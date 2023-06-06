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Директор крымского зоопарка рассказал о вывезенных из Новой Каховки зверях - РИА Новости, 06.06.2023
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21:07 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/zoopark-1876589651.html
Директор крымского зоопарка рассказал о вывезенных из Новой Каховки зверях
Директор крымского зоопарка рассказал о вывезенных из Новой Каховки зверях - РИА Новости, 06.06.2023
Директор крымского зоопарка рассказал о вывезенных из Новой Каховки зверях
Основная масса животных зоопарка Новой Каховки была вывезена в Крым в ноябре 2022 года, животные и птицы чувствуют себя хорошо, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T21:07
2023-06-06T21:07
новая каховка
олег зубков
владимир леонтьев (новая каховка)
россия
республика крым
украина
каховская гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Основная масса животных зоопарка Новой Каховки была вывезена в Крым в ноябре 2022 года, животные и птицы чувствуют себя хорошо, сообщил РИА Новости директор крымского зоопарка "Тайган" Олег Зубков. "Основное число животных мы забрали. Там остались козы и павлины – козы, там штук 15 коз было, но их не отдали тогда, а практически всех мы – осла, волков, енотов, фазанов, павлинов, голубей – всех практически вывезли. Мы вывезли в ноябре, в первых числах, тогда еще угроза подрыва была. И тогда по просчетам угроза была, что все это сметет волной", – сказал Зубков. Все перевезенные животные в крымском зоопарке чувствуют себя хорошо, сообщил Зубков. Он сказал, что не знает, оставались ли в зоопарке Новой Каховки к лету этого года козы и павлины, судьба животных ему на данный момент неизвестна. Зубков сообщил, что в Крым были перевезены животные из зоопарков Херсона, Мариуполя, Донецка и Новой Каховки – всего более 100 особей животных и птиц. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230606/kakhovka-1876587777.html
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новая каховка
россия
республика крым
украина
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новая каховка, олег зубков, владимир леонтьев (новая каховка), россия, республика крым, украина, каховская гэс
Новая Каховка, Олег Зубков, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Россия, Республика Крым, Украина, Каховская ГЭС
Директор крымского зоопарка рассказал о вывезенных из Новой Каховки зверях

Директор Зубков: почти все животные из зоопарка Новой Каховки были ранее вывезены в Крым

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВладелец парка львов "Тайган" Олег Зубков
Владелец парка львов Тайган Олег Зубков - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Владелец парка львов "Тайган" Олег Зубков. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Основная масса животных зоопарка Новой Каховки была вывезена в Крым в ноябре 2022 года, животные и птицы чувствуют себя хорошо, сообщил РИА Новости директор крымского зоопарка "Тайган" Олег Зубков.
"Основное число животных мы забрали. Там остались козы и павлины – козы, там штук 15 коз было, но их не отдали тогда, а практически всех мы – осла, волков, енотов, фазанов, павлинов, голубей – всех практически вывезли. Мы вывезли в ноябре, в первых числах, тогда еще угроза подрыва была. И тогда по просчетам угроза была, что все это сметет волной", – сказал Зубков.
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Все перевезенные животные в крымском зоопарке чувствуют себя хорошо, сообщил Зубков. Он сказал, что не знает, оставались ли в зоопарке Новой Каховки к лету этого года козы и павлины, судьба животных ему на данный момент неизвестна. Зубков сообщил, что в Крым были перевезены животные из зоопарков Херсона, Мариуполя, Донецка и Новой Каховки – всего более 100 особей животных и птиц.
Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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Новая КаховкаОлег ЗубковВладимир Леонтьев (Новая Каховка)РоссияРеспублика КрымУкраинаКаховская ГЭС
 
 
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