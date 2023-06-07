https://ria.ru/20230607/karlson-1876611791.html

Такер Карлсон заявил о вине Киева в подрыве Каховской ГЭС

Такер Карлсон заявил о вине Киева в подрыве Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023

Такер Карлсон заявил о вине Киева в подрыве Каховской ГЭС

Любой честный человек после изучения доказательств придет к заключению, что именно Украина несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС, заявил во вторник... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T03:00

2023-06-07T03:00

2023-06-07T08:23

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такер карлсон

разрушение каховской гэс

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ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. Любой честный человек после изучения доказательств придет к заключению, что именно Украина несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС, заявил во вторник бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. "Как только всплывают факты, остается гораздо меньше тайны относительно того, что могло произойти с дамбой. Любой честный человек придет к заключению о том, что скорее всего ее взорвали украинцы", - сказал Карлсон в ходе первого эпизода его нового шоу Tucker on Twitter, опубликованного в одноименной соцсети. По мнению журналиста, уничтожение ГЭС может быть невыгодно Украине, однако "в большей степени вредит России". Карлсон также выступил с утверждением, что Киев и ранее вынашивал планы по подрыву этой электростанции. Ранее днем координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон на данном этапе не может с уверенностью сказать, кто именно ответственен за подрыв Каховской ГЭС. Как сообщил Кирби, США внимательно следят за последствиями разрушения и пытаются установить факты, находясь в контакте с украинской стороной по данному вопросу. Украинские войска прошлой ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230606/bayden-1876604665.html

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в мире, киев, россия, украина, такер карлсон, разрушение каховской гэс