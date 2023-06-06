https://ria.ru/20230606/vizit-1876477707.html
Глава МИД ЮАР заявила о готовности лидеров Африки к визиту на Украину
Глава МИД ЮАР заявила о готовности лидеров Африки к визиту на Украину - РИА Новости, 06.06.2023
Глава МИД ЮАР заявила о готовности лидеров Африки к визиту на Украину
Глава МИД Южно-Африканской Республики Наледи Пандор заявила, что основные пункты программы визита лидеров африканских стран на Украину в основном готова, а в... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T14:25
2023-06-06T14:25
2023-06-06T14:25
в мире
москва
киев
наледи пандор
владимир зеленский
сирил рамафоса
юар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845648966_0:227:3071:1955_1920x0_80_0_0_6502eb52b73b312f7f69ea6a312ce505.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД Южно-Африканской Республики Наледи Пандор заявила, что основные пункты программы визита лидеров африканских стран на Украину в основном готова, а в Россию еще дорабатывается. "Уже есть основные черты программы касательно украинской части визита, мы завершаем российскую часть", - заявила Пандор, видео было опубликовано в новостном портале южноафриканского правительства в Twitter. Генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор заявлял, что президент ЮАР Сирил Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы. Основатель Браззавильского фонда и инициатор миссии Жан-Ив Оливье ранее рассказал РИА Новости, что главной целью миссии африканских стран по Украине является инициация и помощь в налаживании диалога между двумя странами, отметив, что переговоры по линии миссии африканских стран будут проводиться без предварительных условий, а сама миссия является первой в своем роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
https://ria.ru/20230605/sammit-1876260935.html
https://ria.ru/20230601/yuar-1875462201.html
москва
киев
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845648966_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_f9ef1e9facf05bfffcc710fe75f2aa96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, киев, наледи пандор, владимир зеленский, сирил рамафоса, юар
В мире, Москва, Киев, Наледи Пандор, Владимир Зеленский, Сирил Рамафоса, ЮАР
Глава МИД ЮАР заявила о готовности лидеров Африки к визиту на Украину
Глава МИД ЮАР Пандор заявила, что пункты программы визита лидеров Африки в Киев готовы
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД Южно-Африканской Республики Наледи Пандор заявила, что основные пункты программы визита лидеров африканских стран на Украину в основном готова, а в Россию еще дорабатывается.
"Уже есть основные черты программы касательно украинской части визита, мы завершаем российскую часть", - заявила Пандор, видео было опубликовано в новостном портале южноафриканского правительства в Twitter.
В ЮАР взвешивают варианты решения по приглашению Путина на саммит БРИКС
Генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор заявлял, что президент ЮАР Сирил Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы. Основатель Браззавильского фонда и инициатор миссии Жан-Ив Оливье ранее рассказал РИА Новости, что главной целью миссии африканских стран по Украине является инициация и помощь в налаживании диалога между двумя странами, отметив, что переговоры по линии миссии африканских стран будут проводиться без предварительных условий, а сама миссия является первой в своем роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Лидер ЮАР отправил министров в страны G7 для объяснения позиции по Украине