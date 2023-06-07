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Экс-разведчик заявил, что у США есть инопланетные космические корабли - РИА Новости, 07.06.2023
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07:02 07.06.2023 (обновлено: 08:21 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/korabli-1876617440.html
Экс-разведчик заявил, что у США есть инопланетные космические корабли
Экс-разведчик заявил, что у США есть инопланетные космические корабли - РИА Новости, 07.06.2023
Экс-разведчик заявил, что у США есть инопланетные космические корабли
Власти США в рамках секретной военной программы смогли заполучить космические корабли внеземного происхождения, заявил в интервью NewsNation бывший сотрудник... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T07:02
2023-06-07T08:21
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Власти США в рамках секретной военной программы смогли заполучить космические корабли внеземного происхождения, заявил в интервью NewsNation бывший сотрудник Национального агентства геокосмической разведки и ветеран ВВС Дэйвид Граш.&quot;Это &lt;...&gt; технические транспортные средства внеземного происхождения, называйте это космическими кораблями, если хотите, транспортные средства внеземного экзотического происхождения, которые либо приземлились, либо потерпели крушение&quot;, — сказал он.По словам бывшего разведчика, ему доверили "некоторые из самых сокровенных секретов правительства". Он утверждает, что американские власти десятилетиями восстанавливали инопланетные корабли. Но привести какие-либо доказательства Граш отказался из соображений национальной безопасности.В конце мая профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил на тематической конференции в Нью-Йорке, что инопланетяне уже посещали Землю и люди с ними сталкивались, но не смогли понять, с кем имеют дело.
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Экс-разведчик заявил, что у США есть инопланетные космические корабли

Экс-разведчик Граш: у США есть космические корабли внеземного происхождения

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Власти США в рамках секретной военной программы смогли заполучить космические корабли внеземного происхождения, заявил в интервью NewsNation бывший сотрудник Национального агентства геокосмической разведки и ветеран ВВС Дэйвид Граш.
«

"Это <...> технические транспортные средства внеземного происхождения, называйте это космическими кораблями, если хотите, транспортные средства внеземного экзотического происхождения, которые либо приземлились, либо потерпели крушение", — сказал он.

По словам бывшего разведчика, ему доверили "некоторые из самых сокровенных секретов правительства". Он утверждает, что американские власти десятилетиями восстанавливали инопланетные корабли.
Но привести какие-либо доказательства Граш отказался из соображений национальной безопасности.
В конце мая профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил на тематической конференции в Нью-Йорке, что инопланетяне уже посещали Землю и люди с ними сталкивались, но не смогли понять, с кем имеют дело.
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