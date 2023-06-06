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New York Times опубликовала спутниковые фото разрушения Каховской ГЭС

New York Times опубликовала спутниковые фото разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

New York Times опубликовала спутниковые фото разрушения Каховской ГЭС

Американская газета New York Times показала фото со спутников разрушения Каховской ГЭС. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T19:50

2023-06-06T19:50

2023-06-06T20:04

разрушение каховской гэс

сергей шойгу

россия

киев

новая каховка

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Американская газета New York Times показала фото со спутников разрушения Каховской ГЭС. Фото были сделаны американской компанией Planet Labs во вторник. Для сравнения газета публикует фото ГЭС со спутника, сделанное 4 июня. "Спутниковый снимок, сделанный во вторник утром, показывает разрушение Каховской плотины в мельчайших деталях, в том числе то, как быстро обрушившаяся вода прорвала и частично затопила плотину и ее ближайшие окрестности", - пишет газета. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

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разрушение каховской гэс, сергей шойгу, россия, киев, новая каховка