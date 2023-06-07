https://ria.ru/20230607/fizika-1876804609.html
Глава Рособрнадзора: сильных изменений в экзамене по физике не будет
Глава Рособрнадзора: сильных изменений в экзамене по физике не будет - РИА Новости, 07.06.2023
Глава Рособрнадзора: сильных изменений в экзамене по физике не будет
Революционных изменений в едином государственном экзамене по физике в течение года не будет, но экзамен нужно сделать более привлекательным, заявил глава... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T19:41
2023-06-07T19:41
2023-06-07T19:41
год педагога и наставника
общество
анзор музаев
единый государственный экзамен (егэ)
образование
образование - общество
сн_образование
социальный навигатор
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Революционных изменений в едином государственном экзамене по физике в течение года не будет, но экзамен нужно сделать более привлекательным, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Нам важно договориться, каким ЕГЭ по физике будет в следующем году и в среднесрочной перспективе. Революционных изменений в КИМ (Контрольно-измерительные материалы) в течение года быть не должно. Но нужно понять, что мы можем сделать, чтобы экзамен стал более привлекательным, не отпугивал своей сложностью и в то же время не был слишком упрощен", - сказал Музаев, его слова приводит пресс-служба ведомства. В свою очередь, директор федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова отметила, что средний тестовый балл ЕГЭ по физике в последние годы практически не менялся, но настораживает снижение количества участников ЕГЭ по физике."Среди проблемных моментов участники дискуссии отметили качество преподавания физики в школе и снижение мотивации к ее изучению. Всё больше выпускников отдают предпочтение изучению информатики и подготовке к ЕГЭ по физике. Для инженерной подготовки и информатика, и физика, как и математика, одинаково важны, и развитие информатики не должно идти в ущерб развитию физики", - подчеркнули в Рособрнадзоре. Добавляется, что в числе возможных шагов от участников дискуссии по увеличению привлекательности экзамена по физике прозвучали предложения по изменению правил приема, отдельных заданий экзамена, шкале перевода первичных баллов ЕГЭ по физике в тестовые баллы.
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общество, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Анзор Музаев, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Образование, Образование - Общество, СН_Образование, Социальный навигатор
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Революционных изменений в едином государственном экзамене по физике в течение года не будет, но экзамен нужно сделать более привлекательным, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Нам важно договориться, каким ЕГЭ по физике будет в следующем году и в среднесрочной перспективе. Революционных изменений в КИМ (Контрольно-измерительные материалы) в течение года быть не должно. Но нужно понять, что мы можем сделать, чтобы экзамен стал более привлекательным, не отпугивал своей сложностью и в то же время не был слишком упрощен", - сказал Музаев, его слова приводит пресс-служба ведомства.
В свою очередь, директор федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова отметила, что средний тестовый балл ЕГЭ по физике в последние годы практически не менялся, но настораживает снижение количества участников ЕГЭ по физике.
"Среди проблемных моментов участники дискуссии отметили качество преподавания физики в школе и снижение мотивации к ее изучению. Всё больше выпускников отдают предпочтение изучению информатики и подготовке к ЕГЭ по физике. Для инженерной подготовки и информатика, и физика, как и математика, одинаково важны, и развитие информатики не должно идти в ущерб развитию физики", - подчеркнули в Рособрнадзоре.
Добавляется, что в числе возможных шагов от участников дискуссии по увеличению привлекательности экзамена по физике прозвучали предложения по изменению правил приема, отдельных заданий экзамена, шкале перевода первичных баллов ЕГЭ по физике в тестовые баллы.