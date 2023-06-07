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Китай серьезно озабочен разрушением Каховской ГЭС, заявил постпред в ООН - РИА Новости, 07.06.2023
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00:09 07.06.2023 (обновлено: 00:32 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/ges-1876606817.html
Китай серьезно озабочен разрушением Каховской ГЭС, заявил постпред в ООН
Китай серьезно озабочен разрушением Каховской ГЭС, заявил постпред в ООН - РИА Новости, 07.06.2023
Китай серьезно озабочен разрушением Каховской ГЭС, заявил постпред в ООН
ООН, 7 июн - РИА Новости. КНР серьезно озабочена разрушением Каховской ГЭС, призывает стороны соблюдать международное право, не допускать атак на гражданскую... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T00:09
2023-06-07T00:32
разрушение каховской гэс
оон
китай
в мире
запорожская аэс
чжан цзюнь
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ООН, 7 июн - РИА Новости. КНР серьезно озабочена разрушением Каховской ГЭС, призывает стороны соблюдать международное право, не допускать атак на гражданскую инфраструктуру и обеспечить безопасность Запорожской АЭС, заявил во вторник на экстренном заседании СБ ООН постоянный представитель Китая Чжан Цзюнь."Мы выражаем серьезную озабоченность разрушением дамбы Каховской ГЭС, мы глубоко озабочены гуманитарными, экономическими и экологическими последствиями", - сказал постпред КНР.Он напомнил, что "объекты гражданской критической инфраструктуры во время военного конфликта защищены международным гуманитарным правом"."Мы призываем все стороны конфликта следовать международным гуманитарным законам и делать все возможное для защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры... Заинтересованные стороны должны исходить из благих побуждений, проявлять сдержанность и возобновить мирные переговоры как можно скорее", - сказал представитель Китая, призвав "международное сообщество приложить все усилия и как можно скорее создать благоприятные условия для продвижения мирных переговоров и восстановления мира".Представитель КНР заявил, что Пекин крайне озабочен возможностью дальнейшей эскалации кризиса "То, что произошло сегодня, вновь напоминает нам, что в ходе конфликта может произойти все, что угодно", - подчеркнул он, отметив, что хотя сейчас ситуация на Запорожской АЭС безопасна, в случае аварии на атомной станции "никто не будет защищен"."Мы призываем к максимальной сдержанности, просим избегать риторики и действий, которые могут привести к эскалации и просчетам, и призываем поддерживать безопасность Запорожской АЭС", - заявил китайский постпред при ООН.Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев. СК РФ сообщил, что по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте.Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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разрушение каховской гэс, оон, китай, в мире, запорожская аэс, чжан цзюнь
Разрушение Каховской ГЭС, ООН, Китай, В мире, Запорожская АЭС, Чжан Цзюнь
Китай серьезно озабочен разрушением Каховской ГЭС, заявил постпред в ООН

Постпред КНР в ООН: Китай озабочен разрушением Каховской ГЭС и призывает не допускать атак

© Фото : Planet/TwitterКаховской ГЭС 4 июня 2023. Фото со спутника
Каховской ГЭС 4 июня 2023. Фото со спутника - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Фото : Planet/Twitter
Каховской ГЭС 4 июня 2023. Фото со спутника. Архивное фото
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ООН, 7 июн - РИА Новости. КНР серьезно озабочена разрушением Каховской ГЭС, призывает стороны соблюдать международное право, не допускать атак на гражданскую инфраструктуру и обеспечить безопасность Запорожской АЭС, заявил во вторник на экстренном заседании СБ ООН постоянный представитель Китая Чжан Цзюнь.
«
"Мы выражаем серьезную озабоченность разрушением дамбы Каховской ГЭС, мы глубоко озабочены гуманитарными, экономическими и экологическими последствиями", - сказал постпред КНР.
Он напомнил, что "объекты гражданской критической инфраструктуры во время военного конфликта защищены международным гуманитарным правом".
"Мы призываем все стороны конфликта следовать международным гуманитарным законам и делать все возможное для защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры... Заинтересованные стороны должны исходить из благих побуждений, проявлять сдержанность и возобновить мирные переговоры как можно скорее", - сказал представитель Китая, призвав "международное сообщество приложить все усилия и как можно скорее создать благоприятные условия для продвижения мирных переговоров и восстановления мира".
Представитель КНР заявил, что Пекин крайне озабочен возможностью дальнейшей эскалации кризиса "То, что произошло сегодня, вновь напоминает нам, что в ходе конфликта может произойти все, что угодно", - подчеркнул он, отметив, что хотя сейчас ситуация на Запорожской АЭС безопасна, в случае аварии на атомной станции "никто не будет защищен".
"Мы призываем к максимальной сдержанности, просим избегать риторики и действий, которые могут привести к эскалации и просчетам, и призываем поддерживать безопасность Запорожской АЭС", - заявил китайский постпред при ООН.
Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Россия возложила ответственность за подрыв Каховской ГЭС на Киев и Запад
Вчера, 23:19
Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев. СК РФ сообщил, что по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
ООН заявила о готовности помочь пострадавшим при подрыве Каховской ГЭС
Вчера, 23:17
 
Разрушение Каховской ГЭСООНКитайВ миреЗапорожская АЭСЧжан Цзюнь
 
 
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