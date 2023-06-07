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Путин примет делегацию африканских лидеров - РИА Новости, 07.06.2023
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17:42 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/afrika-1876781003.html
Путин примет делегацию африканских лидеров
Путин примет делегацию африканских лидеров - РИА Новости, 07.06.2023
Путин примет делегацию африканских лидеров
Президент России Владимир Путин в ближайшее время примет делегацию ряда стран Африки, говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам телефонного разговора... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:42
2023-06-07T17:42
африка
россия
юар
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ближайшее время примет делегацию ряда стран Африки, говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам телефонного разговора российского лидера с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой. "Условлено, что Владимир Путин примет в ближайшее время делегацию ряда глав государств Африки", - говорится в сообщении.
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африка, россия, юар, владимир путин, в мире
Африка, Россия, ЮАР, Владимир Путин, В мире
Путин примет делегацию африканских лидеров

Путин в ближайшее время примет делегацию некоторых стран Африки

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ближайшее время примет делегацию ряда стран Африки, говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам телефонного разговора российского лидера с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой.
"Условлено, что Владимир Путин примет в ближайшее время делегацию ряда глав государств Африки", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Путин обсудил с лидером ЮАР подготовку к саммиту Россия — Африка
Вчера, 17:27
 
АфрикаРоссияЮАРВладимир ПутинВ мире
 
 
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