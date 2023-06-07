https://ria.ru/20230607/korabli-1876617440.html

Экс-разведчик заявил, что у США есть инопланетные космические корабли

Экс-разведчик заявил, что у США есть инопланетные космические корабли - РИА Новости, 07.06.2023

Экс-разведчик заявил, что у США есть инопланетные космические корабли

Власти США в рамках секретной военной программы смогли заполучить космические корабли внеземного происхождения, заявил в интервью NewsNation бывший сотрудник... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T07:02

2023-06-07T07:02

2023-06-07T08:21

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Власти США в рамках секретной военной программы смогли заполучить космические корабли внеземного происхождения, заявил в интервью NewsNation бывший сотрудник Национального агентства геокосмической разведки и ветеран ВВС Дэйвид Граш."Это <...> технические транспортные средства внеземного происхождения, называйте это космическими кораблями, если хотите, транспортные средства внеземного экзотического происхождения, которые либо приземлились, либо потерпели крушение", — сказал он.По словам бывшего разведчика, ему доверили "некоторые из самых сокровенных секретов правительства". Он утверждает, что американские власти десятилетиями восстанавливали инопланетные корабли. Но привести какие-либо доказательства Граш отказался из соображений национальной безопасности.В конце мая профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил на тематической конференции в Нью-Йорке, что инопланетяне уже посещали Землю и люди с ними сталкивались, но не смогли понять, с кем имеют дело.

https://ria.ru/20230328/nlo-1861101916.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире