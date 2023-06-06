https://ria.ru/20230606/vizit-1876477707.html

Глава МИД ЮАР заявила о готовности лидеров Африки к визиту на Украину

Глава МИД ЮАР заявила о готовности лидеров Африки к визиту на Украину - РИА Новости, 06.06.2023

Глава МИД ЮАР заявила о готовности лидеров Африки к визиту на Украину

Глава МИД Южно-Африканской Республики Наледи Пандор заявила, что основные пункты программы визита лидеров африканских стран на Украину в основном готова, а в... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T14:25

2023-06-06T14:25

2023-06-06T14:25

в мире

москва

киев

наледи пандор

владимир зеленский

сирил рамафоса

юар

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД Южно-Африканской Республики Наледи Пандор заявила, что основные пункты программы визита лидеров африканских стран на Украину в основном готова, а в Россию еще дорабатывается. "Уже есть основные черты программы касательно украинской части визита, мы завершаем российскую часть", - заявила Пандор, видео было опубликовано в новостном портале южноафриканского правительства в Twitter. Генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор заявлял, что президент ЮАР Сирил Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы. Основатель Браззавильского фонда и инициатор миссии Жан-Ив Оливье ранее рассказал РИА Новости, что главной целью миссии африканских стран по Украине является инициация и помощь в налаживании диалога между двумя странами, отметив, что переговоры по линии миссии африканских стран будут проводиться без предварительных условий, а сама миссия является первой в своем роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.

https://ria.ru/20230605/sammit-1876260935.html

https://ria.ru/20230601/yuar-1875462201.html

москва

киев

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, москва, киев, наледи пандор, владимир зеленский, сирил рамафоса, юар