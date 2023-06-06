Рейтинг@Mail.ru
Таксист ранил ножом подростка в Дагестане - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/taksi-1876556164.html
Таксист ранил ножом подростка в Дагестане
Таксист ранил ножом подростка в Дагестане - РИА Новости, 06.06.2023
Таксист ранил ножом подростка в Дагестане
Водитель такси в Дагестане ранил ножом подростка, который сделал ему замечание за нецензурную брань, сообщили во вторник в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T18:35
2023-06-06T18:35
происшествия
махачкала
республика дагестан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807568776_0:177:3000:1865_1920x0_80_0_0_934871b38f1aba59fd37240ed8f4d707.jpg
МАХАЧКАЛА, 6 июн - РИА Новости. Водитель такси в Дагестане ранил ножом подростка, который сделал ему замечание за нецензурную брань, сообщили во вторник в пресс-службе МВД республики. Накануне в дежурную часть отдела полиции по Ленинскому району Махачкалы поступило сообщение от мужчины о том, что на одной из улиц города мужчина с ножом бросился на его детей и ранил одного из них в руку. Для выяснения обстоятельств участники инцидента были доставлены в отдел, а пострадавший, 13-летний мальчик, – в больницу. “Со слов подростка, в момент инцидента он с мамой и братом ехал к морю на такси. В пути водитель такси, 42-летний местный житель, стал нецензурно выражаться в адрес других участников дорожного движения, из-за чего пострадавший сделал ему замечание. Между ними завязалась словесная перепалка, в ходе которой водитель достал из машины нож и ранил подростка”, – говорится в сообщении. Задержанный направлен на медицинское освидетельствование, добавили в региональном МВД.
https://ria.ru/20230606/prigovor-1876521529.html
https://ria.ru/20230606/udo-1876469189.html
махачкала
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807568776_343:0:3000:1993_1920x0_80_0_0_a51e443ac8a19985bc249f3db721bd1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, республика дагестан, россия
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Россия
Таксист ранил ножом подростка в Дагестане

В Дагестане таксист ранил ножом подростка за замечание о нецензурной брани

© Михаил ВоскресенскийАвтомобиль такси
Автомобиль такси
© Михаил Воскресенский
Автомобиль такси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 6 июн - РИА Новости. Водитель такси в Дагестане ранил ножом подростка, который сделал ему замечание за нецензурную брань, сообщили во вторник в пресс-службе МВД республики.
Накануне в дежурную часть отдела полиции по Ленинскому району Махачкалы поступило сообщение от мужчины о том, что на одной из улиц города мужчина с ножом бросился на его детей и ранил одного из них в руку. Для выяснения обстоятельств участники инцидента были доставлены в отдел, а пострадавший, 13-летний мальчик, – в больницу.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Суд освободил жителя Петербурга, расчленившего погибшую в ссоре жену
Вчера, 16:41
“Со слов подростка, в момент инцидента он с мамой и братом ехал к морю на такси. В пути водитель такси, 42-летний местный житель, стал нецензурно выражаться в адрес других участников дорожного движения, из-за чего пострадавший сделал ему замечание. Между ними завязалась словесная перепалка, в ходе которой водитель достал из машины нож и ранил подростка”, – говорится в сообщении.
Задержанный направлен на медицинское освидетельствование, добавили в региональном МВД.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
В Рязанской области выпустят по УДО экс-начальника главка МВД
Вчера, 14:00
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала