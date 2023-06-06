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Трейлеры российского канала номинировали на престижную американскую премию - РИА Новости, 06.06.2023
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Шоубиз
 
13:52 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/tnt4-1876464026.html
Трейлеры российского канала номинировали на престижную американскую премию
Трейлеры российского канала номинировали на престижную американскую премию - РИА Новости, 06.06.2023
Трейлеры российского канала номинировали на престижную американскую премию
Сразу два проморолика ТНТ4 номинировано на престижную американскую премию Golden Trailer Awards 2023, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:52
2023-06-06T13:52
шоубиз
лос-анджелес
квентин тарантино
педро альмодовар
новости шоу-бизнеса
новости культуры
тнт (телеканал)
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Сразу два проморолика ТНТ4 номинировано на престижную американскую премию Golden Trailer Awards 2023, сообщает пресс-служба телеканала. "Креативная команда телеканала ТНТ4 подавала на конкурс Golden Trailer Awards два ролика, и каждый из них претендует на премию в двух категориях", — говорится в сообщении. Речь идет о промо «Кинолето» («Лучший оригинальный саундтрек в ТВ-ролике» и «Лучшее иностранный ТВ-ролик»), а также ролике фильма «Омерзительная восьмерка». Он претендует на награды в категориях «Лучший оригинальный саундтрек в ТВ-ролике» и «Лучший саунд-дизайн ТВ-ролика».В пресс-службе подчеркивают, что проморолики ТНТ4 побеждали на Golden Trailer Awards три года подряд в одной из самых престижных категориях «Лучший иностранный ТВ-ролик». В 2022 году креативная команда телеканала канала забрала награду с роликом «Сплошное кино», в 2021 году – с видео «Правильное кино», а в 2019 году – с «Одинаково мощное кино» (в 2020-м церемонию не провели из-за пандемии коронавируса. — Прим. ред.). Премия Golden Trailer Awards вручается в Лос-Анджелесе с 1999 года создателям лучших в мире трейлеров, постеров, промо-кампаний кинофильмов и телепроектов. Победителей определяет жюри, в которое в разные годы входили Квентин Тарантино, Бен Стиллер, Педро Альмодовар и другие голливудские звезды. Вручение Golden Trailer Awards 2023 пройдет 29 июня.
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Галина Соколова
Галина Соколова
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РИА Новости
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лос-анджелес, квентин тарантино, педро альмодовар, новости шоу-бизнеса, новости культуры, тнт (телеканал)
Шоубиз, Лос-Анджелес, Квентин Тарантино, Педро Альмодовар, Новости шоу-бизнеса, Новости культуры, ТНТ (телеканал)
Трейлеры российского канала номинировали на престижную американскую премию

Промо телеканала ТНТ4 номинировано на американскую премию Golden Trailer Awards 2023

© ТНТ4Кадр из промо ТНТ4. Ролик "Кинолето"
Кадр из промо ТНТ4. Ролик Кинолето
© ТНТ4
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Сразу два проморолика ТНТ4 номинировано на престижную американскую премию Golden Trailer Awards 2023, сообщает пресс-служба телеканала.
«
"Креативная команда телеканала ТНТ4 подавала на конкурс Golden Trailer Awards два ролика, и каждый из них претендует на премию в двух категориях", — говорится в сообщении.
Речь идет о промо «Кинолето» («Лучший оригинальный саундтрек в ТВ-ролике» и «Лучшее иностранный ТВ-ролик»), а также ролике фильма «Омерзительная восьмерка». Он претендует на награды в категориях «Лучший оригинальный саундтрек в ТВ-ролике» и «Лучший саунд-дизайн ТВ-ролика».
В пресс-службе подчеркивают, что проморолики ТНТ4 побеждали на Golden Trailer Awards три года подряд в одной из самых престижных категориях «Лучший иностранный ТВ-ролик».
В 2022 году креативная команда телеканала канала забрала награду с роликом «Сплошное кино», в 2021 году – с видео «Правильное кино», а в 2019 году – с «Одинаково мощное кино» (в 2020-м церемонию не провели из-за пандемии коронавируса. — Прим. ред.).
Премия Golden Trailer Awards вручается в Лос-Анджелесе с 1999 года создателям лучших в мире трейлеров, постеров, промо-кампаний кинофильмов и телепроектов.
Победителей определяет жюри, в которое в разные годы входили Квентин Тарантино, Бен Стиллер, Педро Альмодовар и другие голливудские звезды.
Вручение Golden Trailer Awards 2023 пройдет 29 июня.
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ШоубизЛос-АнджелесКвентин ТарантиноПедро АльмодоварНовости шоу-бизнесаНовости культурыТНТ (телеканал)
 
 
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