https://ria.ru/20230606/voennye-1876516641.html
При отражении наступления ВСУ погиб 71 российский военнослужащий
При отражении наступления ВСУ погиб 71 российский военнослужащий - РИА Новости, 06.06.2023
При отражении наступления ВСУ погиб 71 российский военнослужащий
При отражении украинского наступления погиб 71 российский военнослужащий, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T16:30
2023-06-06T16:30
2023-06-06T20:18
специальная военная операция на украине
безопасность
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сергей шойгу
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. При отражении украинского наступления погиб 71 российский военнослужащий, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. "К сожалению, не обошлось и без наших потерь. Всего в ходе отражения наступления противника в Объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения. Подбиты: 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий", — сказал он.Глава Минобороны заявил, что в течение трех суток ВСУ предприняли наступление, сосредоточив на разных участках фронта большое количество живой силы и техники. Российские войска успешно сорвали эти попытки и остановили армию противника, которая, в свою очередь, понесла значительные потери. Речь идет о 3715 украинских солдатах, 52 танках, 207 бронированных машинах, 134 автомобилях, пяти самолетах и двух вертолетах.
https://ria.ru/20230606/kontrnastuplenie-1876454504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
При отражении наступления ВСУ погиб 71 российский военнослужащий
Глава Минобороны Шойгу: при отражении наступления ВСУ погиб 71 российский военнослужащий
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. При отражении украинского наступления погиб 71 российский военнослужащий, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
"К сожалению, не обошлось и без наших потерь. Всего в ходе отражения наступления противника в Объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения. Подбиты: 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий", — сказал он.
Глава Минобороны заявил, что в течение трех суток ВСУ предприняли наступление, сосредоточив на разных участках фронта большое количество живой силы и техники. Российские войска успешно сорвали эти попытки и остановили армию противника, которая, в свою очередь, понесла значительные потери. Речь идет о 3715 украинских солдатах, 52 танках, 207 бронированных машинах, 134 автомобилях, пяти самолетах и двух вертолетах.
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