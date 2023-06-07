https://ria.ru/20230607/inoplanetyane-1876730803.html

Эксперт рассказал о программах поиска внеземных цивилизаций в СССР и России

Эксперт рассказал о программах поиска внеземных цивилизаций в СССР и России - РИА Новости, 07.06.2023

Эксперт рассказал о программах поиска внеземных цивилизаций в СССР и России

Советский Союз и Россия, как и США, имели программы по поиску внеземных цивилизаций, соответственно, чисто теоретически внеземные корабли могли попасть в... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T15:30

2023-06-07T15:30

2023-06-07T15:30

космос - риа наука

сша

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дмитрий дрозденко

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МОСКВА, 7 июня – РИА Новости. Советский Союз и Россия, как и США, имели программы по поиску внеземных цивилизаций, соответственно, чисто теоретически внеземные корабли могли попасть в распоряжение как Соединенных Штатов, так и РФ, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко. Однако он высказал сомнение, что инопланетяне захотели бы контактировать с сегодняшним человечеством. Так он прокомментировал слова бывшего сотрудника Национального агентства геокосмической разведки и ветерана ВВС США Дэйвида Граша, заявившего в интервью изданию NewsNation, что у Штатов есть космические корабли внеземного происхождения. По словам Граша, речь идёт о транспортных средствах внеземного происхождения, которые либо приземлились, либо потерпели крушение. "И у нас, и в США велись исследования инопланетного разума. В них "вкачивались" огромные деньги. Попали ли к американцам инопланетные корабли или нет – не могу знать, но может быть, и попали, ищут внеземные цивилизации они уже несколько десятилетий", - сказал в этой связи Дрозденко. Эксперт гипотетически не исключил, что инопланетные корабли могли оказаться на Земле, если принять во внимание бесконечность Вселенной (по крайней мере исходя из текущих представлений, хотя есть и другие мнения). Однако собеседник выразил сомнение, что инопланетяне целенаправленно ищут контакт с землянами. "Ищут ли нас внеземные цивилизации? Не знаю. По-моему, с такими, как мы, вряд ли кто-то захочет контактировать - посмотрите на сегодняшнее человечество со стороны, и всё станет понятно", - сыронизировал Дрозденко.

https://ria.ru/20230328/oumuamua-1861009259.html

https://ria.ru/20230122/teleskop-1846253007.html

https://ria.ru/20230531/inoplanetyane-1875219966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, сша, россия, дмитрий дрозденко, земля