https://ria.ru/20230607/chs-1876835563.html

В одном из районов Дагестана ввели режим ЧС из-за ливней с градом

В одном из районов Дагестана ввели режим ЧС из-за ливней с градом - РИА Новости, 08.06.2023

В одном из районов Дагестана ввели режим ЧС из-за ливней с градом

Режим чрезвычайной ситуации введен в ряде сельских поселений Левашинского района Дагестана, пострадавших в результате обильных дождей с градом, сообщили в среду РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-07T23:54

2023-06-07T23:54

2023-06-08T00:02

происшествия

левашинский район

республика дагестан

россия

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МАХАЧКАЛА, 7 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в ряде сельских поселений Левашинского района Дагестана, пострадавших в результате обильных дождей с градом, сообщили в среду в пресс-службе администрации района. "В связи с ливневыми дождями в Левашинском районе в границах пострадавших сельских поселений введен режим ЧС. Соответствующее постановление подписал глава Левашинского района Мухтар Халалмагомедов", – говорится в сообщении. Установлено, что в селе Урма из-за ливней и града повреждены кровли около 700 частных домов, трех социальных объектов (школа, детский сад, врачебная амбулатория), частично пострадали сельхоз угодья. Несколько домов повреждены в селах Буртани, Вернее Арши, Нижнее Арши. Также в районе повреждены внутрисельские дороги. "Пострадавшим жителям сел оказывается необходимая помощь". – добавили в районной администрации.

https://ria.ru/20230607/evakuatsiya-1876820759.html

левашинский район

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происшествия, левашинский район, республика дагестан, россия