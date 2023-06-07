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В Тель-Авиве в последний момент отменили концерт Бузовой - РИА Новости, 07.06.2023
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Шоубиз
 
18:53 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/buzova-1876792922.html
В Тель-Авиве в последний момент отменили концерт Бузовой
В Тель-Авиве в последний момент отменили концерт Бузовой - РИА Новости, 07.06.2023
В Тель-Авиве в последний момент отменили концерт Бузовой
В Тель-Авиве менее чем за сутки отменили концерт певицы Ольги Бузовой, запланированный на седьмое июня. Об этом сообщили представители исполнительницы... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T18:53
2023-06-07T18:53
шоубиз
тель-авив
ольга бузова
израиль
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. В Тель-Авиве менее чем за сутки отменили концерт певицы Ольги Бузовой, запланированный на седьмое июня. Об этом сообщили представители исполнительницы "ВКонтакте". &quot;Официальное заявление от компании Archer Music (официального представителя Ольги Бузовой). В связи с несоблюдением технического райдера, а также ввиду некомпетентности организатора, мы вынуждены сообщить, что концерт Ольги Бузовой в Тель-Авиве седьмого июня отменяется по независящим от нас причинам&quot;, – говорится в сообщении.Представители исполнительницы также отметили, что билеты можно вернуть в местах их приобретения. Выступление Ольги Бузовой в Израиле не состоялось не в первый раз. В конце мая стало известно, что ее концерты в городах Хайфа и Беэр-Шева не пройдут. По данным израильских СМИ, причиной послужили осуждающие спецоперацию местные активисты. Бузова неоднократно говорила, что любит родину. В прошлом году она отправилась с гуманитарной помощью в Донбасс.
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тель-авив, ольга бузова, израиль, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Тель-Авив, Ольга Бузова, Израиль, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
В Тель-Авиве в последний момент отменили концерт Бузовой

Концерт Ольги Бузовой в Тель-Авиве отменили за несколько часов до начала

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПевица Ольга Бузова на презентации клипа на песню "Верни" в клубе Rodina Moskva
Певица Ольга Бузова на презентации клипа на песню Верни в клубе Rodina Moskva - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. В Тель-Авиве менее чем за сутки отменили концерт певицы Ольги Бузовой, запланированный на седьмое июня. Об этом сообщили представители исполнительницы "ВКонтакте".
«

"Официальное заявление от компании Archer Music (официального представителя Ольги Бузовой). В связи с несоблюдением технического райдера, а также ввиду некомпетентности организатора, мы вынуждены сообщить, что концерт Ольги Бузовой в Тель-Авиве седьмого июня отменяется по независящим от нас причинам", – говорится в сообщении.

Представители исполнительницы также отметили, что билеты можно вернуть в местах их приобретения.
Выступление Ольги Бузовой в Израиле не состоялось не в первый раз. В конце мая стало известно, что ее концерты в городах Хайфа и Беэр-Шева не пройдут.
По данным израильских СМИ, причиной послужили осуждающие спецоперацию местные активисты.
Бузова неоднократно говорила, что любит родину. В прошлом году она отправилась с гуманитарной помощью в Донбасс.
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ШоубизТель-АвивОльга БузоваИзраильНовости шоу-бизнесаЗнаменитости
 
 
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