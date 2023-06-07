https://ria.ru/20230607/arkheologiya-1876523664.html

Ученые просканировали редкое загадочное древнеримское захоронение

Ученые просканировали редкое загадочное древнеримское захоронение - РИА Новости, 07.06.2023

Ученые просканировали редкое загадочное древнеримское захоронение

Ученые просканировали древнеримское захоронение, хранящееся в Йоркширском музее, и создали его 3D-модель, пишет Phys.org. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T04:00

2023-06-07T04:00

2023-06-07T04:31

культура

новости культуры

археология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876510996_0:33:1006:599_1920x0_80_0_0_df4dae6041ea33e3ecb3766f697a939b.jpg

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Ученые просканировали древнеримское захоронение, хранящееся в Йоркширском музее, и создали его 3D-модель, пишет Phys.org. Обычно в гроб помещали одного умершего. Однако в выбранном для исследования — несколько человек: двое взрослых и младенец. Они скончались в одно время.При их погребении проводился редкий ритуал — облаченные в одежды и обувь и помещенные в гроб тела залили жидким гипсом. Останки и ткань со временем истлели, но застывший материал сохранял их очертания. И именно это позволило ученым создать подробную 3D-модель. Сканирование раскрыло мельчайшие детали первоначального захоронения. Например, ученые увидели ленты, которыми перевязали погребальный саван на голове взрослого, а также полосы ткани, которыми обернули ребенка.Результаты сканирования, по мнению археолога Люси Крайтон, невероятные. "Они показывают трагедию, произошедшую в Йорке 1600 лет назад", — уточняет ученый. Археологи до сих пор не знают, почему тела заливали гипсом. Вероятно, ритуал использовался для погребения людей высокого статуса. Подобные захоронения находили в Европе и Северной Африке. В Йорке и его окрестностях нашли 45 таких могил. Ранее сообщалось, что археологи нашли 8000-летние чертежи "воздушных змеев пустыни".

https://ria.ru/20230531/arkheologiya-1875132875.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология