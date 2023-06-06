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Десятерым студентам СПбГУ грозит отчисление за антироссийскую позицию - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:26 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/spbgu-1876393772.html
Десятерым студентам СПбГУ грозит отчисление за антироссийскую позицию
Десятерым студентам СПбГУ грозит отчисление за антироссийскую позицию - РИА Новости, 06.06.2023
Десятерым студентам СПбГУ грозит отчисление за антироссийскую позицию
Десяти студентам-историкам Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) грозит отчисление за неподобающее отношение к гибели второкурсника в ходе... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T10:26
2023-06-06T10:26
специальная военная операция на украине
общество
санкт-петербургский государственный университет
санкт-петербург
россия
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Десяти студентам-историкам Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) грозит отчисление за неподобающее отношение к гибели второкурсника в ходе специальной военной операции, следует из материалов на сайте вуза. Университетская комиссия по этике оценила действия студентов, которые, согласно ее выводам, посчитали возможным "иронизировать над произошедшим, порочить память" погибшего Федора Соломонова вместо того, чтобы почтить его память и проявить "нормальные человеческие чувства". Они также совершали "иные действия, преследующие цель дискредитации проведения Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции", отмечается в решениях комиссии. Согласно этим решениям, студенты нарушили морально-этические нормы, закрепленные в Кодексе СПбГУ. "Признать, что действия обучающегося… несовместимы со статусом студента Санкт-Петербургского государственного университета", - говорится в решении комиссии по этике в отношении каждого из них. Ранее 2 июня вуз сообщал об увольнении доцента Института истории СПбГУ Михаила Белоусова, позволившего себе антироссийские заявления. До этого в соцсети попали высказывания Белоусова против спецоперации и об открытой поддержке украинской армии, прозвучавшие на фоне траура по погибшему в ходе спецоперации студенту СПбГУ Федору Соломонову, ушедшему на военную службу добровольно, взяв академический отпуск.
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санкт-петербург
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общество, санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Десятерым студентам СПбГУ грозит отчисление за антироссийскую позицию

Десять студентов СПбГУ, опорочивших память погибшего в СВО второкурсника, хотят отчислить

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГлавное здание Санкт-Петербургского Государственного университета на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
Главное здание Санкт-Петербургского Государственного университета на Васильевском острове в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Главное здание Санкт-Петербургского Государственного университета на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Десяти студентам-историкам Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) грозит отчисление за неподобающее отношение к гибели второкурсника в ходе специальной военной операции, следует из материалов на сайте вуза.
Университетская комиссия по этике оценила действия студентов, которые, согласно ее выводам, посчитали возможным "иронизировать над произошедшим, порочить память" погибшего Федора Соломонова вместо того, чтобы почтить его память и проявить "нормальные человеческие чувства". Они также совершали "иные действия, преследующие цель дискредитации проведения Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции", отмечается в решениях комиссии. Согласно этим решениям, студенты нарушили морально-этические нормы, закрепленные в Кодексе СПбГУ.
«
"Признать, что действия обучающегося… несовместимы со статусом студента Санкт-Петербургского государственного университета", - говорится в решении комиссии по этике в отношении каждого из них.
Ранее 2 июня вуз сообщал об увольнении доцента Института истории СПбГУ Михаила Белоусова, позволившего себе антироссийские заявления. До этого в соцсети попали высказывания Белоусова против спецоперации и об открытой поддержке украинской армии, прозвучавшие на фоне траура по погибшему в ходе спецоперации студенту СПбГУ Федору Соломонову, ушедшему на военную службу добровольно, взяв академический отпуск.
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