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В ЛНР рассказали о тактике Киева на Сватовском направлении - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:51 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/taktika-1876407680.html
В ЛНР рассказали о тактике Киева на Сватовском направлении
В ЛНР рассказали о тактике Киева на Сватовском направлении - РИА Новости, 06.06.2023
В ЛНР рассказали о тактике Киева на Сватовском направлении
На сватовско-кременском направлении киевские силовики используют комбинированную тактику ведения огня с бронетехники, подвоза подкрепления и эвакуации личного... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T10:51
2023-06-06T10:51
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. На сватовско-кременском направлении киевские силовики используют комбинированную тактику ведения огня с бронетехники, подвоза подкрепления и эвакуации личного состава, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На сватовско-кременском участке противник использует тактику "Карусели". На многих позициях вооруженные формирования Украины используют бронетехнику не только для ведения огня, но и одновременно подвозят на ней личный состав для восполнения потерь", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что после выработки боекомплекта в бронетранспортеры грузят убитых и раненых, машина возвращается для дозаправки и пополнения боекомплекта, а после идет на следующий аналогичный круг.
https://ria.ru/20230602/taktika-1875682969.html
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украина
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в мире, луганская народная республика, украина, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко
В ЛНР рассказали о тактике Киева на Сватовском направлении

Эксперт Марочко: Киев использует измененную тактику "Карусели" на Сватовском направлении

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. На сватовско-кременском направлении киевские силовики используют комбинированную тактику ведения огня с бронетехники, подвоза подкрепления и эвакуации личного состава, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"На сватовско-кременском участке противник использует тактику "Карусели". На многих позициях вооруженные формирования Украины используют бронетехнику не только для ведения огня, но и одновременно подвозят на ней личный состав для восполнения потерь", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Марочко отметил, что после выработки боекомплекта в бронетранспортеры грузят убитых и раненых, машина возвращается для дозаправки и пополнения боекомплекта, а после идет на следующий аналогичный круг.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей Марочко
 
 
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