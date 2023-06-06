https://ria.ru/20230606/tnt4-1876464026.html

Трейлеры российского канала номинировали на престижную американскую премию

Трейлеры российского канала номинировали на престижную американскую премию - РИА Новости, 06.06.2023

Трейлеры российского канала номинировали на престижную американскую премию

Сразу два проморолика ТНТ4 номинировано на престижную американскую премию Golden Trailer Awards 2023, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T13:52

2023-06-06T13:52

2023-06-06T13:52

шоубиз

лос-анджелес

квентин тарантино

педро альмодовар

новости шоу-бизнеса

новости культуры

тнт (телеканал)

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Сразу два проморолика ТНТ4 номинировано на престижную американскую премию Golden Trailer Awards 2023, сообщает пресс-служба телеканала. "Креативная команда телеканала ТНТ4 подавала на конкурс Golden Trailer Awards два ролика, и каждый из них претендует на премию в двух категориях", — говорится в сообщении. Речь идет о промо «Кинолето» («Лучший оригинальный саундтрек в ТВ-ролике» и «Лучшее иностранный ТВ-ролик»), а также ролике фильма «Омерзительная восьмерка». Он претендует на награды в категориях «Лучший оригинальный саундтрек в ТВ-ролике» и «Лучший саунд-дизайн ТВ-ролика».В пресс-службе подчеркивают, что проморолики ТНТ4 побеждали на Golden Trailer Awards три года подряд в одной из самых престижных категориях «Лучший иностранный ТВ-ролик». В 2022 году креативная команда телеканала канала забрала награду с роликом «Сплошное кино», в 2021 году – с видео «Правильное кино», а в 2019 году – с «Одинаково мощное кино» (в 2020-м церемонию не провели из-за пандемии коронавируса. — Прим. ред.). Премия Golden Trailer Awards вручается в Лос-Анджелесе с 1999 года создателям лучших в мире трейлеров, постеров, промо-кампаний кинофильмов и телепроектов. Победителей определяет жюри, в которое в разные годы входили Квентин Тарантино, Бен Стиллер, Педро Альмодовар и другие голливудские звезды. Вручение Golden Trailer Awards 2023 пройдет 29 июня.

https://ria.ru/20220705/peresild-1800389296.html

лос-анджелес

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Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

лос-анджелес, квентин тарантино, педро альмодовар, новости шоу-бизнеса, новости культуры, тнт (телеканал)