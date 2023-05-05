https://ria.ru/20230505/arkheologiya-1869724009.html

Ученые извлекли ДНК жительницы Алтая из подвески 20-тысячелетней давности

Ученые извлекли ДНК жительницы Алтая из подвески 20-тысячелетней давности - РИА Новости, 05.05.2023

Ученые извлекли ДНК жительницы Алтая из подвески 20-тысячелетней давности

Ученые извлекли ДНК женщины найденной в Денисовой пещере на Алтае подвески из зуба изюбря, возраст которой оценивается в 20 тысяч лет, пишет Phys.org со ссылкой РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T02:40

2023-05-05T02:40

2023-05-05T08:44

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Ученые извлекли ДНК женщины найденной в Денисовой пещере на Алтае подвески из зуба изюбря, возраст которой оценивается в 20 тысяч лет, пишет Phys.org со ссылкой на статью в научном журнале Nature.Это удалось сделать благодаря методу, придуманному в Институте эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Лейпциге. Команда специалистов проверила, как разные химические вещества влияют на поверхность костей и зубов и разработала недеструктивный способ выделения ДНК на основе фосфатов. "Можно сказать, что в лаборатории мы создали стиральную машину для древних артефактов. Особым образом промывая их, мы можем достать ДНК из жидкостей. При этом артефакты не повредятся", — объяснила молекулярный биолог Елена Эссель. Первые попытки использовать метод в деле были неудачными. Например, на артефактах, найденных при раскопках в французской пещере Кенсы, оказались следы ДНК археологов. Установить, кто был владельцем этих предметов в древности, в таком случае очень сложно. Поэтому эксперты переключились на предметы, которые раскопали недавно. Археологи должны были пользоваться перчатками и масками и упаковать находку в чистый пакет вместе с осадками оставшихся на ней пород. Но ученых из Лейпцига снова ожидала неудача — они не смогли идентифицировать древнюю человеческую ДНК в образцах из пещеры Бача Киро в Болгарии. Археологи Максим Козликин и Михаил Шунков не знали об исследовании немецких коллег. Они аккуратно раскопали и упаковали кулон в 2019 году. И благодаря их работе команда из Лейпцига смогла добиться результатов. По митохондриальной ДНК специалисты датировали саму подвеску, не прибегая к радиоуглеродному анализу. Причем удалось не просто выяснить пол владельца кулона, но и установить, что его хозяйка была связана с древними северными евразийцами. Теперь исследователи хотят применить метод и к другим предметам, найденным археологами. Они надеются узнать больше о происхождении и поле древних владельцев артефактов из каменного века.

https://ria.ru/20230426/arkheologiya-1867558450.html

https://ria.ru/20230421/arkheologiya-1866714466.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология