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ООН предупредила о скором ухудшении ситуации в районе Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
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20:59 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/ges-1876817036.html
ООН предупредила о скором ухудшении ситуации в районе Каховской ГЭС
ООН предупредила о скором ухудшении ситуации в районе Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
ООН предупредила о скором ухудшении ситуации в районе Каховской ГЭС
Представители гуманитарной миссии ООН предупреждают, что ситуация в районе разрушения Каховской ГЭС может ухудшиться в ближайшие часы, вода продолжает... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T20:59
2023-06-07T20:59
в мире
россия
стефан дюжаррик
оон
владимир леонтьев (новая каховка)
разрушение каховской гэс
каховская гэс
херсонская область
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ООН, 7 июн - РИА Новости. Представители гуманитарной миссии ООН предупреждают, что ситуация в районе разрушения Каховской ГЭС может ухудшиться в ближайшие часы, вода продолжает подниматься, заявил на брифинге в среду представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. "Наши коллеги из Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) вместе с представителями ООН и неправительственных организаций посетили сегодня Херсон для оценки последствий разрушения Каховской плотины и координировать гуманитарную помощь. По их данным, ситуация может ухудшиться в предстоящие часы, поскольку уровень воды продолжает подниматься, еще больше деревень и городов затоплены", - сказал представитель генсека организации на регулярном брифинге. Он уточнил, что представители ООН находятся на контролируемой украинскими властями территории и не получили доступа на территорию, которая контролируется РФ. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла
https://ria.ru/20230607/zelenskiy-1876815177.html
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в мире, россия, стефан дюжаррик, оон, владимир леонтьев (новая каховка), разрушение каховской гэс, каховская гэс, херсонская область
В мире, Россия, Стефан Дюжаррик, ООН, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Разрушение Каховской ГЭС, Каховская ГЭС, Херсонская область
ООН предупредила о скором ухудшении ситуации в районе Каховской ГЭС

ООН: ситуация в районе Каховской ГЭС может ухудшиться в ближайшие часы, вода поднимается

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЦентральная площадь Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС
Центральная площадь Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Центральная площадь Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС
Читать ria.ru в
ООН, 7 июн - РИА Новости. Представители гуманитарной миссии ООН предупреждают, что ситуация в районе разрушения Каховской ГЭС может ухудшиться в ближайшие часы, вода продолжает подниматься, заявил на брифинге в среду представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
"Наши коллеги из Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) вместе с представителями ООН и неправительственных организаций посетили сегодня Херсон для оценки последствий разрушения Каховской плотины и координировать гуманитарную помощь. По их данным, ситуация может ухудшиться в предстоящие часы, поскольку уровень воды продолжает подниматься, еще больше деревень и городов затоплены", - сказал представитель генсека организации на регулярном брифинге.
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Он уточнил, что представители ООН находятся на контролируемой украинскими властями территории и не получили доступа на территорию, которая контролируется РФ.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
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Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
В миреРоссияСтефан ДюжаррикООНВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Разрушение Каховской ГЭСКаховская ГЭСХерсонская область
 
 
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