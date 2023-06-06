https://ria.ru/20230606/taksi-1876556164.html
Таксист ранил ножом подростка в Дагестане
Таксист ранил ножом подростка в Дагестане - РИА Новости, 06.06.2023
Таксист ранил ножом подростка в Дагестане
Водитель такси в Дагестане ранил ножом подростка, который сделал ему замечание за нецензурную брань, сообщили во вторник в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T18:35
2023-06-06T18:35
2023-06-06T18:35
происшествия
махачкала
республика дагестан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807568776_0:177:3000:1865_1920x0_80_0_0_934871b38f1aba59fd37240ed8f4d707.jpg
МАХАЧКАЛА, 6 июн - РИА Новости. Водитель такси в Дагестане ранил ножом подростка, который сделал ему замечание за нецензурную брань, сообщили во вторник в пресс-службе МВД республики. Накануне в дежурную часть отдела полиции по Ленинскому району Махачкалы поступило сообщение от мужчины о том, что на одной из улиц города мужчина с ножом бросился на его детей и ранил одного из них в руку. Для выяснения обстоятельств участники инцидента были доставлены в отдел, а пострадавший, 13-летний мальчик, – в больницу. “Со слов подростка, в момент инцидента он с мамой и братом ехал к морю на такси. В пути водитель такси, 42-летний местный житель, стал нецензурно выражаться в адрес других участников дорожного движения, из-за чего пострадавший сделал ему замечание. Между ними завязалась словесная перепалка, в ходе которой водитель достал из машины нож и ранил подростка”, – говорится в сообщении. Задержанный направлен на медицинское освидетельствование, добавили в региональном МВД.
https://ria.ru/20230606/prigovor-1876521529.html
https://ria.ru/20230606/udo-1876469189.html
махачкала
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807568776_343:0:3000:1993_1920x0_80_0_0_a51e443ac8a19985bc249f3db721bd1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, республика дагестан, россия
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Россия
Таксист ранил ножом подростка в Дагестане
В Дагестане таксист ранил ножом подростка за замечание о нецензурной брани