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В Греции заявили, что нашли замену российским туристам - РИА Новости, 07.06.2023
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Туризм
 
12:20 07.06.2023 (обновлено: 18:20 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/gretsiya-1876670656.html
В Греции заявили, что нашли замену российским туристам
В Греции заявили, что нашли замену российским туристам - РИА Новости, 07.06.2023
В Греции заявили, что нашли замену российским туристам
Туристический бизнес в Греции компенсировал отсутствие российских туристов отдыхающими из других стран, хотя эта нехватка переживается тяжело, заявил РИА... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T12:20
2023-06-07T18:20
туризм
новости - туризм
греция
россия
турция
димитрис харитидис
tez tour
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АФИНЫ, 7 июн — РИА Новости. Туристический бизнес в Греции компенсировал отсутствие российских туристов отдыхающими из других стран, хотя эта нехватка переживается тяжело, заявил РИА Новости управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис. "Сезон 2023 года говорит о том, что он будет очень хорошим. Но, естественно, нам не хватает россиян. Их здесь ждут", — сказал Харитидис. "Российские туристы одни из лучших — я всегда так говорю. Они интересуются историей страны, ездят на экскурсии, ходят в таверны, занимаются шопингом. Несмотря на то что отельеры компенсировали отсутствие россиян, именно рынок — местные производители, местные таверны — сильно почувствовали это отсутствие", — сказал эксперт. По словам Харитидиса, российских туристов заменила в основном Румыния ("она очень сильно растет"), Балканы, страны Балтии и Казахстан. Греция в рамках европейских санкций прекратила авиасообщение с Россией, в связи с этим наши соотечественники могут попасть в государство только через третьи страны — Турцию, Сербию, Кувейт, Египет. Если брать сухую статистику, Греция не сильно зависела от российского туризма: в доковидном 2019 году страну посетили 800 тысяч туристов из России, притом что государство принимало 30 миллионов путешественников в год.
https://ria.ru/20230606/turtsiya-1876564424.html
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новости - туризм, греция, россия, турция, димитрис харитидис, tez tour
Туризм, Новости - Туризм, Греция, Россия, Турция, Димитрис Харитидис, Tez Tour
В Греции заявили, что нашли замену российским туристам

Замена российским туристам в Греции нашлась, но по ним скучают, заявил крупный туроператор

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВид бассейн и пляж отеля GHotels Pallini Beach на полуострове Кассандра в Греции
Вид бассейн и пляж отеля GHotels Pallini Beach на полуострове Кассандра в Греции - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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АФИНЫ, 7 июн — РИА Новости. Туристический бизнес в Греции компенсировал отсутствие российских туристов отдыхающими из других стран, хотя эта нехватка переживается тяжело, заявил РИА Новости управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис.
"Сезон 2023 года говорит о том, что он будет очень хорошим. Но, естественно, нам не хватает россиян. Их здесь ждут", — сказал Харитидис.
"Российские туристы одни из лучших — я всегда так говорю. Они интересуются историей страны, ездят на экскурсии, ходят в таверны, занимаются шопингом. Несмотря на то что отельеры компенсировали отсутствие россиян, именно рынок — местные производители, местные таверны — сильно почувствовали это отсутствие", — сказал эксперт.
По словам Харитидиса, российских туристов заменила в основном Румыния ("она очень сильно растет"), Балканы, страны Балтии и Казахстан.
Греция в рамках европейских санкций прекратила авиасообщение с Россией, в связи с этим наши соотечественники могут попасть в государство только через третьи страны — Турцию, Сербию, Кувейт, Египет. Если брать сухую статистику, Греция не сильно зависела от российского туризма: в доковидном 2019 году страну посетили 800 тысяч туристов из России, притом что государство принимало 30 миллионов путешественников в год.
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ТуризмНовости - ТуризмГрецияРоссияТурцияДимитрис ХаритидисTez Tour
 
 
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