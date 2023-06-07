https://ria.ru/20230607/konflikt-1876756696.html

Путин и Эрдоган обсудили террористические методы Киева

Путин и Эрдоган обсудили террористические методы Киева - РИА Новости, 07.06.2023

Путин и Эрдоган обсудили террористические методы Киева

В Кремле подтвердили телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лидеры стран обменялись мнениями по... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T16:33

2023-06-07T16:33

2023-06-07T17:47

специальная военная операция на украине

в мире

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реджеп тайип эрдоган

владимир путин

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В Кремле подтвердили телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лидеры стран обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом ... Президенты России и Турции обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.Президент РФ заявил Эрдогану, что Киев с подачи Запада делает опасную ставку на эскалацию, использует террористические методы, организует диверсии в России."Владимир Путин констатировал, что киевские власти с подачи своих западных кураторов по-прежнему делают опасную ставку на эскалацию боевых действий ... Наглядный пример тому - варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе", - также говорится в сообщении.Украинские войска ранее нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).

https://ria.ru/20230606/turtsiya-1876327839.html

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в мире, киев, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин