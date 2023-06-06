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Минобороны предложило оповещать о призыве по мобилизации с помощью СМС - РИА Новости, 06.06.2023
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01:27 06.06.2023 (обновлено: 10:32 06.06.2023)
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Минобороны предложило оповещать о призыве по мобилизации с помощью СМС
Минобороны предложило оповещать о призыве по мобилизации с помощью СМС - РИА Новости, 06.06.2023
Минобороны предложило оповещать о призыве по мобилизации с помощью СМС
Министерство обороны России предложило оповещать о призыве по мобилизации с помощью СМС-рассылки. Проект постановления опубликован на федеральном портале... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T01:27
2023-06-06T10:32
россия
сергей шойгу
мобилизация
министерство обороны сша
общество
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Министерство обороны России предложило оповещать о призыве по мобилизации с помощью СМС-рассылки. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Согласно документу, уведомление о направлении повестки военкоматом размещается в личном кабинете россиян на портале госуслуг, в личном кабинете налогоплательщика, а также с помощью СМС-сообщения на номер телефона, указанный на портале госуслуг.В пояснительной записке уточняется, что внесенные изменения помогут сократить сроки оповещения граждан по мобилизации.В России с 21 сентября прошлого года была объявлена частичная мобилизация. Призыв завершился в конце октября. В вооруженные силы было направлено в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, частичная мобилизация была проведена для стабилизации обстановки на фронте, защиты новых регионов и дальнейшего наступления.
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россия, сергей шойгу, мобилизация, министерство обороны сша, общество
Россия, Сергей Шойгу, мобилизация, Министерство обороны США, Общество
Минобороны предложило оповещать о призыве по мобилизации с помощью СМС

Минобороны России подготовило проект об оповещении мобилизованных по СМС

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Министерство обороны России предложило оповещать о призыве по мобилизации с помощью СМС-рассылки. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, уведомление о направлении повестки военкоматом размещается в личном кабинете россиян на портале госуслуг, в личном кабинете налогоплательщика, а также с помощью СМС-сообщения на номер телефона, указанный на портале госуслуг.
В пояснительной записке уточняется, что внесенные изменения помогут сократить сроки оповещения граждан по мобилизации.
В России с 21 сентября прошлого года была объявлена частичная мобилизация. Призыв завершился в конце октября. В вооруженные силы было направлено в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, частичная мобилизация была проведена для стабилизации обстановки на фронте, защиты новых регионов и дальнейшего наступления.
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