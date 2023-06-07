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Российская делегация призвала ОБСЕ осудить атаку Киева на Каховскую ГЭС
Российская делегация призвала ОБСЕ осудить атаку Киева на Каховскую ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
Российская делегация призвала ОБСЕ осудить атаку Киева на Каховскую ГЭС
Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов призвал ОБСЕ осудить действия Киева в... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T21:10
2023-06-07T21:10
2023-06-07T21:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
вена
константин гаврилов
владимир леонтьев (новая каховка)
дмитрий песков
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ВЕНА, 7 июн - РИА Новости. Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов призвал ОБСЕ осудить действия Киева в отношении Каховской ГЭС. "Призываем Генерального секретаря ОБСЕ, болгарское председательство ФСОБ и государства – участники Организации осудить преступные деяния украинских властей, носящие всё более бесчеловечный характер и представляющие серьёзную угрозу европейской и глобальной безопасности", - отметил Гаврилов, выступая в среду на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Дипломат добавил, что российская сторона "настаивает на установлении всех обстоятельств варварской атаки на Каховскую ГЭС". Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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Российская делегация призвала ОБСЕ осудить атаку Киева на Каховскую ГЭС
Глава делегации Гаврилов призвал ОБСЕ осудить действия Киева в отношении Каховской ГЭС