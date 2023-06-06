https://ria.ru/20230606/spbgu-1876393772.html
Десятерым студентам СПбГУ грозит отчисление за антироссийскую позицию
Десятерым студентам СПбГУ грозит отчисление за антироссийскую позицию - РИА Новости, 06.06.2023
Десятерым студентам СПбГУ грозит отчисление за антироссийскую позицию
Десяти студентам-историкам Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) грозит отчисление за неподобающее отношение к гибели второкурсника в ходе... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T10:26
2023-06-06T10:26
2023-06-06T10:26
специальная военная операция на украине
общество
санкт-петербургский государственный университет
санкт-петербург
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155950/24/1559502439_0:95:3307:1955_1920x0_80_0_0_003353674a22a5193c84971d7dd5fb0a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Десяти студентам-историкам Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) грозит отчисление за неподобающее отношение к гибели второкурсника в ходе специальной военной операции, следует из материалов на сайте вуза. Университетская комиссия по этике оценила действия студентов, которые, согласно ее выводам, посчитали возможным "иронизировать над произошедшим, порочить память" погибшего Федора Соломонова вместо того, чтобы почтить его память и проявить "нормальные человеческие чувства". Они также совершали "иные действия, преследующие цель дискредитации проведения Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции", отмечается в решениях комиссии. Согласно этим решениям, студенты нарушили морально-этические нормы, закрепленные в Кодексе СПбГУ. "Признать, что действия обучающегося… несовместимы со статусом студента Санкт-Петербургского государственного университета", - говорится в решении комиссии по этике в отношении каждого из них. Ранее 2 июня вуз сообщал об увольнении доцента Института истории СПбГУ Михаила Белоусова, позволившего себе антироссийские заявления. До этого в соцсети попали высказывания Белоусова против спецоперации и об открытой поддержке украинской армии, прозвучавшие на фоне траура по погибшему в ходе спецоперации студенту СПбГУ Федору Соломонову, ушедшему на военную службу добровольно, взяв академический отпуск.
https://ria.ru/20230531/peterburg-1875174242.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155950/24/1559502439_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_75504368143236fc59833fd4bf1a7466.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Десятерым студентам СПбГУ грозит отчисление за антироссийскую позицию
Десять студентов СПбГУ, опорочивших память погибшего в СВО второкурсника, хотят отчислить
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Десяти студентам-историкам Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) грозит отчисление за неподобающее отношение к гибели второкурсника в ходе специальной военной операции, следует из материалов на сайте вуза.
Университетская комиссия по этике оценила действия студентов, которые, согласно ее выводам, посчитали возможным "иронизировать над произошедшим, порочить память" погибшего Федора Соломонова вместо того, чтобы почтить его память и проявить "нормальные человеческие чувства". Они также совершали "иные действия, преследующие цель дискредитации проведения Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции", отмечается в решениях комиссии. Согласно этим решениям, студенты нарушили морально-этические нормы, закрепленные в Кодексе СПбГУ.
«
"Признать, что действия обучающегося… несовместимы со статусом студента Санкт-Петербургского государственного университета", - говорится в решении комиссии по этике в отношении каждого из них.
Ранее 2 июня вуз сообщал об увольнении доцента Института истории СПбГУ Михаила Белоусова, позволившего себе антироссийские заявления. До этого в соцсети попали высказывания Белоусова против спецоперации и об открытой поддержке украинской армии, прозвучавшие на фоне траура по погибшему в ходе спецоперации студенту СПбГУ Федору Соломонову, ушедшему на военную службу добровольно, взяв академический отпуск.
Скандал на истфаке: Петербург снова ставит проклятые вопросы нашей истории