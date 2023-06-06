https://ria.ru/20230606/stantsiya-1876586462.html

США признали отсутствие доказательств участия России в ЧП на Каховской ГЭС

США признали отсутствие доказательств участия России в ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

США признали отсутствие доказательств участия России в ЧП на Каховской ГЭС

США пристально следят за ситуацией вокруг Каховской ГЭС, не могут подтвердить причастность РФ к инциденту, заявил на брифинге во вторник представитель Белого... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T20:49

2023-06-06T20:49

2023-06-06T21:50

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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. США пристально следят за ситуацией вокруг Каховской ГЭС, не могут подтвердить причастность РФ к инциденту, заявил на брифинге во вторник представитель Белого дома Джон Кирби."Мы видели сообщения, что Россия несет ответственность за взрыв на дамбе..., мы сделаем все возможное для оценки этих сообщений и работаем с украинцами для сбора данных. Сейчас мы не можем уверенно сказать, что произошло, но определенно представим больше информации", - сказал Кирби. По его словам, США "пристально мониторят последствия разрушения"."Мы определенно можем сказать, что разрушения для украинского народа и региона будут существенные", - сказал Кирби, добавив, что это "может оказать разрушительный эффект на энергетическую безопасность Украины".Представитель Белого дома не стал оценивать возможные последствия инцидента на ГЭС на ход боестолкновений на Украине. "Я думаю, честно говоря, что слишком рано делать выводы об этом", - сказал Кирби, отвечая на вопрос о том, какие последствия разрушение ГЭС может иметь на контрнаступление Украины.Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий.Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

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