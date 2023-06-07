https://ria.ru/20230607/gretsiya-1876670656.html

В Греции заявили, что нашли замену российским туристам

В Греции заявили, что нашли замену российским туристам - РИА Новости, 07.06.2023

В Греции заявили, что нашли замену российским туристам

Туристический бизнес в Греции компенсировал отсутствие российских туристов отдыхающими из других стран, хотя эта нехватка переживается тяжело, заявил РИА... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T12:20

2023-06-07T12:20

2023-06-07T18:20

туризм

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АФИНЫ, 7 июн — РИА Новости. Туристический бизнес в Греции компенсировал отсутствие российских туристов отдыхающими из других стран, хотя эта нехватка переживается тяжело, заявил РИА Новости управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис. "Сезон 2023 года говорит о том, что он будет очень хорошим. Но, естественно, нам не хватает россиян. Их здесь ждут", — сказал Харитидис. "Российские туристы одни из лучших — я всегда так говорю. Они интересуются историей страны, ездят на экскурсии, ходят в таверны, занимаются шопингом. Несмотря на то что отельеры компенсировали отсутствие россиян, именно рынок — местные производители, местные таверны — сильно почувствовали это отсутствие", — сказал эксперт. По словам Харитидиса, российских туристов заменила в основном Румыния ("она очень сильно растет"), Балканы, страны Балтии и Казахстан. Греция в рамках европейских санкций прекратила авиасообщение с Россией, в связи с этим наши соотечественники могут попасть в государство только через третьи страны — Турцию, Сербию, Кувейт, Египет. Если брать сухую статистику, Греция не сильно зависела от российского туризма: в доковидном 2019 году страну посетили 800 тысяч туристов из России, притом что государство принимало 30 миллионов путешественников в год.

https://ria.ru/20230606/turtsiya-1876564424.html

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новости - туризм, греция, россия, турция, димитрис харитидис, tez tour