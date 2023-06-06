https://ria.ru/20230606/spbgu-1876393772.html

Десятерым студентам СПбГУ грозит отчисление за антироссийскую позицию

Десятерым студентам СПбГУ грозит отчисление за антироссийскую позицию - РИА Новости, 06.06.2023

Десятерым студентам СПбГУ грозит отчисление за антироссийскую позицию

Десяти студентам-историкам Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) грозит отчисление за неподобающее отношение к гибели второкурсника в ходе... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T10:26

2023-06-06T10:26

2023-06-06T10:26

специальная военная операция на украине

общество

санкт-петербургский государственный университет

санкт-петербург

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155950/24/1559502439_0:95:3307:1955_1920x0_80_0_0_003353674a22a5193c84971d7dd5fb0a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Десяти студентам-историкам Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) грозит отчисление за неподобающее отношение к гибели второкурсника в ходе специальной военной операции, следует из материалов на сайте вуза. Университетская комиссия по этике оценила действия студентов, которые, согласно ее выводам, посчитали возможным "иронизировать над произошедшим, порочить память" погибшего Федора Соломонова вместо того, чтобы почтить его память и проявить "нормальные человеческие чувства". Они также совершали "иные действия, преследующие цель дискредитации проведения Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции", отмечается в решениях комиссии. Согласно этим решениям, студенты нарушили морально-этические нормы, закрепленные в Кодексе СПбГУ. "Признать, что действия обучающегося… несовместимы со статусом студента Санкт-Петербургского государственного университета", - говорится в решении комиссии по этике в отношении каждого из них. Ранее 2 июня вуз сообщал об увольнении доцента Института истории СПбГУ Михаила Белоусова, позволившего себе антироссийские заявления. До этого в соцсети попали высказывания Белоусова против спецоперации и об открытой поддержке украинской армии, прозвучавшие на фоне траура по погибшему в ходе спецоперации студенту СПбГУ Федору Соломонову, ушедшему на военную службу добровольно, взяв академический отпуск.

https://ria.ru/20230531/peterburg-1875174242.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург, россия, ситуация в днр и лнр