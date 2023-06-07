https://ria.ru/20230607/blinken-1876829282.html

"Это бесчеловечно". Блинкена пристыдили за его заявление о Путине

"Это бесчеловечно". Блинкена пристыдили за его заявление о Путине - РИА Новости, 07.06.2023

"Это бесчеловечно". Блинкена пристыдили за его заявление о Путине

Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о "поражении" Владимира Путина на Украине говорят о готовности Белого дома и дальше жертвовать жизнями украинцев, заявил... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T22:43

2023-06-07T22:43

2023-06-07T23:27

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о "поражении" Владимира Путина на Украине говорят о готовности Белого дома и дальше жертвовать жизнями украинцев, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Так он прокомментировал недавнее выступление главы Госдепа в Хельсинки. Американский чиновник заявил, что убежден в "провале" России, а также выразил готовность поддерживать киевский режим столько, сколько потребуется. В этих словах полковник увидел стремление США затягивать конфликт, невзирая на потери ВСУ."Нужно признать, что это бесчеловечно по отношению украинцам. Для меня это непостижимо с первого дня конфликта. Их совершено не волнует то, что происходит внутри страны. Это ровно противоположно тому, что мы отстаиваем как американцы, им должно быть стыдно за свое поведение", — отметил Макгрегор.Он также выразил уверенность, что Путин уже одержал победу над Западом. Так, военный обратил внимание на усиливающуюся рецессию в европейских странах, в особенности в Германии.Сами европейцы уже не верят, что Россия якобы хочет напасть на ЕС, поэтому все больше людей выступают за урегулирование кризиса, подытожил аналитик.

https://ria.ru/20230607/vsu-1876787189.html

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