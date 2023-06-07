https://ria.ru/20230607/butsaev-1876567519.html

Денис Буцаев: в России можно восстановить советскую систему сдачи тары

Денис Буцаев: в России можно восстановить советскую систему сдачи тары - РИА Новости, 07.06.2023

Денис Буцаев: в России можно восстановить советскую систему сдачи тары

В понедельник, 5 июня, в России отметили День эколога. Одной из самых острых проблем в сфере улучшения состояния окружающей среды остается обращение с бытовыми... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T11:00

2023-06-07T11:00

2023-06-07T11:00

интервью

россия

денис буцаев

виктория абрамченко

ссср

экономика

российский экологический оператор

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796989461_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_6cb8914d8f9b51027b74dff6ac00f73a.jpg

В понедельник, 5 июня, в России отметили День эколога. Одной из самых острых проблем в сфере улучшения состояния окружающей среды остается обращение с бытовыми отходами. "Мусорная" реформа проводится в России с 2019 года, ее куратор – публично-правовая компания "Российский экологический оператор". О том, как развивается электронная биржа вторсырья, как решить проблему скопления птиц на свалках рядом с аэродромами, когда аппараты для приема пустой тары появятся в каждом дворе, и как РЭО поможет сети ресторанов "Вкусно – и точка" разделять отходы, рассказал корреспонденту РИА Новости Павлу Зюзину гендиректор РЭО Денис Буцаев.– В сентябре прошлого года РЭО запустил электронную торговую площадку. Какие результаты на сегодняшний день? Сколько участников зарегистрировалось?– Мы оцениваем результаты как очень хорошие. У нас сейчас около половины участников торговой площадки – это поставщики отходов. Еще порядка 40% – утилизаторы и переработчики, они также зарегистрированы на площадке. Что самое главное, их регистрация верифицирована с точки зрения тех мощностей, которыми они обладают. Мы видим, что коллеги являются реальными, а не фейковыми компаниями по переработке отходов. Всего на площадке на данный момент зарегистрировано около 900 пользователей. Мы видим достаточно высокую активность, связанную с куплей-продажей как самого вторсырья, так и продуктов заготовки для его производства.– РЭО продолжает совершенствовать систему? Есть ли новые функции на бирже?– Появилось несколько интересных блоков. Например, услуга "Личный брокер", когда у вас появляется персонально закрепленный ответственный, который помогает довести программы, связанные с закупкой соответствующих фракций и отбором существующих предложений на торговой площадке. Точно так же он может помочь продавцам осуществить наиболее эффективные продажи. На площадке заработала функция индекса цен, мы анонсировали ее в самом начале запуска площадки. Она, как и для наших статистических целей служит достаточно хорошим индикатором, так и для участников рынка служит инструментом для оценки ликвидности тех или иных фракций, которыми они занимаются. Также у нас в самое ближайшее время появится электронный калькулятор расчета экологического сбора. Это поможет тем компаниям, которые являются плательщиками экосбора, правильно рассчитывать платежи в бюджет. Кроме того, мы сделали прямой канал связи с нашей компанией, с экспертами РЭО для всех участников торговой площадки.– К 1 сентября более 170 мусорных заводов вблизи аэродромов должны отогнать от себя скопления птиц. Какие результаты на сегодняшний день?– Надо сказать, что эта проблема существует достаточно продолжительный период времени. Сейчас найдены системные решения, связанные с сохранением функционирования указанных объектов в приаэродромных зонах, и это большой шаг вперед. Хотелось бы поблагодарить правительство, которое пошло на системную проработку вопроса как с оценкой рисков, так и порядком признания того или иного объекта возможным к эксплуатации на особых условиях.Мы в настоящий момент ждем выхода приказа Минприроды, который определит порядок орнитологических исследований. Это позволит указанным объектам при прохождении соответствующих процедур получить право функционирования на территориях вблизи аэродромов. Там будут внедрены как технологические способы борьбы с птицами, так и орнитологические, включая размещение хищных птиц на объектах. Подобного рода практика показала свою эффективность уже не в одном регионе.– Это полностью решит проблему скопления птиц рядом с аэропортами?– Мы считаем, что это позволит подавляющему большинству объектов получить легитимное право осуществлять свою деятельность и дальше при прохождении соответствующих процедур не только на уровне документов, но и за счет переоборудования своих объектов, оснащения их средствами борьбы с птицами.– Вице-премьер Виктория Абрамченко поддержала переход к расчету цен на услуги вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) не по нормативу, а с учетом фактически накопленного мусора. Есть ли технологии для такого перехода?