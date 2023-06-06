https://ria.ru/20230606/voda-1876414929.html

В Кривом Роге заявили о проблемах с водоснабжением

В Кривом Роге заявили о проблемах с водоснабжением - РИА Новости, 06.06.2023

В Кривом Роге заявили о проблемах с водоснабжением

Проблемы с водоснабжением начались в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине из-за ЧП на Каховской ГЭС, написал мэр города Александр Вилкул в... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T11:08

2023-06-06T11:08

2023-06-06T13:33

в мире

кривой рог

украина

днепропетровская область

александр вилкул

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Проблемы с водоснабжением начались в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине из-за ЧП на Каховской ГЭС, написал мэр города Александр Вилкул в Telegram-канале."Криворожцы прекратите панику. Я же написал – вода будет. Забор воды за последние 5 часов увеличился в 2 раза – все набирают ванны и другие емкости. Не выдерживает автоматика насосов, выбивает постоянно. Поэтому часть насосов не работает", - написал Вилкул в телеграм-канале. Ранее глава города сообщал, что проводится экстренное заседание по обеспечению жителей водой после ЧП. "Ситуация очень сложная", - подчеркнул он. Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).

https://ria.ru/20230606/voda-1876408657.html

кривой рог

украина

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кривой рог, украина, днепропетровская область, александр вилкул, разрушение каховской гэс