https://ria.ru/20230607/ataka-1876819981.html

Российская делегация призвала ОБСЕ осудить атаку Киева на Каховскую ГЭС

Российская делегация призвала ОБСЕ осудить атаку Киева на Каховскую ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023

Российская делегация призвала ОБСЕ осудить атаку Киева на Каховскую ГЭС

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов призвал ОБСЕ осудить действия Киева в... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T21:10

2023-06-07T21:10

2023-06-07T21:10

специальная военная операция на украине

в мире

россия

киев

вена

константин гаврилов

владимир леонтьев (новая каховка)

дмитрий песков

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ВЕНА, 7 июн - РИА Новости. Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов призвал ОБСЕ осудить действия Киева в отношении Каховской ГЭС. "Призываем Генерального секретаря ОБСЕ, болгарское председательство ФСОБ и государства – участники Организации осудить преступные деяния украинских властей, носящие всё более бесчеловечный характер и представляющие серьёзную угрозу европейской и глобальной безопасности", - отметил Гаврилов, выступая в среду на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Дипломат добавил, что российская сторона "настаивает на установлении всех обстоятельств варварской атаки на Каховскую ГЭС". Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

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