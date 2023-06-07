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Пушилин рассказал о попытке ВСУ прорвать линию обороны в ДНР
Пушилин рассказал о попытке ВСУ прорвать линию обороны в ДНР - РИА Новости, 07.06.2023
Пушилин рассказал о попытке ВСУ прорвать линию обороны в ДНР
Украинские войска пытались проломить линию обороны в Донецкой Народной Республике, но российские подразделения успешно отразили эту атаку, заявил в интервью РИА РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T21:02
2023-06-07T21:02
2023-06-07T21:23
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сергей шойгу
безопасность
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ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Украинские войска пытались проломить линию обороны в Донецкой Народной Республике, но российские подразделения успешно отразили эту атаку, заявил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.По его словам, продвижение российских военных происходит в очень сложных условиях и не без потерь с учетом получения ВСУ новой западной техники."Но эти потери несопоставимы с потерями противника, которые украинский режим, вооруженные формирования Украины понесли на разных участках фронта, пытаясь сейчас проломить нашу линию обороны. Причем это касается потерь как в личном составе, так и в технике", — указал руководитель региона.Как уточнил Пушилин, в этой атаке украинская армия задействовала бронированные машины Leopard, самолеты и вертолеты."Ребята говорят, что такого количества единомоментно техники не видели, которая сразу задействовалась. Но мы сделали определенные выводы по другим, наверное, этапам спецоперации и к данным действиям во многом были готовы. Подразделения действовали слаженно, четкое взаимодействие с авиацией, четкое взаимодействие с артиллерийскими подразделениями, что дало возможность сейчас достаточно успешно отразить действия противника", — подчеркнул врио главы ДНР.Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил о начале украинского контрнаступления. По его данным, ВСУ пытались атаковать на различных участках фронта, для чего сосредоточили большое количество техники и живой силы. Российские Вооруженные силы сорвали эти попытки, киевские войска не добились своих целей и понесли значительные потери — более 3,7 тысячи военнослужащих, свыше 50 танков и другой техники за три дня.
https://ria.ru/20230606/svo-1876271249.html
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"Были готовы": Пушилин об успешном отражении атаки противника в ДНР
"Были готовы": Пушилин об успешном отражении атаки противника в ДНР
2023-06-07T21:02
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донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, сергей шойгу, безопасность
Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, Безопасность
Пушилин рассказал о попытке ВСУ прорвать линию обороны в ДНР
Врио главы ДНР Пушилин заявил об отражении ВС России попытки ВСУ прорвать линию обороны