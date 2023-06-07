https://ria.ru/20230607/chs-1876676527.html

В Херсонской области ввели режим ЧС после разрушения Каховской ГЭС

В Херсонской области ввели режим ЧС после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023

В Херсонской области ввели режим ЧС после разрушения Каховской ГЭС

В Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС начал действовать режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, сообщил глава местного правительства... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T12:31

2023-06-07T12:31

2023-06-07T13:21

херсонская область

разрушение каховской гэс

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС начал действовать режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, сообщил глава местного правительства Андрей Алексеенко в телеграм-канале."Вводим в регионе режим ЧС регионального уровня. Это даст возможность оперативно начать выплаты пострадавшим по десять и 50 тысяч рублей в зависимости от степени ущерба", — говорится в публикации.Выплаты будет организовывать областной минсоцтруд, всем пострадавшим для этого оперативно откроют счета в банках.Тех, кто нуждается в особом уходе, направят в социальные и медицинские учреждения соседних регионов, добавил Алексеенко.Чиновник подчеркнул, что сейчас перед властями стоит задача обеспечить население питьевой водой. МЧС и партия "Единая Россия" уже начали завозить бутилированную. Кроме того, бочки с чистой водой начали устанавливать на перекрестках населенных пунктов.В ночь на вторник обстрелы со стороны киевской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий.Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.СК возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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херсонская область , разрушение каховской гэс