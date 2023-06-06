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В Африке договорились взаимодействовать с Путиным и Зеленским по Украине - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:39 06.06.2023 (обновлено: 13:12 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/ukraina-1876423949.html
В Африке договорились взаимодействовать с Путиным и Зеленским по Украине
В Африке договорились взаимодействовать с Путиным и Зеленским по Украине - РИА Новости, 06.06.2023
В Африке договорились взаимодействовать с Путиным и Зеленским по Украине
Лидеры африканских стран, выступающих с мирной инициативой, договорились взаимодействовать с президентами России и Украины по прекращению огня, сообщила... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T11:39
2023-06-06T13:12
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
россия
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Лидеры африканских стран, выступающих с мирной инициативой, договорились взаимодействовать с президентами России и Украины по прекращению огня, сообщила канцелярия президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы по итогам его встречи с коллегами из Египта, Сенегала, Уганды, Замбии и нынешним председателем Африканского союза, президентом Коморских Островов Азали Ассумани."Лидеры договорились, что будут взаимодействовать и с президентом Путиным, и с президентом Зеленским относительно элементов прекращения огня и прочного мира в регионе", — говорится в релизе.В канцелярии отметили, что главы африканских стран поручили своим министрам иностранных дел доработать элементы дорожной карты по урегулированию на Украине."Президенты подтвердили свою способность посетить Украину и Россию в середине июня", — добавили там.В середине мая Рамафоса заявил, что представил Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, и Москва, и Киев согласились принять миссию глав африканских государств. Их визит ожидается до конца июня.В Кремле на это заявили, что готовы с большим вниманием выслушивать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20230530/rossiya-1874945259.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230601/yuar-1875610389.html
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в мире, юар, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЮАР, Украина, Россия
В Африке договорились взаимодействовать с Путиным и Зеленским по Украине

Канцелярия Рамафосы: лидеры стран Африки договорились о шагах по урегулированию на Украине

© Фото : РИА НовостиПоследствия обстрела украинскими войсками в ЛНР
Последствия обстрела украинскими войсками в ЛНР - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : РИА Новости
Последствия обстрела украинскими войсками в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Лидеры африканских стран, выступающих с мирной инициативой, договорились взаимодействовать с президентами России и Украины по прекращению огня, сообщила канцелярия президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы по итогам его встречи с коллегами из Египта, Сенегала, Уганды, Замбии и нынешним председателем Африканского союза, президентом Коморских Островов Азали Ассумани.
"Лидеры договорились, что будут взаимодействовать и с президентом Путиным, и с президентом Зеленским относительно элементов прекращения огня и прочного мира в регионе", — говорится в релизе.
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В канцелярии отметили, что главы африканских стран поручили своим министрам иностранных дел доработать элементы дорожной карты по урегулированию на Украине.
"Президенты подтвердили свою способность посетить Украину и Россию в середине июня", — добавили там.
В середине мая Рамафоса заявил, что представил Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, и Москва, и Киев согласились принять миссию глав африканских государств. Их визит ожидается до конца июня.
В Кремле на это заявили, что готовы с большим вниманием выслушивать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЮАРУкраинаРоссия
 
 
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