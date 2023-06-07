https://ria.ru/20230607/ataka-1876818043.html

Пушилин рассказал о попытке ВСУ прорвать линию обороны в ДНР

Пушилин рассказал о попытке ВСУ прорвать линию обороны в ДНР - РИА Новости, 07.06.2023

Пушилин рассказал о попытке ВСУ прорвать линию обороны в ДНР

Украинские войска пытались проломить линию обороны в Донецкой Народной Республике, но российские подразделения успешно отразили эту атаку, заявил в интервью РИА РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T21:02

2023-06-07T21:02

2023-06-07T21:23

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

сергей шойгу

безопасность

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ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Украинские войска пытались проломить линию обороны в Донецкой Народной Республике, но российские подразделения успешно отразили эту атаку, заявил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.По его словам, продвижение российских военных происходит в очень сложных условиях и не без потерь с учетом получения ВСУ новой западной техники."Но эти потери несопоставимы с потерями противника, которые украинский режим, вооруженные формирования Украины понесли на разных участках фронта, пытаясь сейчас проломить нашу линию обороны. Причем это касается потерь как в личном составе, так и в технике", — указал руководитель региона.Как уточнил Пушилин, в этой атаке украинская армия задействовала бронированные машины Leopard, самолеты и вертолеты."Ребята говорят, что такого количества единомоментно техники не видели, которая сразу задействовалась. Но мы сделали определенные выводы по другим, наверное, этапам спецоперации и к данным действиям во многом были готовы. Подразделения действовали слаженно, четкое взаимодействие с авиацией, четкое взаимодействие с артиллерийскими подразделениями, что дало возможность сейчас достаточно успешно отразить действия противника", — подчеркнул врио главы ДНР.Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил о начале украинского контрнаступления. По его данным, ВСУ пытались атаковать на различных участках фронта, для чего сосредоточили большое количество техники и живой силы. Российские Вооруженные силы сорвали эти попытки, киевские войска не добились своих целей и понесли значительные потери — более 3,7 тысячи военнослужащих, свыше 50 танков и другой техники за три дня.

https://ria.ru/20230606/svo-1876271249.html

https://ria.ru/20230607/ukraina-1876723872.html

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"Были готовы": Пушилин об успешном отражении атаки противника в ДНР "Были готовы": Пушилин об успешном отражении атаки противника в ДНР 2023-06-07T21:02 true PT0M31S

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донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, сергей шойгу, безопасность