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Эксперт рассказал о программах поиска внеземных цивилизаций в СССР и России - РИА Новости, 07.06.2023
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15:30 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/inoplanetyane-1876730803.html
Эксперт рассказал о программах поиска внеземных цивилизаций в СССР и России
Эксперт рассказал о программах поиска внеземных цивилизаций в СССР и России - РИА Новости, 07.06.2023
Эксперт рассказал о программах поиска внеземных цивилизаций в СССР и России
Советский Союз и Россия, как и США, имели программы по поиску внеземных цивилизаций, соответственно, чисто теоретически внеземные корабли могли попасть в... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:30
2023-06-07T15:30
космос - риа наука
сша
россия
дмитрий дрозденко
земля
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МОСКВА, 7 июня – РИА Новости. Советский Союз и Россия, как и США, имели программы по поиску внеземных цивилизаций, соответственно, чисто теоретически внеземные корабли могли попасть в распоряжение как Соединенных Штатов, так и РФ, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко. Однако он высказал сомнение, что инопланетяне захотели бы контактировать с сегодняшним человечеством. Так он прокомментировал слова бывшего сотрудника Национального агентства геокосмической разведки и ветерана ВВС США Дэйвида Граша, заявившего в интервью изданию NewsNation, что у Штатов есть космические корабли внеземного происхождения. По словам Граша, речь идёт о транспортных средствах внеземного происхождения, которые либо приземлились, либо потерпели крушение. "И у нас, и в США велись исследования инопланетного разума. В них "вкачивались" огромные деньги. Попали ли к американцам инопланетные корабли или нет – не могу знать, но может быть, и попали, ищут внеземные цивилизации они уже несколько десятилетий", - сказал в этой связи Дрозденко. Эксперт гипотетически не исключил, что инопланетные корабли могли оказаться на Земле, если принять во внимание бесконечность Вселенной (по крайней мере исходя из текущих представлений, хотя есть и другие мнения). Однако собеседник выразил сомнение, что инопланетяне целенаправленно ищут контакт с землянами. "Ищут ли нас внеземные цивилизации? Не знаю. По-моему, с такими, как мы, вряд ли кто-то захочет контактировать - посмотрите на сегодняшнее человечество со стороны, и всё станет понятно", - сыронизировал Дрозденко.
https://ria.ru/20230328/oumuamua-1861009259.html
https://ria.ru/20230122/teleskop-1846253007.html
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космос - риа наука, сша, россия, дмитрий дрозденко, земля
Космос - РИА Наука, США, Россия, Дмитрий Дрозденко, Земля
Эксперт рассказал о программах поиска внеземных цивилизаций в СССР и России

Военный эксперт Дрозденко: СССР и Россия искали инопланетные цивилизации, как и США

© Fotolia / MushyНЛО
НЛО - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Fotolia / Mushy
НЛО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июня – РИА Новости. Советский Союз и Россия, как и США, имели программы по поиску внеземных цивилизаций, соответственно, чисто теоретически внеземные корабли могли попасть в распоряжение как Соединенных Штатов, так и РФ, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко.
Однако он высказал сомнение, что инопланетяне захотели бы контактировать с сегодняшним человечеством.
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Так он прокомментировал слова бывшего сотрудника Национального агентства геокосмической разведки и ветерана ВВС США Дэйвида Граша, заявившего в интервью изданию NewsNation, что у Штатов есть космические корабли внеземного происхождения. По словам Граша, речь идёт о транспортных средствах внеземного происхождения, которые либо приземлились, либо потерпели крушение.
«
"И у нас, и в США велись исследования инопланетного разума. В них "вкачивались" огромные деньги. Попали ли к американцам инопланетные корабли или нет – не могу знать, но может быть, и попали, ищут внеземные цивилизации они уже несколько десятилетий", - сказал в этой связи Дрозденко.
Эксперт гипотетически не исключил, что инопланетные корабли могли оказаться на Земле, если принять во внимание бесконечность Вселенной (по крайней мере исходя из текущих представлений, хотя есть и другие мнения).
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Однако собеседник выразил сомнение, что инопланетяне целенаправленно ищут контакт с землянами.
«
"Ищут ли нас внеземные цивилизации? Не знаю. По-моему, с такими, как мы, вряд ли кто-то захочет контактировать - посмотрите на сегодняшнее человечество со стороны, и всё станет понятно", - сыронизировал Дрозденко.
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