https://ria.ru/20230606/zaes-1876447869.html

Глава МАГАТЭ отметил снижение уровня воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС

Глава МАГАТЭ отметил снижение уровня воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС - РИА Новости, 06.06.2023

Глава МАГАТЭ отметил снижение уровня воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что уровень воды в резервуаре для охлаждения систем ЗАЭС серьезно снизился. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T12:57

2023-06-06T12:57

2023-06-06T14:39

специальная военная операция на украине

безопасность

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запорожская область

запорожская аэс

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магатэ

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ВЕНА, 6 июн - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что уровень воды в резервуаре для охлаждения систем ЗАЭС серьезно снизился. "Дамба в Новой Каховке была серьезно повреждена, в результате чего серьезно снизился уровень воды в резервуаре, откуда поступала вода для охлаждения ЗАЭС", - сказал он. Его выступление транслировалось в его аккаунте в Twitter. По словам Гросси, воды в этом резервуаре хватит на несколько дней. В настоящее время уровень воды составляет 16,5 метров. Когда он опустится до 2,7 метров, то откачивать воду из этого резервуара станет невозможно.По информации МАГАТЭ, все не относящиеся напрямую к охлаждению систем ЗАЭС потребители воды на станции были отключены в целях экономии. Как сообщает агентство, в непосредственной близости от станции находится запасной бассейн с водой для охлаждения. Так как реакторы ЗАЭС были уже некоторое время выключены, его объема хватит "на несколько месяцев", что в ближайшее время подтвердят находящиеся на месте эксперты МАГАТЭ.Глава МАГАТЭ призвал стороны конфликта не допускать нанесения ущерба этому резервуару. "Последствия будут тяжкими", - добавил Гросси.Официальное издание российской атомной отрасли "Страна Росатом" сообщило, что на данный момент угрозы безопасности Запорожской АЭС из-за разрушения верхней части Каховской ГЭС нет, ситуация контролируется персоналом станции. По его сообщению, пять блоков ЗАЭС находятся в режиме "холодный останов", один - в режиме "горячий останов". Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 метров, отмечается в сообщении. МАГАТЭ сообщила, что в курсе сообщений о повреждениях Каховской ГЭС, эксперты агентства на Запорожской АЭС следят за ситуацией, но сейчас угрозы безопасности на атомной электростанции станции нет.

https://ria.ru/20230606/ges-1876395696.html

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Кирилл Волков

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