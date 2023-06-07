https://ria.ru/20230607/blinken-1876725863.html
Журналист Херш обвинил Блинкена в разжигании конфликта на Украине
Журналист Херш обвинил Блинкена в разжигании конфликта на Украине - РИА Новости, 07.06.2023
Журналист Херш обвинил Блинкена в разжигании конфликта на Украине
Американский журналист лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш обвинил госсекретаря США Энтони Блинкена в разжигании конфликта на Украине и ненависти по... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:18
2023-06-07T15:18
2023-06-07T16:39
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
сеймур херш
энтони блинкен
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Американский журналист лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш обвинил госсекретаря США Энтони Блинкена в разжигании конфликта на Украине и ненависти по отношению к России. Херш обратил внимание на речь, которую Блинкен произнес 2 июня в Хельсинки по случаю вступления Финляндии в НАТО. "Будучи кадровым ястребом в отношении России, он (Блинкен) превзошел самого себя в ярости своей приверженности войне на Украине", - говорится в материале, опубликованном на странице Херша на платформе Substack. Херш указывает, что Блинкен пренебрег любыми разговорами о миротворческих усилиях и прекращении огня, в котором "отчаянно нуждаются" украинская армия и граждане Украины. "Его (Блинкена) настоящее послание можно сформулировать более прямолинейно: я ненавижу русских, и пусть льется кровь", - написал 86-летний Херш.По мнению Херша, госсекретарь также искажал информацию о положении дел в мире, когда рассказывал аудитории в Хельсинки о "международной изоляции" России. Херш, в частности, ссылается на исследование журнала Economist, зафиксировавшее значительный сдвиг в позиции стран, склоняющихся к поддержке России, число которых увеличилось с 29 до 35.Херш также скептически отнесся к словам Блинкена о том, что Европа "быстро и решительно" отвернулась от российской энергетики, а Германия "немедленно" отменила газопровод "Северный поток 2". В этой связи Херш пишет, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и Германия пережили отсутствие российского газа прошлой зимой лишь благодаря достаточным запасам, более теплой зиме и миллиардным государственным субсидиям для немецких домохозяйств и корпораций. Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на " Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://ria.ru/20230602/ssha-1875758737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, украина, сеймур херш, энтони блинкен, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Сеймур Херш, Энтони Блинкен, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Журналист Херш обвинил Блинкена в разжигании конфликта на Украине
Журналист Херш заявил, что Блинкен ненавидит Россию и разжигает конфликт на Украине
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Американский журналист лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш обвинил госсекретаря США Энтони Блинкена в разжигании конфликта на Украине и ненависти по отношению к России.
Херш обратил внимание на речь, которую Блинкен произнес 2 июня в Хельсинки по случаю вступления Финляндии в НАТО.
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"Будучи кадровым ястребом в отношении России, он (Блинкен) превзошел самого себя в ярости своей приверженности войне на Украине", - говорится в материале, опубликованном на странице Херша на платформе Substack. Херш указывает, что Блинкен пренебрег любыми разговорами о миротворческих усилиях и прекращении огня, в котором "отчаянно нуждаются" украинская армия и граждане Украины.
"Его (Блинкена) настоящее послание можно сформулировать более прямолинейно: я ненавижу русских, и пусть льется кровь", - написал 86-летний Херш.
По мнению Херша, госсекретарь также искажал информацию о положении дел в мире, когда рассказывал аудитории в Хельсинки о "международной изоляции" России. Херш, в частности, ссылается на исследование журнала Economist, зафиксировавшее значительный сдвиг в позиции стран, склоняющихся к поддержке России, число которых увеличилось с 29 до 35.
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Херш также скептически отнесся к словам Блинкена о том, что Европа "быстро и решительно" отвернулась от российской энергетики, а Германия "немедленно" отменила газопровод "Северный поток 2". В этой связи Херш пишет, что канцлер ФРГ Олаф Шольц
и Германия пережили отсутствие российского газа прошлой зимой лишь благодаря достаточным запасам, более теплой зиме и миллиардным государственным субсидиям для немецких домохозяйств и корпораций.
Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на " Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден
по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США
не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
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