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В одном из районов Дагестана ввели режим ЧС из-за ливней с градом - РИА Новости, 08.06.2023
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23:54 07.06.2023 (обновлено: 00:02 08.06.2023)
https://ria.ru/20230607/chs-1876835563.html
В одном из районов Дагестана ввели режим ЧС из-за ливней с градом
В одном из районов Дагестана ввели режим ЧС из-за ливней с градом - РИА Новости, 08.06.2023
В одном из районов Дагестана ввели режим ЧС из-за ливней с градом
Режим чрезвычайной ситуации введен в ряде сельских поселений Левашинского района Дагестана, пострадавших в результате обильных дождей с градом, сообщили в среду РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-07T23:54
2023-06-08T00:02
происшествия
левашинский район
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 7 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в ряде сельских поселений Левашинского района Дагестана, пострадавших в результате обильных дождей с градом, сообщили в среду в пресс-службе администрации района. "В связи с ливневыми дождями в Левашинском районе в границах пострадавших сельских поселений введен режим ЧС. Соответствующее постановление подписал глава Левашинского района Мухтар Халалмагомедов", – говорится в сообщении. Установлено, что в селе Урма из-за ливней и града повреждены кровли около 700 частных домов, трех социальных объектов (школа, детский сад, врачебная амбулатория), частично пострадали сельхоз угодья. Несколько домов повреждены в селах Буртани, Вернее Арши, Нижнее Арши. Также в районе повреждены внутрисельские дороги. "Пострадавшим жителям сел оказывается необходимая помощь". – добавили в районной администрации.
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происшествия, левашинский район, республика дагестан, россия
Происшествия, Левашинский район, Республика Дагестан, Россия
В одном из районов Дагестана ввели режим ЧС из-за ливней с градом

Режим ЧС ввели в ряде поселений Левашинского района Дагестана из-за ливней с градом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАХАЧКАЛА, 7 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в ряде сельских поселений Левашинского района Дагестана, пострадавших в результате обильных дождей с градом, сообщили в среду в пресс-службе администрации района.
"В связи с ливневыми дождями в Левашинском районе в границах пострадавших сельских поселений введен режим ЧС. Соответствующее постановление подписал глава Левашинского района Мухтар Халалмагомедов", – говорится в сообщении.
Установлено, что в селе Урма из-за ливней и града повреждены кровли около 700 частных домов, трех социальных объектов (школа, детский сад, врачебная амбулатория), частично пострадали сельхоз угодья. Несколько домов повреждены в селах Буртани, Вернее Арши, Нижнее Арши. Также в районе повреждены внутрисельские дороги.
"Пострадавшим жителям сел оказывается необходимая помощь". – добавили в районной администрации.
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