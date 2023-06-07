https://ria.ru/20230607/kitay-1876634690.html

В Китае заявили о росте товарооборота с Россией в этом году

В Китае заявили о росте товарооборота с Россией в этом году - РИА Новости, 07.06.2023

В Китае заявили о росте товарооборота с Россией в этом году

Товарооборот между Россией и Китаем в январе-мае 2023 года вырос на 40,7% и составил 93,806 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T09:39

2023-06-07T09:39

2023-06-07T09:39

россия

китай

пекин

си цзиньпин

экономика

дмитрий песков

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ПЕКИН, 7 июн - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем в январе-мае 2023 года вырос на 40,7% и составил 93,806 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР, обнародованные в среду. Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 42,947 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – 75,6%, поставки из РФ в КНР выросли на 20,4%, составив 50,859 миллиарда долларов. Отдельно в мае товарооборот двух стран составил 20,573 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на сумму 11,306 миллиарда долларов, Китай в РФ - на 9,267 миллиарда долларов. По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году. После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля 2022 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.

https://ria.ru/20230523/tatarstan-1873568731.html

россия

китай

пекин

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, китай, пекин, си цзиньпин, экономика, дмитрий песков