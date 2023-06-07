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Посол Нечаев ответил на фейки о причастности России к подрыву Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:22 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/ges-1876812066.html
Посол Нечаев ответил на фейки о причастности России к подрыву Каховской ГЭС
Посол Нечаев ответил на фейки о причастности России к подрыву Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
Посол Нечаев ответил на фейки о причастности России к подрыву Каховской ГЭС
Распространяемые германскими политиками и средствами массовой информации заявления о причастности Российской Федерации к разрушению дамбы Каховской ГЭС являются РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T20:22
2023-06-07T20:22
специальная военная операция на украине
россия
германия
москва
сергей нечаев (дипломат)
олаф шольц
владимир леонтьев (новая каховка)
вооруженные силы украины
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БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Распространяемые германскими политиками и средствами массовой информации заявления о причастности Российской Федерации к разрушению дамбы Каховской ГЭС являются спекуляциями и попыткой возложить на Москву ответственность за действия Киевского режима, заявил в среду посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев. "Обратили внимание на высказывания германских политиков, сообщения в СМИ, в которых ответственность за разрушение дамбы Каховской ГЭС безапелляционно возлагается на Россию. Возмущены спекуляциями, имеющими признаки скоординированной дезинформационной кампании", - говорится в заявлении посла, опубликованном на сайте диппредставительства. По его словам, данная кампания направлена на дискредитацию России и оправдание террористических актов киевского режима. Нечаев отметил, что выводы о мнимой причастности России к данному теракту были сделаны в течение считанных часов после трагедии и с опорой исключительно на украинские источники. "Согласно этой абсурдной логике, Россия преднамеренно нанесла колоссальный вред своим гражданам, объектам инфраструктуры, городского хозяйства, сельскохозяйственным угодьям, находящимся под ее контролем. Оставила без энергоснабжения несколько близлежащих регионов. Поставила под удар перспективы водоснабжения Крыма. То есть "выстрелила себе в ногу", - сказал Нечаев. Он напомнил, что схожие выводы уже встречались, когда предпринимались попытки возложить на Россию ответственность за диверсии на "Северных потоках". "Теперь родился очередной нонсенс. Решительно осуждаем разрушение дамбы Каховской ГЭС, которое привело к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе, все последствия которой только предстоит оценить. Причастность киевского режима к данной трагедии не вызывает сомнений: и ранее ВСУ неоднократно подвергали Каховскую ГЭС массированным обстрелам", - подчеркнул глава диппредставительства. Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц возложил ответственность за события на Каховской ГЭС на Россию. Ранее немецкое издание Bild, описывая прорыв дамбы Каховской ГЭС, сперва написало, что ее "взорвала Россия", но потом исправило новость, изменив формулировки на более нейтральные. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230607/stantsiya-1876738630.html
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россия, германия, москва, сергей нечаев (дипломат), олаф шольц, владимир леонтьев (новая каховка), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), северный поток
Специальная военная операция на Украине, Россия, Германия, Москва, Сергей Нечаев (дипломат), Олаф Шольц, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Северный поток
Посол Нечаев ответил на фейки о причастности России к подрыву Каховской ГЭС

Посол Нечаев осудил немецких политиков и СМИ, дезинформирующих аудиторию о Каховской ГЭС

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкУлица Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС
Улица Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Улица Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС
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БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Распространяемые германскими политиками и средствами массовой информации заявления о причастности Российской Федерации к разрушению дамбы Каховской ГЭС являются спекуляциями и попыткой возложить на Москву ответственность за действия Киевского режима, заявил в среду посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев.
"Обратили внимание на высказывания германских политиков, сообщения в СМИ, в которых ответственность за разрушение дамбы Каховской ГЭС безапелляционно возлагается на Россию. Возмущены спекуляциями, имеющими признаки скоординированной дезинформационной кампании", - говорится в заявлении посла, опубликованном на сайте диппредставительства.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
По его словам, данная кампания направлена на дискредитацию России и оправдание террористических актов киевского режима. Нечаев отметил, что выводы о мнимой причастности России к данному теракту были сделаны в течение считанных часов после трагедии и с опорой исключительно на украинские источники.
"Согласно этой абсурдной логике, Россия преднамеренно нанесла колоссальный вред своим гражданам, объектам инфраструктуры, городского хозяйства, сельскохозяйственным угодьям, находящимся под ее контролем. Оставила без энергоснабжения несколько близлежащих регионов. Поставила под удар перспективы водоснабжения Крыма. То есть "выстрелила себе в ногу", - сказал Нечаев.
Он напомнил, что схожие выводы уже встречались, когда предпринимались попытки возложить на Россию ответственность за диверсии на "Северных потоках".
"Теперь родился очередной нонсенс. Решительно осуждаем разрушение дамбы Каховской ГЭС, которое привело к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе, все последствия которой только предстоит оценить. Причастность киевского режима к данной трагедии не вызывает сомнений: и ранее ВСУ неоднократно подвергали Каховскую ГЭС массированным обстрелам", - подчеркнул глава диппредставительства.
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Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц возложил ответственность за события на Каховской ГЭС на Россию. Ранее немецкое издание Bild, описывая прорыв дамбы Каховской ГЭС, сперва написало, что ее "взорвала Россия", но потом исправило новость, изменив формулировки на более нейтральные.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
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Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияГерманияМоскваСергей Нечаев (дипломат)Олаф ШольцВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Вооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Северный поток
 
 
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