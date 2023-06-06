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В Турции рассмотрят предложение Эрдогана о поправках в конституцию
В Турции рассмотрят предложение Эрдогана о поправках в конституцию - РИА Новости, 06.06.2023
В Турции рассмотрят предложение Эрдогана о поправках в конституцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен внести на рассмотрение парламента предложение о поправках в конституцию. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T20:23
2023-06-06T20:23
2023-06-06T20:23
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 6 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен внести на рассмотрение парламента предложение о поправках в конституцию. Ранее Эрдоган заявлял, что Турция нуждается в новой конституции, которая станет залогом дальнейшего развития страны, подготовка новой редакции основного закона продолжается. Турецкий лидер призвал все политические силы страны активно участвовать в разработке проекта новой конституции. Эрдоган отмечал, что нынешняя конституция Турции была принята в 1982 году и уже не отвечает вызовам современности, несмотря на ряд внесенных поправок. "Мы вновь вынесем на рассмотрение парламента наше предложение о внесении поправок в конституцию, которое мы актуализировали еще перед выборами", - заявил Эрдоган в обращении к нации после первого заседания обновленного кабинета министров.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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турция, реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
В Турции рассмотрят предложение Эрдогана о поправках в конституцию
Эрдоган планирует вынести на рассмотрение парламента предложение о поправках в конституцию
АНКАРА, 6 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен внести на рассмотрение парламента предложение о поправках в конституцию.
Ранее Эрдоган заявлял, что Турция нуждается в новой конституции, которая станет залогом дальнейшего развития страны, подготовка новой редакции основного закона продолжается. Турецкий лидер призвал все политические силы страны активно участвовать в разработке проекта новой конституции. Эрдоган отмечал, что нынешняя конституция Турции была принята в 1982 году и уже не отвечает вызовам современности, несмотря на ряд внесенных поправок.
"Мы вновь вынесем на рассмотрение парламента наше предложение о внесении поправок в конституцию, которое мы актуализировали еще перед выборами", - заявил Эрдоган в обращении к нации после первого заседания обновленного кабинета министров.
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