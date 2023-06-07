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В Китае заявили о росте товарооборота с Россией в этом году - РИА Новости, 07.06.2023
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09:39 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/kitay-1876634690.html
В Китае заявили о росте товарооборота с Россией в этом году
В Китае заявили о росте товарооборота с Россией в этом году - РИА Новости, 07.06.2023
В Китае заявили о росте товарооборота с Россией в этом году
Товарооборот между Россией и Китаем в январе-мае 2023 года вырос на 40,7% и составил 93,806 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T09:39
2023-06-07T09:39
россия
китай
пекин
си цзиньпин
экономика
дмитрий песков
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ПЕКИН, 7 июн - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем в январе-мае 2023 года вырос на 40,7% и составил 93,806 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР, обнародованные в среду. Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 42,947 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – 75,6%, поставки из РФ в КНР выросли на 20,4%, составив 50,859 миллиарда долларов. Отдельно в мае товарооборот двух стран составил 20,573 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на сумму 11,306 миллиарда долларов, Китай в РФ - на 9,267 миллиарда долларов. По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году. После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля 2022 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.
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россия, китай, пекин, си цзиньпин, экономика, дмитрий песков
Россия, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Экономика, Дмитрий Песков
В Китае заявили о росте товарооборота с Россией в этом году

Таможня КНР: товарооборот с Россией в январе-мае 2023 года вырос на 40,7 процента

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкГраница России и Китая на железнодорожном маршруте "Маньчжурия - Сибирь"
Граница России и Китая на железнодорожном маршруте Маньчжурия - Сибирь - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Граница России и Китая на железнодорожном маршруте "Маньчжурия - Сибирь". Архивное фото
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ПЕКИН, 7 июн - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем в январе-мае 2023 года вырос на 40,7% и составил 93,806 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР, обнародованные в среду.
Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 42,947 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – 75,6%, поставки из РФ в КНР выросли на 20,4%, составив 50,859 миллиарда долларов.
Отдельно в мае товарооборот двух стран составил 20,573 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на сумму 11,306 миллиарда долларов, Китай в РФ - на 9,267 миллиарда долларов.
По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.
Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году. После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля 2022 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.
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