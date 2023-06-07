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Глава Рособрнадзора призвал сделать ЕГЭ по физике более привлекательным - РИА Новости, 07.06.2023
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16:34 07.06.2023 (обновлено: 17:51 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/fizika-1876757299.html
Глава Рособрнадзора призвал сделать ЕГЭ по физике более привлекательным
Глава Рособрнадзора призвал сделать ЕГЭ по физике более привлекательным - РИА Новости, 07.06.2023
Глава Рособрнадзора призвал сделать ЕГЭ по физике более привлекательным
Революционных изменений в едином государственном экзамене по физике в течение года не будет, но экзамен нужно сделать более привлекательным, заявил глава... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T16:34
2023-06-07T17:51
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Революционных изменений в едином государственном экзамене по физике в течение года не будет, но экзамен нужно сделать более привлекательным, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Нам важно договориться, каким ЕГЭ по физике будет в следующем году и в среднесрочной перспективе. Революционных изменений в КИМ (Контрольно-измерительные материалы) в течение года быть не должно. Но нужно понять, что мы можем сделать, чтобы экзамен стал более привлекательным, не отпугивал своей сложностью и в то же время не был слишком упрощен", - сказал Музаев, его слова приводит пресс-служба ведомства.В свою очередь, директор федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова отметила, что средний тестовый балл ЕГЭ по физике в последние годы практически не менялся, но настораживает снижение количества участников ЕГЭ по этому предмету.&quot;Среди проблемных моментов участники дискуссии отметили качество преподавания физики в школе и снижение мотивации к ее изучению. Всё больше выпускников отдают предпочтение изучению информатики и подготовке к ЕГЭ по этому предмету. Для инженерной подготовки и информатика, и физика, как и математика, одинаково важны, и развитие информатики не должно идти в ущерб развитию физики&quot;, - подчеркнули в Рособрнадзоре.Добавляется, что в числе возможных шагов от участников дискуссии по увеличению привлекательности экзамена по физике прозвучали предложения по изменению правил приема, отдельных заданий экзамена, шкале перевода первичных баллов ЕГЭ по физике в тестовые баллы.
https://ria.ru/20230526/ege-1873798798.html
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Глава Рособрнадзора призвал сделать ЕГЭ по физике более привлекательным

Глава Рособрнадзора Музаев: сильных изменений в ЕГЭ по физике в течение года не будет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ)
Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Революционных изменений в едином государственном экзамене по физике в течение года не будет, но экзамен нужно сделать более привлекательным, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«
"Нам важно договориться, каким ЕГЭ по физике будет в следующем году и в среднесрочной перспективе. Революционных изменений в КИМ (Контрольно-измерительные материалы) в течение года быть не должно. Но нужно понять, что мы можем сделать, чтобы экзамен стал более привлекательным, не отпугивал своей сложностью и в то же время не был слишком упрощен", - сказал Музаев, его слова приводит пресс-служба ведомства.
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В свою очередь, директор федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова отметила, что средний тестовый балл ЕГЭ по физике в последние годы практически не менялся, но настораживает снижение количества участников ЕГЭ по этому предмету.
«

"Среди проблемных моментов участники дискуссии отметили качество преподавания физики в школе и снижение мотивации к ее изучению. Всё больше выпускников отдают предпочтение изучению информатики и подготовке к ЕГЭ по этому предмету. Для инженерной подготовки и информатика, и физика, как и математика, одинаково важны, и развитие информатики не должно идти в ущерб развитию физики", - подчеркнули в Рособрнадзоре.

Добавляется, что в числе возможных шагов от участников дискуссии по увеличению привлекательности экзамена по физике прозвучали предложения по изменению правил приема, отдельных заданий экзамена, шкале перевода первичных баллов ЕГЭ по физике в тестовые баллы.
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ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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