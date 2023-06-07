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В офисе Зеленского раскритиковали Илона Маска за новое шоу Такера Карлсона - РИА Новости, 07.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:27 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/karlson-1876674235.html
В офисе Зеленского раскритиковали Илона Маска за новое шоу Такера Карлсона
В офисе Зеленского раскритиковали Илона Маска за новое шоу Такера Карлсона - РИА Новости, 07.06.2023
В офисе Зеленского раскритиковали Илона Маска за новое шоу Такера Карлсона
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал владельца Twitter Илона Маска за шоу бывшего ведущего телеканала Fox News Такера... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T12:27
2023-06-07T12:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
такер карлсон
илон маск
сша
михаил подоляк
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал владельца Twitter Илона Маска за шоу бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, в котором тот возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Украину. Ранее Карлсон в ходе первого эпизода своего нового шоу Tucker on Twitter, опубликованного в одноименной соцсети, заявил, что любой честный человек после изучения доказательств придет к заключению, что именно Украина несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС. По мнению журналиста, уничтожение ГЭС может быть невыгодно Украине, однако "в большей степени вредит России". Карлсон также выступил с утверждением, что Киев и ранее вынашивал планы по подрыву этой электростанции. Владелец соцсети поделился эпизодом программы на своей странице в Twitter, отметив, что "будет здорово, чтобы на платформе были шоу всех сторон политического спектра. "Илон Маск: "Идея, давай послушаем блог Такера Карлсона с конспирологическими теориями о том, что это сделала сама Украина!". Это какая-то откровенная форма абсурда? Или это доказательство теории о том, что чем абсурднее ложь, тем легче ее продать?" - написал Подоляк в Twitter. При этом как и другие украинские чиновники он возложил вину за ситуацию с Каховской ГЭС на Россию, не приведя никаких доказательств и лишь отметив, что "это аксиома". Украинские войска в ночь с 5 на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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в мире, украина, россия, такер карлсон, илон маск, сша, михаил подоляк, разрушение каховской гэс, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Такер Карлсон, Илон Маск, США, Михаил Подоляк, Разрушение Каховской ГЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР
В офисе Зеленского раскритиковали Илона Маска за новое шоу Такера Карлсона

Подоляк осудил Маска за шоу Карлсона с заявлением о вине Украины в аварии на Каховской ГЭС

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал владельца Twitter Илона Маска за шоу бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, в котором тот возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Украину.
Ранее Карлсон в ходе первого эпизода своего нового шоу Tucker on Twitter, опубликованного в одноименной соцсети, заявил, что любой честный человек после изучения доказательств придет к заключению, что именно Украина несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС. По мнению журналиста, уничтожение ГЭС может быть невыгодно Украине, однако "в большей степени вредит России". Карлсон также выступил с утверждением, что Киев и ранее вынашивал планы по подрыву этой электростанции. Владелец соцсети поделился эпизодом программы на своей странице в Twitter, отметив, что "будет здорово, чтобы на платформе были шоу всех сторон политического спектра.
"Посмотрите, что творится за окном": последствия подрыва Каховской ГЭС
© Администрация города

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

Затопленный центр Новой Каховки

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

© Администрация города
1 из 9
© AFP 2023 / Sergiy Dollar

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
2 из 9
© Фото : администрация Новокаховского городского округа

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

Ситуация с подтоплением в Новой Каховке

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
3 из 9
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
4 из 9
© Фото : администрация Новокаховского городского округа

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

Ситуация с подтоплением в Новой Каховке

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
5 из 9

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

6 из 9
© AFP 2023 / Sergiy Dollar

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
7 из 9
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
8 из 9
© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY
9 из 9

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

© Администрация города
1 из 9

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
2 из 9

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
3 из 9

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
4 из 9

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
5 из 9

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

6 из 9

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
7 из 9

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
8 из 9

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY
9 из 9
"Илон Маск: "Идея, давай послушаем блог Такера Карлсона с конспирологическими теориями о том, что это сделала сама Украина!". Это какая-то откровенная форма абсурда? Или это доказательство теории о том, что чем абсурднее ложь, тем легче ее продать?" - написал Подоляк в Twitter. При этом как и другие украинские чиновники он возложил вину за ситуацию с Каховской ГЭС на Россию, не приведя никаких доказательств и лишь отметив, что "это аксиома".
Украинские войска в ночь с 5 на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Карлсон указал на ложь американских СМИ о Каховской ГЭС и Путине
Вчера, 10:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияТакер КарлсонИлон МаскСШАМихаил ПодолякРазрушение Каховской ГЭССитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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