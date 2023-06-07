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ООН предупредила о скором ухудшении ситуации в районе Каховской ГЭС
ООН предупредила о скором ухудшении ситуации в районе Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
ООН предупредила о скором ухудшении ситуации в районе Каховской ГЭС
Представители гуманитарной миссии ООН предупреждают, что ситуация в районе разрушения Каховской ГЭС может ухудшиться в ближайшие часы, вода продолжает... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T20:59
2023-06-07T20:59
2023-06-07T20:59
в мире
россия
стефан дюжаррик
оон
владимир леонтьев (новая каховка)
разрушение каховской гэс
каховская гэс
херсонская область
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ООН, 7 июн - РИА Новости. Представители гуманитарной миссии ООН предупреждают, что ситуация в районе разрушения Каховской ГЭС может ухудшиться в ближайшие часы, вода продолжает подниматься, заявил на брифинге в среду представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. "Наши коллеги из Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) вместе с представителями ООН и неправительственных организаций посетили сегодня Херсон для оценки последствий разрушения Каховской плотины и координировать гуманитарную помощь. По их данным, ситуация может ухудшиться в предстоящие часы, поскольку уровень воды продолжает подниматься, еще больше деревень и городов затоплены", - сказал представитель генсека организации на регулярном брифинге. Он уточнил, что представители ООН находятся на контролируемой украинскими властями территории и не получили доступа на территорию, которая контролируется РФ. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла
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в мире, россия, стефан дюжаррик, оон, владимир леонтьев (новая каховка), разрушение каховской гэс, каховская гэс, херсонская область
В мире, Россия, Стефан Дюжаррик, ООН, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Разрушение Каховской ГЭС, Каховская ГЭС, Херсонская область
ООН предупредила о скором ухудшении ситуации в районе Каховской ГЭС
ООН: ситуация в районе Каховской ГЭС может ухудшиться в ближайшие часы, вода поднимается