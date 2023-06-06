https://ria.ru/20230606/turkey-1876581981.html

В Турции рассмотрят предложение Эрдогана о поправках в конституцию

В Турции рассмотрят предложение Эрдогана о поправках в конституцию - РИА Новости, 06.06.2023

В Турции рассмотрят предложение Эрдогана о поправках в конституцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен внести на рассмотрение парламента предложение о поправках в конституцию. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T20:23

2023-06-06T20:23

2023-06-06T20:23

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНКАРА, 6 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен внести на рассмотрение парламента предложение о поправках в конституцию. Ранее Эрдоган заявлял, что Турция нуждается в новой конституции, которая станет залогом дальнейшего развития страны, подготовка новой редакции основного закона продолжается. Турецкий лидер призвал все политические силы страны активно участвовать в разработке проекта новой конституции. Эрдоган отмечал, что нынешняя конституция Турции была принята в 1982 году и уже не отвечает вызовам современности, несмотря на ряд внесенных поправок. "Мы вновь вынесем на рассмотрение парламента наше предложение о внесении поправок в конституцию, которое мы актуализировали еще перед выборами", - заявил Эрдоган в обращении к нации после первого заседания обновленного кабинета министров.

https://ria.ru/20230606/turtsiya-1876327839.html

турция

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турция, реджеп тайип эрдоган, в мире