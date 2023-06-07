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Сальдо рассказал о ситуации в Новой Каховке спустя сутки после атаки на ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:26 07.06.2023дополняется ...
https://ria.ru/20230607/kakhovka-1876630493.html
Сальдо рассказал о ситуации в Новой Каховке спустя сутки после атаки на ГЭС
Сальдо рассказал о ситуации в Новой Каховке спустя сутки после атаки на ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
Сальдо рассказал о ситуации в Новой Каховке спустя сутки после атаки на ГЭС
Уровень Каховского водохранилища понизился более чем на 3,5 метра - Сальдо РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T09:26
2023-06-07T09:26
специальная военная операция на украине
происшествия
каховская гэс
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Уровень Каховского водохранилища понизился более чем на 3,5 метра - СальдоОт 22 до 40 тысяч человек, предварительно, оказались в зоне бедствия после разрушения Каховской ГЭС - СальдоВ Новой Каховке начали частично включать электроэнергию, взяты пробы воды, в ближайшие 2-3 дня начнется обеззараживание территории - Сальдо
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происшествия, каховская гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Каховская ГЭС
Сальдо рассказал о ситуации в Новой Каховке спустя сутки после атаки на ГЭС

Сальдо: в Новой Каховке начали частично включать электроэнергию, взяли пробы воды

© РИА НовостиМесто разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
© РИА Новости
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
Читать ria.ru в
Уровень Каховского водохранилища понизился более чем на 3,5 метра - Сальдо
От 22 до 40 тысяч человек, предварительно, оказались в зоне бедствия после разрушения Каховской ГЭС - Сальдо
В Новой Каховке начали частично включать электроэнергию, взяты пробы воды, в ближайшие 2-3 дня начнется обеззараживание территории - Сальдо
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКаховская ГЭС
 
 
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