https://ria.ru/20230606/ukraina-1876423949.html
В Африке договорились взаимодействовать с Путиным и Зеленским по Украине
В Африке договорились взаимодействовать с Путиным и Зеленским по Украине - РИА Новости, 06.06.2023
В Африке договорились взаимодействовать с Путиным и Зеленским по Украине
Лидеры африканских стран, выступающих с мирной инициативой, договорились взаимодействовать с президентами России и Украины по прекращению огня, сообщила... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T11:39
2023-06-06T11:39
2023-06-06T13:12
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Лидеры африканских стран, выступающих с мирной инициативой, договорились взаимодействовать с президентами России и Украины по прекращению огня, сообщила канцелярия президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы по итогам его встречи с коллегами из Египта, Сенегала, Уганды, Замбии и нынешним председателем Африканского союза, президентом Коморских Островов Азали Ассумани."Лидеры договорились, что будут взаимодействовать и с президентом Путиным, и с президентом Зеленским относительно элементов прекращения огня и прочного мира в регионе", — говорится в релизе.В канцелярии отметили, что главы африканских стран поручили своим министрам иностранных дел доработать элементы дорожной карты по урегулированию на Украине."Президенты подтвердили свою способность посетить Украину и Россию в середине июня", — добавили там.В середине мая Рамафоса заявил, что представил Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, и Москва, и Киев согласились принять миссию глав африканских государств. Их визит ожидается до конца июня.В Кремле на это заявили, что готовы с большим вниманием выслушивать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20230530/rossiya-1874945259.html
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в мире, юар, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЮАР, Украина, Россия
В Африке договорились взаимодействовать с Путиным и Зеленским по Украине
Канцелярия Рамафосы: лидеры стран Африки договорились о шагах по урегулированию на Украине
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости.
Лидеры африканских стран, выступающих с мирной инициативой, договорились взаимодействовать с президентами России и Украины по прекращению огня, сообщила канцелярия
президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы
по итогам его встречи с коллегами из Египта, Сенегала, Уганды, Замбии и нынешним председателем Африканского союза, президентом Коморских Островов Азали Ассумани.
"Лидеры договорились, что будут взаимодействовать и с президентом Путиным, и с президентом Зеленским относительно элементов прекращения огня и прочного мира в регионе", — говорится в релизе.
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В канцелярии отметили, что главы африканских стран поручили своим министрам иностранных дел доработать элементы дорожной карты по урегулированию на Украине.
"Президенты подтвердили свою способность посетить Украину и Россию в середине июня", — добавили там.
В середине мая Рамафоса заявил, что представил Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, и Москва, и Киев согласились принять миссию глав африканских государств. Их визит ожидается до конца июня.
В Кремле на это заявили, что готовы с большим вниманием выслушивать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию конфликта.
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