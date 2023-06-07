https://ria.ru/20230607/karlson-1876674235.html

В офисе Зеленского раскритиковали Илона Маска за новое шоу Такера Карлсона

В офисе Зеленского раскритиковали Илона Маска за новое шоу Такера Карлсона - РИА Новости, 07.06.2023

В офисе Зеленского раскритиковали Илона Маска за новое шоу Такера Карлсона

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал владельца Twitter Илона Маска за шоу бывшего ведущего телеканала Fox News Такера... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T12:27

2023-06-07T12:27

2023-06-07T12:27

специальная военная операция на украине

в мире

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илон маск

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михаил подоляк

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал владельца Twitter Илона Маска за шоу бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, в котором тот возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Украину. Ранее Карлсон в ходе первого эпизода своего нового шоу Tucker on Twitter, опубликованного в одноименной соцсети, заявил, что любой честный человек после изучения доказательств придет к заключению, что именно Украина несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС. По мнению журналиста, уничтожение ГЭС может быть невыгодно Украине, однако "в большей степени вредит России". Карлсон также выступил с утверждением, что Киев и ранее вынашивал планы по подрыву этой электростанции. Владелец соцсети поделился эпизодом программы на своей странице в Twitter, отметив, что "будет здорово, чтобы на платформе были шоу всех сторон политического спектра. "Илон Маск: "Идея, давай послушаем блог Такера Карлсона с конспирологическими теориями о том, что это сделала сама Украина!". Это какая-то откровенная форма абсурда? Или это доказательство теории о том, что чем абсурднее ложь, тем легче ее продать?" - написал Подоляк в Twitter. При этом как и другие украинские чиновники он возложил вину за ситуацию с Каховской ГЭС на Россию, не приведя никаких доказательств и лишь отметив, что "это аксиома". Украинские войска в ночь с 5 на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230607/karlson-1876638994.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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