https://ria.ru/20230606/ukraina-1876423949.html

В Африке договорились взаимодействовать с Путиным и Зеленским по Украине

В Африке договорились взаимодействовать с Путиным и Зеленским по Украине - РИА Новости, 06.06.2023

В Африке договорились взаимодействовать с Путиным и Зеленским по Украине

Лидеры африканских стран, выступающих с мирной инициативой, договорились взаимодействовать с президентами России и Украины по прекращению огня, сообщила... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T11:39

2023-06-06T11:39

2023-06-06T13:12

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Лидеры африканских стран, выступающих с мирной инициативой, договорились взаимодействовать с президентами России и Украины по прекращению огня, сообщила канцелярия президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы по итогам его встречи с коллегами из Египта, Сенегала, Уганды, Замбии и нынешним председателем Африканского союза, президентом Коморских Островов Азали Ассумани."Лидеры договорились, что будут взаимодействовать и с президентом Путиным, и с президентом Зеленским относительно элементов прекращения огня и прочного мира в регионе", — говорится в релизе.В канцелярии отметили, что главы африканских стран поручили своим министрам иностранных дел доработать элементы дорожной карты по урегулированию на Украине."Президенты подтвердили свою способность посетить Украину и Россию в середине июня", — добавили там.В середине мая Рамафоса заявил, что представил Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, и Москва, и Киев согласились принять миссию глав африканских государств. Их визит ожидается до конца июня.В Кремле на это заявили, что готовы с большим вниманием выслушивать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20230530/rossiya-1874945259.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230601/yuar-1875610389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, юар, украина, россия