https://ria.ru/20230607/buket-1876719309.html

Букет. Как различить в вине ароматы льна, бензина и хлева

Букет. Как различить в вине ароматы льна, бензина и хлева - РИА Новости, 07.06.2023

Букет. Как различить в вине ароматы льна, бензина и хлева

С чего начинается обучение начинающих сомелье, какие упражнения можно делать самому хоть сейчас, как развить внимательность и память. На какие группы разделяют все вкусы и ароматы, что такое "минеральное" вино, как пахнут (в бокале) асфальт, лен, бензин и летний деревенский вечер с хлевом, стоящим поодаль.

2023-06-07T14:00

2023-06-07T14:00

2023-06-07T15:04

сомелье-фрилансер

роскачество

вино

артур саркисян

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Букет. Как различить в вине ароматы льна, бензина и хлева С чего начинается обучение начинающих сомелье, какие упражнения можно делать самому хоть сейчас, как развить внимательность и память. На какие группы разделяют все вкусы и ароматы, что такое «минеральное» вино, как пахнут (в бокале) асфальт, лен, бензин и летний деревенский вечер с хлевом, стоящим поодаль. audio/mpeg

Букет. Как различить в вине ароматы льна, бензина и хлева С чего начинается обучение начинающих сомелье, какие упражнения можно делать самому хоть сейчас, как развить внимательность и память. На какие группы разделяют все вкусы и ароматы, что такое «минеральное» вино, как пахнут (в бокале) асфальт, лен, бензин и летний деревенский вечер с хлевом, стоящим поодаль. audio/mpeg

Стоит ли ориентироваться на мнения других, и кто прав, если один чувствует в вине вишню, а другой – вишневую косточку? Эксперт эпизода - глава Союза сомелье и экспертов России, заслуженный сомелье РФ, руководитель экспертной группы "Винного гида России" Артур Саркисян.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Подкаст "Сомелье-фрилансер" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.________Монтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роскачество, вино, артур саркисян, аудио