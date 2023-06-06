https://ria.ru/20230606/taktika-1876407680.html

В ЛНР рассказали о тактике Киева на Сватовском направлении

В ЛНР рассказали о тактике Киева на Сватовском направлении - РИА Новости, 06.06.2023

В ЛНР рассказали о тактике Киева на Сватовском направлении

На сватовско-кременском направлении киевские силовики используют комбинированную тактику ведения огня с бронетехники, подвоза подкрепления и эвакуации личного... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T10:51

2023-06-06T10:51

2023-06-06T10:51

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. На сватовско-кременском направлении киевские силовики используют комбинированную тактику ведения огня с бронетехники, подвоза подкрепления и эвакуации личного состава, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На сватовско-кременском участке противник использует тактику "Карусели". На многих позициях вооруженные формирования Украины используют бронетехнику не только для ведения огня, но и одновременно подвозят на ней личный состав для восполнения потерь", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что после выработки боекомплекта в бронетранспортеры грузят убитых и раненых, машина возвращается для дозаправки и пополнения боекомплекта, а после идет на следующий аналогичный круг.

https://ria.ru/20230602/taktika-1875682969.html

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в мире, луганская народная республика, украина, андрей марочко