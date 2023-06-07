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Глава Минэнерго призвал энергокомпании в запуститься в новых регионах - РИА Новости, 07.06.2023
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19:42 07.06.2023 (обновлено: 23:18 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/energiya-1876805145.html
Глава Минэнерго призвал энергокомпании в запуститься в новых регионах
Глава Минэнерго призвал энергокомпании в запуститься в новых регионах - РИА Новости, 07.06.2023
Глава Минэнерго призвал энергокомпании в запуститься в новых регионах
Энергокомпании РФ должны в кратчайшие сроки запустить работу филиалов в новых регионах, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T19:42
2023-06-07T23:18
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
донецкая народная республика
херсонская область
луганская народная республика
запорожская область
жкх
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Энергокомпании РФ должны в кратчайшие сроки запустить работу филиалов в новых регионах, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов."Энергокомпании должны в кратчайшие сроки запустить полноценную работу филиалов в новых регионах для реализации программы развития ТЭК, рассчитанной на 2023-2025 годы",- приводятся в сообщении Минэнерго его слова.Программа развития ТЭК ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на 2023-2025 годы была поддержана Михаилом Мишустиным, определён объём финансирования программы.По словам Шульгинова, при участии крупнейших российских энергокомпаний планируется обеспечить стабильную работу энергоблоков ТЭС с вводом в работу дополнительной генерирующей мощности, восстановить нормальные схемы электроснабжения крупных агломераций, провести капитальный ремонт объектов распределительных электросетей и повысить уровень газификации. Также необходимо как можно скорее запустить и реформу угольной отрасли, отметил министр.
https://ria.ru/20230607/ges-1876817036.html
https://ria.ru/20230409/energetika-1863763637.html
россия
донецкая народная республика
херсонская область
луганская народная республика
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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), донецкая народная республика, херсонская область , луганская народная республика, запорожская область, жкх
Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Запорожская область, ЖКХ
Глава Минэнерго призвал энергокомпании в запуститься в новых регионах

Глава Минэнерго Шульгинов призвал энергокомпании побыстрее запуститься в новых регионах

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкНиколай Шульгинов
Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Николай Шульгинов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Энергокомпании РФ должны в кратчайшие сроки запустить работу филиалов в новых регионах, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"Энергокомпании должны в кратчайшие сроки запустить полноценную работу филиалов в новых регионах для реализации программы развития ТЭК, рассчитанной на 2023-2025 годы",- приводятся в сообщении Минэнерго его слова.
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Программа развития ТЭК ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на 2023-2025 годы была поддержана Михаилом Мишустиным, определён объём финансирования программы.
По словам Шульгинова, при участии крупнейших российских энергокомпаний планируется обеспечить стабильную работу энергоблоков ТЭС с вводом в работу дополнительной генерирующей мощности, восстановить нормальные схемы электроснабжения крупных агломераций, провести капитальный ремонт объектов распределительных электросетей и повысить уровень газификации. Также необходимо как можно скорее запустить и реформу угольной отрасли, отметил министр.
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