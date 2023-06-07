https://ria.ru/20230607/inoplanetyane-1876730803.html
Эксперт рассказал о программах поиска внеземных цивилизаций в СССР и России
Эксперт рассказал о программах поиска внеземных цивилизаций в СССР и России - РИА Новости, 07.06.2023
Эксперт рассказал о программах поиска внеземных цивилизаций в СССР и России
Советский Союз и Россия, как и США, имели программы по поиску внеземных цивилизаций, соответственно, чисто теоретически внеземные корабли могли попасть в... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:30
2023-06-07T15:30
2023-06-07T15:30
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дмитрий дрозденко
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МОСКВА, 7 июня – РИА Новости. Советский Союз и Россия, как и США, имели программы по поиску внеземных цивилизаций, соответственно, чисто теоретически внеземные корабли могли попасть в распоряжение как Соединенных Штатов, так и РФ, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко. Однако он высказал сомнение, что инопланетяне захотели бы контактировать с сегодняшним человечеством. Так он прокомментировал слова бывшего сотрудника Национального агентства геокосмической разведки и ветерана ВВС США Дэйвида Граша, заявившего в интервью изданию NewsNation, что у Штатов есть космические корабли внеземного происхождения. По словам Граша, речь идёт о транспортных средствах внеземного происхождения, которые либо приземлились, либо потерпели крушение. "И у нас, и в США велись исследования инопланетного разума. В них "вкачивались" огромные деньги. Попали ли к американцам инопланетные корабли или нет – не могу знать, но может быть, и попали, ищут внеземные цивилизации они уже несколько десятилетий", - сказал в этой связи Дрозденко. Эксперт гипотетически не исключил, что инопланетные корабли могли оказаться на Земле, если принять во внимание бесконечность Вселенной (по крайней мере исходя из текущих представлений, хотя есть и другие мнения). Однако собеседник выразил сомнение, что инопланетяне целенаправленно ищут контакт с землянами. "Ищут ли нас внеземные цивилизации? Не знаю. По-моему, с такими, как мы, вряд ли кто-то захочет контактировать - посмотрите на сегодняшнее человечество со стороны, и всё станет понятно", - сыронизировал Дрозденко.
https://ria.ru/20230328/oumuamua-1861009259.html
https://ria.ru/20230122/teleskop-1846253007.html
https://ria.ru/20230531/inoplanetyane-1875219966.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, сша, россия, дмитрий дрозденко, земля
Космос - РИА Наука, США, Россия, Дмитрий Дрозденко, Земля
Эксперт рассказал о программах поиска внеземных цивилизаций в СССР и России
Военный эксперт Дрозденко: СССР и Россия искали инопланетные цивилизации, как и США