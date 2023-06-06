https://ria.ru/20230606/zoopark-1876589651.html

Директор крымского зоопарка рассказал о вывезенных из Новой Каховки зверях

Директор крымского зоопарка рассказал о вывезенных из Новой Каховки зверях - РИА Новости, 06.06.2023

Директор крымского зоопарка рассказал о вывезенных из Новой Каховки зверях

Основная масса животных зоопарка Новой Каховки была вывезена в Крым в ноябре 2022 года, животные и птицы чувствуют себя хорошо, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T21:07

2023-06-06T21:07

2023-06-06T21:07

новая каховка

олег зубков

владимир леонтьев (новая каховка)

россия

республика крым

украина

каховская гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Основная масса животных зоопарка Новой Каховки была вывезена в Крым в ноябре 2022 года, животные и птицы чувствуют себя хорошо, сообщил РИА Новости директор крымского зоопарка "Тайган" Олег Зубков. "Основное число животных мы забрали. Там остались козы и павлины – козы, там штук 15 коз было, но их не отдали тогда, а практически всех мы – осла, волков, енотов, фазанов, павлинов, голубей – всех практически вывезли. Мы вывезли в ноябре, в первых числах, тогда еще угроза подрыва была. И тогда по просчетам угроза была, что все это сметет волной", – сказал Зубков. Все перевезенные животные в крымском зоопарке чувствуют себя хорошо, сообщил Зубков. Он сказал, что не знает, оставались ли в зоопарке Новой Каховки к лету этого года козы и павлины, судьба животных ему на данный момент неизвестна. Зубков сообщил, что в Крым были перевезены животные из зоопарков Херсона, Мариуполя, Донецка и Новой Каховки – всего более 100 особей животных и птиц. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230606/kakhovka-1876587777.html

https://ria.ru/20230606/aleshki-1876540670.html

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

новая каховка

россия

республика крым

украина

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новая каховка, олег зубков, владимир леонтьев (новая каховка), россия, республика крым, украина, каховская гэс