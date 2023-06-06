В США призвали солдат ВСУ перейти на сторону России

Американский ветеран Дрейвен призвал солдат ВСУ перейти на сторону России
"Как ветеран войны, я сочувствую украинским бойцам. От всего сердца желаю, чтобы они дезертировали и присоединились к России или, по крайней мере, отступили", — заявил он.
"Как ветеран войны, я сочувствую украинским бойцам. От всего сердца желаю, чтобы они дезертировали и присоединились к России или, по крайней мере, отступили", — заявил он.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
Открывается по центру когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается по центру когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается по центру когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается по центру когда по ширине меньше ширины окна.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.