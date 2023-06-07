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Ученые просканировали редкое загадочное древнеримское захоронение - РИА Новости, 07.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
04:00 07.06.2023 (обновлено: 04:31 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/arkheologiya-1876523664.html
Ученые просканировали редкое загадочное древнеримское захоронение
Ученые просканировали редкое загадочное древнеримское захоронение - РИА Новости, 07.06.2023
Ученые просканировали редкое загадочное древнеримское захоронение
Ученые просканировали древнеримское захоронение, хранящееся в Йоркширском музее, и создали его 3D-модель, пишет Phys.org. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T04:00
2023-06-07T04:31
культура
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археология
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Ученые просканировали древнеримское захоронение, хранящееся в Йоркширском музее, и создали его 3D-модель, пишет Phys.org. Обычно в гроб помещали одного умершего. Однако в выбранном для исследования — несколько человек: двое взрослых и младенец. Они скончались в одно время.При их погребении проводился редкий ритуал — облаченные в одежды и обувь и помещенные в гроб тела залили жидким гипсом. Останки и ткань со временем истлели, но застывший материал сохранял их очертания. И именно это позволило ученым создать подробную 3D-модель. Сканирование раскрыло мельчайшие детали первоначального захоронения. Например, ученые увидели ленты, которыми перевязали погребальный саван на голове взрослого, а также полосы ткани, которыми обернули ребенка.Результаты сканирования, по мнению археолога Люси Крайтон, невероятные. "Они показывают трагедию, произошедшую в Йорке 1600 лет назад", — уточняет ученый. Археологи до сих пор не знают, почему тела заливали гипсом. Вероятно, ритуал использовался для погребения людей высокого статуса. Подобные захоронения находили в Европе и Северной Африке. В Йорке и его окрестностях нашли 45 таких могил. Ранее сообщалось, что археологи нашли 8000-летние чертежи "воздушных змеев пустыни".
https://ria.ru/20230531/arkheologiya-1875132875.html
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Елена Громова
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новости культуры, археология
Культура, Новости культуры, Археология
Ученые просканировали редкое загадочное древнеримское захоронение

Ученые просканировали древнеримское захоронение и раскрыли детали необычного захоронения

© Фото : University of YorkАрхеолог проводит 3D-сканирование захоронений древних римлян
Археолог проводит 3D-сканирование захоронений древних римлян - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Фото : University of York
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Ученые просканировали древнеримское захоронение, хранящееся в Йоркширском музее, и создали его 3D-модель, пишет Phys.org.
Обычно в гроб помещали одного умершего. Однако в выбранном для исследования — несколько человек: двое взрослых и младенец. Они скончались в одно время.
При их погребении проводился редкий ритуал — облаченные в одежды и обувь и помещенные в гроб тела залили жидким гипсом. Останки и ткань со временем истлели, но застывший материал сохранял их очертания. И именно это позволило ученым создать подробную 3D-модель.
Сканирование раскрыло мельчайшие детали первоначального захоронения. Например, ученые увидели ленты, которыми перевязали погребальный саван на голове взрослого, а также полосы ткани, которыми обернули ребенка.
Результаты сканирования, по мнению археолога Люси Крайтон, невероятные.
«
"Они показывают трагедию, произошедшую в Йорке 1600 лет назад", — уточняет ученый.
Археологи до сих пор не знают, почему тела заливали гипсом. Вероятно, ритуал использовался для погребения людей высокого статуса. Подобные захоронения находили в Европе и Северной Африке. В Йорке и его окрестностях нашли 45 таких могил.
Ранее сообщалось, что археологи нашли 8000-летние чертежи "воздушных змеев пустыни".
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