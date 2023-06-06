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Военный эксперт заявил об активизации украинских БПЛА на трех направлениях - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:12 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/ukraina-1876357128.html
Военный эксперт заявил об активизации украинских БПЛА на трех направлениях
Военный эксперт заявил об активизации украинских БПЛА на трех направлениях - РИА Новости, 06.06.2023
Военный эксперт заявил об активизации украинских БПЛА на трех направлениях
Киевские силовики наращивают применение БПЛА различных видов на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T08:12
2023-06-06T08:12
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Киевские силовики наращивают применение БПЛА различных видов на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. &quot;В зоне ответственности Южной группировки войск, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях, отмечается увеличение использование противником БПЛА различных типов и разного предназначения&quot;, - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.Эксперт отметил, что украинские силовики используют такие виды беспилотников, как квадро- и гексокоптеры, а также дроны самолетного типа. Радиус их действия колеблется от 1,5 до более 300 км.
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в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Военный эксперт заявил об активизации украинских БПЛА на трех направлениях

Офицер ЛНР Марочко: Киев активизировал работу дронов на трех направлениях в зоне СВО

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты запускают дрон в пригороде Донецка
Украинские солдаты запускают дрон в пригороде Донецка - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты запускают дрон в пригороде Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Киевские силовики наращивают применение БПЛА различных видов на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«

"В зоне ответственности Южной группировки войск, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях, отмечается увеличение использование противником БПЛА различных типов и разного предназначения", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.

Эксперт отметил, что украинские силовики используют такие виды беспилотников, как квадро- и гексокоптеры, а также дроны самолетного типа. Радиус их действия колеблется от 1,5 до более 300 км.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 июня, 16:31
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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