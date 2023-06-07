https://ria.ru/20230607/energiya-1876805145.html
Глава Минэнерго призвал энергокомпании в запуститься в новых регионах
Глава Минэнерго призвал энергокомпании в запуститься в новых регионах - РИА Новости, 07.06.2023
Глава Минэнерго призвал энергокомпании в запуститься в новых регионах
Энергокомпании РФ должны в кратчайшие сроки запустить работу филиалов в новых регионах, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T19:42
2023-06-07T19:42
2023-06-07T23:18
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
донецкая народная республика
херсонская область
луганская народная республика
запорожская область
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583710280_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8dd0fdf5c5c2ac8f6b13e9429345783.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Энергокомпании РФ должны в кратчайшие сроки запустить работу филиалов в новых регионах, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов."Энергокомпании должны в кратчайшие сроки запустить полноценную работу филиалов в новых регионах для реализации программы развития ТЭК, рассчитанной на 2023-2025 годы",- приводятся в сообщении Минэнерго его слова.Программа развития ТЭК ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на 2023-2025 годы была поддержана Михаилом Мишустиным, определён объём финансирования программы.По словам Шульгинова, при участии крупнейших российских энергокомпаний планируется обеспечить стабильную работу энергоблоков ТЭС с вводом в работу дополнительной генерирующей мощности, восстановить нормальные схемы электроснабжения крупных агломераций, провести капитальный ремонт объектов распределительных электросетей и повысить уровень газификации. Также необходимо как можно скорее запустить и реформу угольной отрасли, отметил министр.
https://ria.ru/20230607/ges-1876817036.html
https://ria.ru/20230409/energetika-1863763637.html
россия
донецкая народная республика
херсонская область
луганская народная республика
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583710280_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c39b46ca818d391f51c92ccf8e1b12ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), донецкая народная республика, херсонская область , луганская народная республика, запорожская область, жкх
Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Запорожская область, ЖКХ
Глава Минэнерго призвал энергокомпании в запуститься в новых регионах
Глава Минэнерго Шульгинов призвал энергокомпании побыстрее запуститься в новых регионах