– Надо отметить, что, наверное, в правительстве нет никого, кто был бы против перехода. Этот вопрос был решен постановлением правительства еще в 2016 году, когда регионам была предоставлена такая возможность на выбор. Субъекты, у которых есть технологии и готова инфраструктура для такого перехода, уже вводят подобного рода способ оплаты услуги. Мне кажется, что здесь больше внимания надо уделять тем регионам, которые получают от жителей наибольшее количество просьб перейти к расчету цен по факту накопления отходов, и готовить инфраструктуру для такого перехода.– Как происходит подсчет накопленных отходов?– Подсчет происходит путем замера того объема образования, которое у вас формируется в баке. Это может быть, в первую очередь, инструментальный контроль, соответствующие датчики, лимитированный доступ к бакам для того, чтобы убедиться, что ни одна и ни другая сторона друг друга не обманывают. Еще раз повторюсь, такая возможность законодательно предусмотрена, субъект РФ в каждом конкретном случае вправе самостоятельно определять момент, когда он будет готов перейти на соответствующую форму.– В СССР пункты приема стеклотары были практически в каждом дворе. Возможно ли восстановить такую систему в России? Когда фандоматы для приема тары будут устанавливаться массово?– РЭО является большим сторонником подобного рода технологий, и мы анонсировали некоторое время тому назад большую программу по установке фандоматов в стране. К текущему моменту в нескольких субъектах установлено около 800 фандоматов, и еще несколько сотен планируется установить до конца текущего года. Если говорить относительно потребности или емкости рынка в России, то она составляет значительную величину, практически в 150 тысяч аппаратов, которые могут быть установлены в самых разных локациях. Опыт установки позволяет сказать, что такие аппараты для сдачи тары пользуются высоким спросом у населения.Фандомат предполагает различную систему вознаграждения, как денежную, так и предоставление купонов на скидку, начисления баллов, которые в дальнейшем можно обменять на различные товары и услуги. Самое интересное, что в настоящий момент в России существует достаточно большое количество производителей фандоматов, в том числе есть компании, которые уже экспортируют их в другие страны. Мы и дальше продолжим поддерживать компании-инициаторов подобного рода проектов для расширения присутствия фандоматов на нашем рынке. Существенную помощь в этом вопросе помимо прочего окажет принятие законопроекта о расширенной ответственности производителя, который предусматривает возможность компенсации сборщикам отходов части затрат. Это будет распространяться в том числе и на тех, кто устанавливает фандоматы.– Заинтересованы ли в установке фандоматов торговые сети (X5 Retail Group, "Магнит" и другие)?– Заинтересованы, с большинством из них у нас достигнуты договоренности о размещении подобного рода аппаратов. Надо отдать должное, что торговые сети предоставляют определенные специальные условия, например, предусматривают отсутствие арендной платы для размещения фандомата. Таким образом, компании участвуют в программе экологически ответственного поведения.– В ресторанах сети "Вкусно – и точка" на упаковке продукции появились надписи от РЭО с призывом к раздельному сбору отходов. Сотрудничество компаний продолжается?– Я должен уточнить, что это не просто надписи - появилась упаковка, которая изготовлена из вторсырья, и надпись информирует об этом посетителей. Да, мы продолжаем сотрудничество со "Вкусно – и точка". В дальнейшем мы собираемся внедрить программу раздельного сбора в рестораны быстрого питания и расширить использование упаковки из вторсырья. Более того, эта упаковка может быть получена из тех же самых отходов, которые накапливаются в каждом ресторане.– Есть ли еще крупные компании, заинтересованные в сотрудничестве с РЭО?– У нас есть широкий спектр сотрудничества с "Почтой России". Здесь мы идем по пути создания совместных пунктов сбора. По инициативе "Почты России" сейчас прорабатывается возможность использования тех отходов, которые образуются на объектах организации для переработки с получением продукции, которую организация потребляет. Это касается, например, упаковки.Вторая интересная программа у нас с РЖД, в ней участвуют сразу несколько филиальных дорожный сетей, в том числе Свердловская и Октябрьская железные дороги. Проект связан с использованием переработанных отходов, получаемых в рамках опять же деятельности РЖД для производства продукции, которую они потом закупают.Еще мы запустили проект с одной из крупнейших торговых площадок в России – "Авито". Через эту площадку пользователи могут выйти на нашу биржу вторсырья, чтобы купить или продать товар.– Нет ли планов наладить сотрудничество с сетью ресторанов Rostic's, которая приходит на смену KFC?– Из ресторанного бизнеса сотрудничаем пока только со "Вкусно – и точка". После завершения всех корпоративных изменений проведем переговоры с новыми владельцами бывшей сети KFC. Уверен, что мы найдем взаимные точки для сотрудничества.

https://realty.ria.ru/20230123/reo-1846838497.html

https://ria.ru/20230530/mordoviya-1875070430.html

https://ria.ru/20230421/prosrochka-1866965668.html

https://realty.ria.ru/20230404/musoroprovod-1862938007.html

https://ria.ru/20220811/fandomat-1808866815.html

https://ria.ru/20230306/kvitantsii-1856038976.html

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, россия, денис буцаев, виктория абрамченко, ссср, экономика, российский экологический оператор, экология, экология в россии