"
В Киеве отрицают начало "наступления" - РИА Новости, 07.06.2023
В Киеве отрицают начало "наступления"
Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что запланированное наступление еще не начиналось. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T16:36
2023-06-07T16:36
2023-06-07T16:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что запланированное наступление еще не начиналось. "Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, они увидят его", - сказал Данилов агентству Рейтер. Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в течение трех суток Киев предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточил для этого большое количество техники и живой силы. По его словам, Вооруженные силы РФ сорвали попытки наступления, противник остановлен, украинские силы за три дня потеряли до 3715 человек. Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. В РФ связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов и ей приходится постоянно отчитываться.
https://ria.ru/20230607/ukraina-1876723872.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве отрицают начало "наступления"
Секретарь СНБО Украины Данилов утверждает, что контрнаступление еще не началось
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что запланированное наступление еще не начиналось.
"Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, они увидят его", - сказал Данилов агентству Рейтер.
Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу
заявил, что в течение трех суток Киев предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточил для этого большое количество техники и живой силы. По его словам, Вооруженные силы РФ сорвали попытки наступления, противник остановлен, украинские силы за три дня потеряли до 3715 человек.
Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. В РФ связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов и ей приходится постоянно отчитываться.
В США рассказали, что Запад сделает с Украиной после контрнаступления