https://ria.ru/20230606/voda-1876414929.html
В Кривом Роге заявили о проблемах с водоснабжением
В Кривом Роге заявили о проблемах с водоснабжением - РИА Новости, 06.06.2023
В Кривом Роге заявили о проблемах с водоснабжением
Проблемы с водоснабжением начались в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине из-за ЧП на Каховской ГЭС, написал мэр города Александр Вилкул в... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T11:08
2023-06-06T11:08
2023-06-06T13:33
в мире
кривой рог
украина
днепропетровская область
александр вилкул
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Проблемы с водоснабжением начались в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине из-за ЧП на Каховской ГЭС, написал мэр города Александр Вилкул в Telegram-канале."Криворожцы прекратите панику. Я же написал – вода будет. Забор воды за последние 5 часов увеличился в 2 раза – все набирают ванны и другие емкости. Не выдерживает автоматика насосов, выбивает постоянно. Поэтому часть насосов не работает", - написал Вилкул в телеграм-канале. Ранее глава города сообщал, что проводится экстренное заседание по обеспечению жителей водой после ЧП. "Ситуация очень сложная", - подчеркнул он. Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).
https://ria.ru/20230606/voda-1876408657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, украина, днепропетровская область, александр вилкул, разрушение каховской гэс
В мире, Кривой Рог, Украина, Днепропетровская область, Александр Вилкул, Разрушение Каховской ГЭС
В Кривом Роге заявили о проблемах с водоснабжением
Мэр Кривого Рога Вилкул сообщил о проблемах с водой в городе после подрыва Каховской ГЭС
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости.
Проблемы с водоснабжением начались в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине из-за ЧП на Каховской ГЭС, написал мэр города Александр Вилкул в Telegram-канале.
"Криворожцы прекратите панику. Я же написал – вода будет. Забор воды за последние 5 часов увеличился в 2 раза – все набирают ванны и другие емкости. Не выдерживает автоматика насосов, выбивает постоянно. Поэтому часть насосов не работает", - написал Вилкул в телеграм-канале.
Ранее глава города сообщал, что проводится экстренное заседание по обеспечению жителей водой после ЧП. "Ситуация очень сложная", - подчеркнул он.
Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет.
Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области
(с 30 сентября 2022 года в составе России
).
Власти заявили, что уровень воды в Новой Каховке поднялся на десять метров