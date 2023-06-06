https://ria.ru/20230606/ukraina-1876357128.html
Военный эксперт заявил об активизации украинских БПЛА на трех направлениях
Военный эксперт заявил об активизации украинских БПЛА на трех направлениях - РИА Новости, 06.06.2023
Военный эксперт заявил об активизации украинских БПЛА на трех направлениях
Киевские силовики наращивают применение БПЛА различных видов на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T08:12
2023-06-06T08:12
2023-06-06T08:12
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874558853_0:109:3077:1840_1920x0_80_0_0_9d5b818d247f68e8647cb6df22099d2e.jpg
ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Киевские силовики наращивают применение БПЛА различных видов на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В зоне ответственности Южной группировки войск, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях, отмечается увеличение использование противником БПЛА различных типов и разного предназначения", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.Эксперт отметил, что украинские силовики используют такие виды беспилотников, как квадро- и гексокоптеры, а также дроны самолетного типа. Радиус их действия колеблется от 1,5 до более 300 км.
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874558853_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_6e50937b99cc14fa7c0640c5dc38551b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Военный эксперт заявил об активизации украинских БПЛА на трех направлениях
Офицер ЛНР Марочко: Киев активизировал работу дронов на трех направлениях в зоне СВО