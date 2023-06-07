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Британцы высмеяли "предупреждение" Украины о России - РИА Новости, 07.06.2023
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12:30 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/angliya-1876676129.html
Британцы высмеяли "предупреждение" Украины о России
Британцы высмеяли "предупреждение" Украины о России - РИА Новости, 07.06.2023
Британцы высмеяли "предупреждение" Украины о России
МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. Читатели Daily Mail осудили секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, заявившего, что Россия планирует взорвать Запорожскую атомную РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T12:30
2023-06-07T12:30
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МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. Читатели Daily Mail осудили секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, заявившего, что Россия планирует взорвать Запорожскую атомную электростанцию."Тому, кто в это верит, надо вакцинироваться", - написал Not a native."Мы до сих пор не знаем, кто подорвал Каховскую ГЭС!" - утверждает HomeGuard40."ЦРУ начало этот конфликт еще в 2014 году, свергнув правительство Украины", - подтвердил Sunny-Side-Up."Очень сомневаюсь в этом", - подытожили в дискуссии.МАГАТЭ ранее сообщила, что в курсе сообщений о повреждениях Каховской ГЭС, эксперты агентства на Запорожской АЭС следят за ситуацией, но сейчас угрозы безопасности на атомной электростанции станции нет.
https://ria.ru/20230607/zaes-1876652250.html
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в мире, украина, россия, совет национальной безопасности и обороны украины, магатэ, запорожская аэс
В мире, Украина, Россия, Совет национальной безопасности и обороны Украины, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Британцы высмеяли "предупреждение" Украины о России

Читатели Daily Mail высмеяли слова Данилова, что Россия подорвет ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. Читатели Daily Mail осудили секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, заявившего, что Россия планирует взорвать Запорожскую атомную электростанцию.
"Тому, кто в это верит, надо вакцинироваться", - написал Not a native.
"Мы до сих пор не знаем, кто подорвал Каховскую ГЭС!" - утверждает HomeGuard40.
"ЦРУ начало этот конфликт еще в 2014 году, свергнув правительство Украины", - подтвердил Sunny-Side-Up.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
В "Росэнергоатоме" заявили, что ЗАЭС достаточно защищена от захвата силой
Вчера, 10:53
"Очень сомневаюсь в этом", - подытожили в дискуссии.
МАГАТЭ ранее сообщила, что в курсе сообщений о повреждениях Каховской ГЭС, эксперты агентства на Запорожской АЭС следят за ситуацией, но сейчас угрозы безопасности на атомной электростанции станции нет.
Автомобили миссии МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Россия считает инициативу МАГАТЭ по ЗАЭС шагом в правильном направлении
1 июня, 15:39
 
В миреУкраинаРоссияСовет национальной безопасности и обороны УкраиныМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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