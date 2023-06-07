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Российская делегация призвала ОБСЕ осудить атаку Киева на Каховскую ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:10 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/ataka-1876819981.html
Российская делегация призвала ОБСЕ осудить атаку Киева на Каховскую ГЭС
Российская делегация призвала ОБСЕ осудить атаку Киева на Каховскую ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
Российская делегация призвала ОБСЕ осудить атаку Киева на Каховскую ГЭС
Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов призвал ОБСЕ осудить действия Киева в... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T21:10
2023-06-07T21:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
вена
константин гаврилов
владимир леонтьев (новая каховка)
дмитрий песков
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ВЕНА, 7 июн - РИА Новости. Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов призвал ОБСЕ осудить действия Киева в отношении Каховской ГЭС. "Призываем Генерального секретаря ОБСЕ, болгарское председательство ФСОБ и государства – участники Организации осудить преступные деяния украинских властей, носящие всё более бесчеловечный характер и представляющие серьёзную угрозу европейской и глобальной безопасности", - отметил Гаврилов, выступая в среду на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Дипломат добавил, что российская сторона "настаивает на установлении всех обстоятельств варварской атаки на Каховскую ГЭС". Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html
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в мире, россия, киев, вена, константин гаврилов, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, обсе, следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс, каховская гэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Вена, Константин Гаврилов, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Дмитрий Песков, ОБСЕ, Следственный комитет России (СК РФ), Разрушение Каховской ГЭС, Каховская ГЭС
Российская делегация призвала ОБСЕ осудить атаку Киева на Каховскую ГЭС

Глава делегации Гаврилов призвал ОБСЕ осудить действия Киева в отношении Каховской ГЭС

© Фото : Planet/TwitterРазрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника
Разрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Фото : Planet/Twitter
Разрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника
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ВЕНА, 7 июн - РИА Новости. Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов призвал ОБСЕ осудить действия Киева в отношении Каховской ГЭС.
"Призываем Генерального секретаря ОБСЕ, болгарское председательство ФСОБ и государства – участники Организации осудить преступные деяния украинских властей, носящие всё более бесчеловечный характер и представляющие серьёзную угрозу европейской и глобальной безопасности", - отметил Гаврилов, выступая в среду на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
Дипломат добавил, что российская сторона "настаивает на установлении всех обстоятельств варварской атаки на Каховскую ГЭС".
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевВенаКонстантин ГавриловВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Дмитрий ПесковОБСЕСледственный комитет России (СК РФ)Разрушение Каховской ГЭСКаховская ГЭС
 
 
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