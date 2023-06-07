https://ria.ru/20230607/blinken-1876829282.html
"Это бесчеловечно". Блинкена пристыдили за его заявление о Путине
"Это бесчеловечно". Блинкена пристыдили за его заявление о Путине - РИА Новости, 07.06.2023
"Это бесчеловечно". Блинкена пристыдили за его заявление о Путине
Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о "поражении" Владимира Путина на Украине говорят о готовности Белого дома и дальше жертвовать жизнями украинцев, заявил... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T22:43
2023-06-07T22:43
2023-06-07T23:27
в мире
сша
россия
украина
энтони блинкен
владимир путин
пентагон
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863934521_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dfcf3eeedae54f41f70d1d0cf143da04.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о "поражении" Владимира Путина на Украине говорят о готовности Белого дома и дальше жертвовать жизнями украинцев, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Так он прокомментировал недавнее выступление главы Госдепа в Хельсинки. Американский чиновник заявил, что убежден в "провале" России, а также выразил готовность поддерживать киевский режим столько, сколько потребуется. В этих словах полковник увидел стремление США затягивать конфликт, невзирая на потери ВСУ."Нужно признать, что это бесчеловечно по отношению украинцам. Для меня это непостижимо с первого дня конфликта. Их совершено не волнует то, что происходит внутри страны. Это ровно противоположно тому, что мы отстаиваем как американцы, им должно быть стыдно за свое поведение", — отметил Макгрегор.Он также выразил уверенность, что Путин уже одержал победу над Западом. Так, военный обратил внимание на усиливающуюся рецессию в европейских странах, в особенности в Германии.Сами европейцы уже не верят, что Россия якобы хочет напасть на ЕС, поэтому все больше людей выступают за урегулирование кризиса, подытожил аналитик.
https://ria.ru/20230607/vsu-1876787189.html
https://ria.ru/20230607/zayavlenie-1876818853.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863934521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46016b82d9d35dddf9cd7294d30c6e9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, энтони блинкен, владимир путин, пентагон, вооруженные силы украины, евросоюз, государственный департамент сша
В мире, США, Россия, Украина, Энтони Блинкен, Владимир Путин, Пентагон, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине, Государственный департамент США
"Это бесчеловечно". Блинкена пристыдили за его заявление о Путине
Экс-советник Пентагона Макгрегор пристыдил Госдеп за бесчеловечное отношение к украинцам