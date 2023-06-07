https://ria.ru/20230607/bastrykin-1876612182.html

Бастрыкин проконтролирует расследование дела о разрушении Каховской ГЭС

Бастрыкин проконтролирует расследование дела о разрушении Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023

Бастрыкин проконтролирует расследование дела о разрушении Каховской ГЭС

Председатель СК РФ Алескандр Бастрыкин проконтролирует расследование уголовного дела о разрушении Каховской ГЭС, сообщается в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T03:04

2023-06-07T03:04

2023-06-07T03:11

происшествия

россия

новая каховка

владимир леонтьев (новая каховка)

сергей шойгу

следственный комитет россии (ск рф)

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Председатель СК РФ Алескандр Бастрыкин проконтролирует расследование уголовного дела о разрушении Каховской ГЭС, сообщается в телеграм-канале ведомства. СК РФ ранее сообщал, что после разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте. "Председатель Следственного комитета России поставил на контроль ход расследования уголовного дела", - говорится в сообщении. Украинские войска прошлой ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230606/terakt-1876574931.html

https://ria.ru/20230607/ges-1876606817.html

россия

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происшествия, россия, новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), сергей шойгу, следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс