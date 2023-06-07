https://ria.ru/20230607/ges-1876615270.html

"Ты за это ответишь": в Сети возмутились словами Зеленского о Каховской ГЭС

"Ты за это ответишь": в Сети возмутились словами Зеленского о Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023

"Ты за это ответишь": в Сети возмутились словами Зеленского о Каховской ГЭС

Пользователи Twitter возмутились заявлением президента Украины Владимира Зеленского после подрыва дамбы на Каховской ГЭС. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T05:52

2023-06-07T05:52

2023-06-07T05:52

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter возмутились заявлением президента Украины Владимира Зеленского после подрыва дамбы на Каховской ГЭС.В публикации он разместил видео последствий украинского обстрела станции и призвал "остановить Россию"."А вы знаете, что вы — марионетка НАТО? Вы делаете дела для своих рабовладельцев" — отметил Derek Broes."Я бы, скорее всего, поверил вам, если бы вы сами на себя не настучали в Washington Post. Вы действительно считаете, что патологическая ложь поможет вам победить?" — спросил Chaɱus."Ты действительно думаешь, что мы верим всему, что выходит из твоего рта?" — съязвил The Trump Phenomenon."Единственный террорист здесь — это ты", — прокомментировал USAJustice101."Ты — зло, лжец, пропагандист, попрошайка и вор. Только боты в Twitter верят тебе", — написал Dr.Lilith."Никому не нужны твое оружие и твои нацистские флаги на чьих-нибудь границах. Хватит быть марионеткой США", — заявил Dexter."Да, это сделал ты, сатанист Зеленский", — высказался Dmitrius."Тебе придется ответить за все твои преступления", — разозлился andrusca_andrei.В ночь на вторник обстрелы со стороны киевской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По словам главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала.В Новой Каховке днем уровень воды поднялся практически на 11 метров, максимально может дойти до 12. Идет эвакуация жителей трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подорвав электростанцию, киевский режим пытался лишить Крым воды. Он также связал эти преступные действия с неудачами ВСУ во время контрнаступления.

https://ria.ru/20230606/ataka-1876495546.html

https://ria.ru/20230606/ukraina-1876511655.html

https://ria.ru/20230607/podryv-1876613381.html

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