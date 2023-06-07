https://ria.ru/20230607/ges-1876682144.html

МИД Израиля осудил атаку на Каховскую ГЭС

МИД Израиля осудил атаку на Каховскую ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023

МИД Израиля осудил атаку на Каховскую ГЭС

Израиль решительно осуждает целенаправленную атаку на Каховскую ГЭС, которая привела к масштабному затоплению территорий, заявил в Twitter представитель МИД... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T12:48

2023-06-07T12:48

2023-06-07T12:48

специальная военная операция на украине

в мире

израиль

разрушение каховской гэс

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июн - РИА Новости. Израиль решительно осуждает целенаправленную атаку на Каховскую ГЭС, которая привела к масштабному затоплению территорий, заявил в Twitter представитель МИД страны Лиор Хаят, при этом воздержавшись от возложения вины за эту трагедию на кого-либо. "Израиль потрясен значительным ущербом, нанесенным Каховской ГЭС. Тысячи мирных ни в чем не повинных граждан находятся под угрозой из-за ее разрушения. Такая целенаправленные атака на критическую инфраструктуру и людей заслуживают осуждения со стороны всего мирового сообщества. В этот тяжелый час наши мысли и молитвы с украинским народом", - написал Хаят. Украинские войска в ночь с 5 на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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в мире, израиль, разрушение каховской гэс