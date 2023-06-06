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При отражении наступления ВСУ погиб 71 российский военнослужащий - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:30 06.06.2023 (обновлено: 20:18 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/voennye-1876516641.html
При отражении наступления ВСУ погиб 71 российский военнослужащий
При отражении наступления ВСУ погиб 71 российский военнослужащий - РИА Новости, 06.06.2023
При отражении наступления ВСУ погиб 71 российский военнослужащий
При отражении украинского наступления погиб 71 российский военнослужащий, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T16:30
2023-06-06T20:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. При отражении украинского наступления погиб 71 российский военнослужащий, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. "К сожалению, не обошлось и без наших потерь. Всего в ходе отражения наступления противника в Объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения. Подбиты: 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий", — сказал он.Глава Минобороны заявил, что в течение трех суток ВСУ предприняли наступление, сосредоточив на разных участках фронта большое количество живой силы и техники. Российские войска успешно сорвали эти попытки и остановили армию противника, которая, в свою очередь, понесла значительные потери. Речь идет о 3715 украинских солдатах, 52 танках, 207 бронированных машинах, 134 автомобилях, пяти самолетах и двух вертолетах.
https://ria.ru/20230606/kontrnastuplenie-1876454504.html
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
При отражении наступления ВСУ погиб 71 российский военнослужащий

Глава Минобороны Шойгу: при отражении наступления ВСУ погиб 71 российский военнослужащий

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВыстрел из танка по огневым точкам и укрепленным позициям в ходе спецоперации
Выстрел из танка по огневым точкам и укрепленным позициям в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Выстрел из танка по огневым точкам и укрепленным позициям в ходе спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. При отражении украинского наступления погиб 71 российский военнослужащий, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
"К сожалению, не обошлось и без наших потерь. Всего в ходе отражения наступления противника в Объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения. Подбиты: 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий", — сказал он.
Глава Минобороны заявил, что в течение трех суток ВСУ предприняли наступление, сосредоточив на разных участках фронта большое количество живой силы и техники. Российские войска успешно сорвали эти попытки и остановили армию противника, которая, в свою очередь, понесла значительные потери. Речь идет о 3715 украинских солдатах, 52 танках, 207 бронированных машинах, 134 автомобилях, пяти самолетах и двух вертолетах.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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Вчера, 13:23
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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