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В США призвали солдат ВСУ перейти на сторону России - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:26 06.06.2023 (обновлено: 18:54 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/vsu-1876535094.html
В США призвали солдат ВСУ перейти на сторону России
В США призвали солдат ВСУ перейти на сторону России - РИА Новости, 06.06.2023
В США призвали солдат ВСУ перейти на сторону России
Владимир Зеленский по приказу западных лидеров жертвует солдатами ВСУ, им следует перейти на сторону России, написал американский ветеран Ноктис Дрейвен в... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:26
2023-06-06T18:54
в мире
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
twitter
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Владимир Зеленский по приказу западных лидеров жертвует солдатами ВСУ, им следует перейти на сторону России, написал американский ветеран Ноктис Дрейвен в Twitter.&quot;Как ветеран войны, я сочувствую украинским бойцам. От всего сердца желаю, чтобы они дезертировали и присоединились к России или, по крайней мере, отступили&quot;, — заявил он.По словам Дрейвена, Зеленский жертвуют жизнями украинских военнослужащих, убеждая их, что они сражаются и умирают за свободу. На самом деле речь идет о геополитических планах Соединенных Штатов и их союзников.Таким образом, глава киевского режима не отдает приказы военачальникам самостоятельно, а лишь передает указания из Белого дома, подытожил военный.
https://ria.ru/20230606/vsu-1876496214.html
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в мире, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, twitter
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Twitter, Специальная военная операция на Украине
В США призвали солдат ВСУ перейти на сторону России

Американский ветеран Дрейвен призвал солдат ВСУ перейти на сторону России

© AP Photo / Roman ChopСолдаты ВСУ на линии соприкосновения
Солдаты ВСУ на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Roman Chop
Солдаты ВСУ на линии соприкосновения. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Владимир Зеленский по приказу западных лидеров жертвует солдатами ВСУ, им следует перейти на сторону России, написал американский ветеран Ноктис Дрейвен в Twitter.
«

"Как ветеран войны, я сочувствую украинским бойцам. От всего сердца желаю, чтобы они дезертировали и присоединились к России или, по крайней мере, отступили", — заявил он.

По словам Дрейвена, Зеленский жертвуют жизнями украинских военнослужащих, убеждая их, что они сражаются и умирают за свободу. На самом деле речь идет о геополитических планах Соединенных Штатов и их союзников.
Таким образом, глава киевского режима не отдает приказы военачальникам самостоятельно, а лишь передает указания из Белого дома, подытожил военный.
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