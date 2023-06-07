https://ria.ru/20230607/kontrnastuplenie-1876757601.html

В Киеве отрицают начало "наступления"

В Киеве отрицают начало "наступления" - РИА Новости, 07.06.2023

В Киеве отрицают начало "наступления"

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что запланированное наступление еще не начиналось. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T16:36

2023-06-07T16:36

2023-06-07T16:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

алексей данилов

совет национальной безопасности и обороны украины

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875792035_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_658c28e2e7485c46c4185cfe0b0613ec.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что запланированное наступление еще не начиналось. "Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, они увидят его", - сказал Данилов агентству Рейтер. Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в течение трех суток Киев предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточил для этого большое количество техники и живой силы. По его словам, Вооруженные силы РФ сорвали попытки наступления, противник остановлен, украинские силы за три дня потеряли до 3715 человек. Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. В РФ связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов и ей приходится постоянно отчитываться.

https://ria.ru/20230607/ukraina-1876723872.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр