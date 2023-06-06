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Глава МАГАТЭ отметил снижение уровня воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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12:57 06.06.2023 (обновлено: 14:39 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/zaes-1876447869.html
Глава МАГАТЭ отметил снижение уровня воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС
Глава МАГАТЭ отметил снижение уровня воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Глава МАГАТЭ отметил снижение уровня воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что уровень воды в резервуаре для охлаждения систем ЗАЭС серьезно снизился. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T12:57
2023-06-06T14:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
запорожская аэс
рафаэль гросси
магатэ
ситуация в днр и лнр
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ВЕНА, 6 июн - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что уровень воды в резервуаре для охлаждения систем ЗАЭС серьезно снизился. "Дамба в Новой Каховке была серьезно повреждена, в результате чего серьезно снизился уровень воды в резервуаре, откуда поступала вода для охлаждения ЗАЭС", - сказал он. Его выступление транслировалось в его аккаунте в Twitter. По словам Гросси, воды в этом резервуаре хватит на несколько дней. В настоящее время уровень воды составляет 16,5 метров. Когда он опустится до 2,7 метров, то откачивать воду из этого резервуара станет невозможно.По информации МАГАТЭ, все не относящиеся напрямую к охлаждению систем ЗАЭС потребители воды на станции были отключены в целях экономии. Как сообщает агентство, в непосредственной близости от станции находится запасной бассейн с водой для охлаждения. Так как реакторы ЗАЭС были уже некоторое время выключены, его объема хватит "на несколько месяцев", что в ближайшее время подтвердят находящиеся на месте эксперты МАГАТЭ.Глава МАГАТЭ призвал стороны конфликта не допускать нанесения ущерба этому резервуару. "Последствия будут тяжкими", - добавил Гросси.Официальное издание российской атомной отрасли "Страна Росатом" сообщило, что на данный момент угрозы безопасности Запорожской АЭС из-за разрушения верхней части Каховской ГЭС нет, ситуация контролируется персоналом станции. По его сообщению, пять блоков ЗАЭС находятся в режиме "холодный останов", один - в режиме "горячий останов". Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 метров, отмечается в сообщении. МАГАТЭ сообщила, что в курсе сообщений о повреждениях Каховской ГЭС, эксперты агентства на Запорожской АЭС следят за ситуацией, но сейчас угрозы безопасности на атомной электростанции станции нет.
https://ria.ru/20230606/ges-1876395696.html
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безопасность, россия, запорожская область, запорожская аэс, рафаэль гросси, магатэ, ситуация в днр и лнр, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Разрушение Каховской ГЭС
Глава МАГАТЭ отметил снижение уровня воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о снижении уровня воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 6 июн - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что уровень воды в резервуаре для охлаждения систем ЗАЭС серьезно снизился.
"Дамба в Новой Каховке была серьезно повреждена, в результате чего серьезно снизился уровень воды в резервуаре, откуда поступала вода для охлаждения ЗАЭС", - сказал он. Его выступление транслировалось в его аккаунте в Twitter.
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По словам Гросси, воды в этом резервуаре хватит на несколько дней. В настоящее время уровень воды составляет 16,5 метров. Когда он опустится до 2,7 метров, то откачивать воду из этого резервуара станет невозможно.
По информации МАГАТЭ, все не относящиеся напрямую к охлаждению систем ЗАЭС потребители воды на станции были отключены в целях экономии. Как сообщает агентство, в непосредственной близости от станции находится запасной бассейн с водой для охлаждения. Так как реакторы ЗАЭС были уже некоторое время выключены, его объема хватит "на несколько месяцев", что в ближайшее время подтвердят находящиеся на месте эксперты МАГАТЭ.
Глава МАГАТЭ призвал стороны конфликта не допускать нанесения ущерба этому резервуару. "Последствия будут тяжкими", - добавил Гросси.
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Официальное издание российской атомной отрасли "Страна Росатом" сообщило, что на данный момент угрозы безопасности Запорожской АЭС из-за разрушения верхней части Каховской ГЭС нет, ситуация контролируется персоналом станции. По его сообщению, пять блоков ЗАЭС находятся в режиме "холодный останов", один - в режиме "горячий останов". Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 метров, отмечается в сообщении.
МАГАТЭ сообщила, что в курсе сообщений о повреждениях Каховской ГЭС, эксперты агентства на Запорожской АЭС следят за ситуацией, но сейчас угрозы безопасности на атомной электростанции станции нет.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьЗапорожская АЭСРафаэль ГроссиМАГАТЭСитуация в ДНР и ЛНРРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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