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В Тель-Авиве в последний момент отменили концерт Бузовой
В Тель-Авиве в последний момент отменили концерт Бузовой - РИА Новости, 07.06.2023
В Тель-Авиве в последний момент отменили концерт Бузовой
В Тель-Авиве менее чем за сутки отменили концерт певицы Ольги Бузовой, запланированный на седьмое июня. Об этом сообщили представители исполнительницы... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T18:53
2023-06-07T18:53
2023-06-07T18:53
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. В Тель-Авиве менее чем за сутки отменили концерт певицы Ольги Бузовой, запланированный на седьмое июня. Об этом сообщили представители исполнительницы "ВКонтакте". "Официальное заявление от компании Archer Music (официального представителя Ольги Бузовой). В связи с несоблюдением технического райдера, а также ввиду некомпетентности организатора, мы вынуждены сообщить, что концерт Ольги Бузовой в Тель-Авиве седьмого июня отменяется по независящим от нас причинам", – говорится в сообщении.Представители исполнительницы также отметили, что билеты можно вернуть в местах их приобретения. Выступление Ольги Бузовой в Израиле не состоялось не в первый раз. В конце мая стало известно, что ее концерты в городах Хайфа и Беэр-Шева не пройдут. По данным израильских СМИ, причиной послужили осуждающие спецоперацию местные активисты. Бузова неоднократно говорила, что любит родину. В прошлом году она отправилась с гуманитарной помощью в Донбасс.
https://ria.ru/20230510/buzova-1870736420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тель-авив, ольга бузова, израиль, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Тель-Авив, Ольга Бузова, Израиль, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
В Тель-Авиве в последний момент отменили концерт Бузовой
Концерт Ольги Бузовой в Тель-Авиве отменили за несколько часов до начала