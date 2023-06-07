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Бастрыкин проконтролирует расследование дела о разрушении Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
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03:04 07.06.2023 (обновлено: 03:11 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/bastrykin-1876612182.html
Бастрыкин проконтролирует расследование дела о разрушении Каховской ГЭС
Бастрыкин проконтролирует расследование дела о разрушении Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
Бастрыкин проконтролирует расследование дела о разрушении Каховской ГЭС
Председатель СК РФ Алескандр Бастрыкин проконтролирует расследование уголовного дела о разрушении Каховской ГЭС, сообщается в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T03:04
2023-06-07T03:11
происшествия
россия
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
сергей шойгу
следственный комитет россии (ск рф)
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Председатель СК РФ Алескандр Бастрыкин проконтролирует расследование уголовного дела о разрушении Каховской ГЭС, сообщается в телеграм-канале ведомства. СК РФ ранее сообщал, что после разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте. "Председатель Следственного комитета России поставил на контроль ход расследования уголовного дела", - говорится в сообщении. Украинские войска прошлой ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230606/terakt-1876574931.html
https://ria.ru/20230607/ges-1876606817.html
россия
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происшествия, россия, новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), сергей шойгу, следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс
Происшествия, Россия, Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Сергей Шойгу, Следственный комитет России (СК РФ), Разрушение Каховской ГЭС
Бастрыкин проконтролирует расследование дела о разрушении Каховской ГЭС

Бастрыкин проконтролирует расследование уголовного дела о разрушении Каховской ГЭС

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФ
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Председатель СК РФ Алескандр Бастрыкин проконтролирует расследование уголовного дела о разрушении Каховской ГЭС, сообщается в телеграм-канале ведомства.
СК РФ ранее сообщал, что после разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте.
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"Председатель Следственного комитета России поставил на контроль ход расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.
Украинские войска прошлой ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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ПроисшествияРоссияНовая КаховкаВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Сергей ШойгуСледственный комитет России (СК РФ)Разрушение Каховской ГЭС
 
 
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