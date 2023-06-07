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"Это бесчеловечно". Блинкена пристыдили за его заявление о Путине - РИА Новости, 07.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:43 07.06.2023 (обновлено: 23:27 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/blinken-1876829282.html
"Это бесчеловечно". Блинкена пристыдили за его заявление о Путине
"Это бесчеловечно". Блинкена пристыдили за его заявление о Путине - РИА Новости, 07.06.2023
"Это бесчеловечно". Блинкена пристыдили за его заявление о Путине
Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о "поражении" Владимира Путина на Украине говорят о готовности Белого дома и дальше жертвовать жизнями украинцев, заявил... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T22:43
2023-06-07T23:27
в мире
сша
россия
украина
энтони блинкен
владимир путин
пентагон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о "поражении" Владимира Путина на Украине говорят о готовности Белого дома и дальше жертвовать жизнями украинцев, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Так он прокомментировал недавнее выступление главы Госдепа в Хельсинки. Американский чиновник заявил, что убежден в "провале" России, а также выразил готовность поддерживать киевский режим столько, сколько потребуется. В этих словах полковник увидел стремление США затягивать конфликт, невзирая на потери ВСУ."Нужно признать, что это бесчеловечно по отношению украинцам. Для меня это непостижимо с первого дня конфликта. Их совершено не волнует то, что происходит внутри страны. Это ровно противоположно тому, что мы отстаиваем как американцы, им должно быть стыдно за свое поведение", — отметил Макгрегор.Он также выразил уверенность, что Путин уже одержал победу над Западом. Так, военный обратил внимание на усиливающуюся рецессию в европейских странах, в особенности в Германии.Сами европейцы уже не верят, что Россия якобы хочет напасть на ЕС, поэтому все больше людей выступают за урегулирование кризиса, подытожил аналитик.
https://ria.ru/20230607/vsu-1876787189.html
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в мире, сша, россия, украина, энтони блинкен, владимир путин, пентагон, вооруженные силы украины, евросоюз, государственный департамент сша
В мире, США, Россия, Украина, Энтони Блинкен, Владимир Путин, Пентагон, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине, Государственный департамент США
"Это бесчеловечно". Блинкена пристыдили за его заявление о Путине

Экс-советник Пентагона Макгрегор пристыдил Госдеп за бесчеловечное отношение к украинцам

© AP Photo / Virginia MayoГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о "поражении" Владимира Путина на Украине говорят о готовности Белого дома и дальше жертвовать жизнями украинцев, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Так он прокомментировал недавнее выступление главы Госдепа в Хельсинки. Американский чиновник заявил, что убежден в "провале" России, а также выразил готовность поддерживать киевский режим столько, сколько потребуется.
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В этих словах полковник увидел стремление США затягивать конфликт, невзирая на потери ВСУ.
«
"Нужно признать, что это бесчеловечно по отношению украинцам. Для меня это непостижимо с первого дня конфликта. Их совершено не волнует то, что происходит внутри страны. Это ровно противоположно тому, что мы отстаиваем как американцы, им должно быть стыдно за свое поведение", — отметил Макгрегор.
Он также выразил уверенность, что Путин уже одержал победу над Западом. Так, военный обратил внимание на усиливающуюся рецессию в европейских странах, в особенности в Германии.
Сами европейцы уже не верят, что Россия якобы хочет напасть на ЕС, поэтому все больше людей выступают за урегулирование кризиса, подытожил аналитик.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаЭнтони БлинкенВладимир ПутинПентагонВооруженные силы УкраиныЕвросоюзГосударственный департамент США
 
 
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