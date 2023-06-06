https://ria.ru/20230606/taksi-1876556164.html

Таксист ранил ножом подростка в Дагестане

Таксист ранил ножом подростка в Дагестане - РИА Новости, 06.06.2023

Таксист ранил ножом подростка в Дагестане

Водитель такси в Дагестане ранил ножом подростка, который сделал ему замечание за нецензурную брань, сообщили во вторник в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T18:35

2023-06-06T18:35

2023-06-06T18:35

происшествия

махачкала

республика дагестан

россия

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МАХАЧКАЛА, 6 июн - РИА Новости. Водитель такси в Дагестане ранил ножом подростка, который сделал ему замечание за нецензурную брань, сообщили во вторник в пресс-службе МВД республики. Накануне в дежурную часть отдела полиции по Ленинскому району Махачкалы поступило сообщение от мужчины о том, что на одной из улиц города мужчина с ножом бросился на его детей и ранил одного из них в руку. Для выяснения обстоятельств участники инцидента были доставлены в отдел, а пострадавший, 13-летний мальчик, – в больницу. “Со слов подростка, в момент инцидента он с мамой и братом ехал к морю на такси. В пути водитель такси, 42-летний местный житель, стал нецензурно выражаться в адрес других участников дорожного движения, из-за чего пострадавший сделал ему замечание. Между ними завязалась словесная перепалка, в ходе которой водитель достал из машины нож и ранил подростка”, – говорится в сообщении. Задержанный направлен на медицинское освидетельствование, добавили в региональном МВД.

https://ria.ru/20230606/prigovor-1876521529.html

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происшествия, махачкала, республика дагестан, россия