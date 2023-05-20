https://ria.ru/20230520/arkheologiya-1872985947.html
Археологи нашли 8000-летние чертежи
Археологи нашли 8000-летние чертежи - РИА Новости, 20.05.2023
Археологи нашли 8000-летние чертежи
Археологи нашли 8000-летние чертежи на Аравийском полуострове, пишет Live Science. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T02:53
2023-05-20T02:53
2023-05-20T02:53
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Археологи нашли 8000-летние чертежи на Аравийском полуострове, пишет Live Science. Рисунки выгравировали на монолитах. Они представляют собой схему "воздушных змеев пустыни". Так называют конструкции из каменных стен. Предположительно строили их в качестве загонов и ловушек для животных.О "воздушных змеях пустыни" известно около ста лет. Заметили сооружения, когда начала развиваться аэросъемка. Обычно такие постройки имеют большие площади. Могут быть размером с два футбольных поля. С земли их целиком не увидеть. Прорыв в их изучении случился благодаря развитию технологий — появилось фото со спутников. В статье на сайте Live Science приводится два примера чертежей. Понять, что на них изображены "воздушные змеи пустыни", удалось именно благодаря математическому сравнению с задокументированными конструкциями. Так, на монолите в Джибаль аль-Хашабии (Иордания) — чертеж загона, расположенного в 2,3 километра от него. А на том, что в Вади аз-Зиллият (Саудовская Аравия), — схема ловушки, находящейся в 16,3 километра. Для чего создавались эти рисунки — остается неизвестным. По одной из гипотез, их использовали для создания "воздушного змея пустыни". По другой — команда людей могла обсуждать план охоты. Тогда схема была помощью в координации предстоящих действий. Ранее сообщалось, что ученые извлекли ДНК жительницы Алтая из подвески 20-тысячелетней давности.
https://ria.ru/20230426/arkheologiya-1867558450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
археология, новости культуры
Культура, Археология, Новости культуры
Археологи нашли 8000-летние чертежи
Археологи нашли 8000-летние чертежи на Аравийском полуострове
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости.
Археологи нашли 8000-летние чертежи на Аравийском полуострове, пишет
Live Science.
Рисунки выгравировали на монолитах. Они представляют собой схему "воздушных змеев пустыни". Так называют конструкции из каменных стен. Предположительно строили их в качестве загонов и ловушек для животных.
О "воздушных змеях пустыни" известно около ста лет. Заметили сооружения, когда начала развиваться аэросъемка. Обычно такие постройки имеют большие площади. Могут быть размером с два футбольных поля. С земли их целиком не увидеть. Прорыв в их изучении случился благодаря развитию технологий — появилось фото со спутников.
В статье на сайте Live Science приводится два примера чертежей. Понять, что на них изображены "воздушные змеи пустыни", удалось именно благодаря математическому сравнению с задокументированными конструкциями.
Так, на монолите в Джибаль аль-Хашабии (Иордания) — чертеж загона, расположенного в 2,3 километра от него. А на том, что в Вади аз-Зиллият (Саудовская Аравия), — схема ловушки, находящейся в 16,3 километра.
Для чего создавались эти рисунки — остается неизвестным. По одной из гипотез, их использовали для создания "воздушного змея пустыни". По другой — команда людей могла обсуждать план охоты. Тогда схема была помощью в координации предстоящих действий.
Ранее сообщалось
, что ученые извлекли ДНК жительницы Алтая из подвески 20-тысячелетней давности.
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