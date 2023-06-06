https://ria.ru/20230606/sms-1876340767.html

Минобороны предложило оповещать о призыве по мобилизации с помощью СМС

Минобороны предложило оповещать о призыве по мобилизации с помощью СМС - РИА Новости, 06.06.2023

Минобороны предложило оповещать о призыве по мобилизации с помощью СМС

Министерство обороны России предложило оповещать о призыве по мобилизации с помощью СМС-рассылки. Проект постановления опубликован на федеральном портале... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T01:27

2023-06-06T01:27

2023-06-06T10:32

россия

сергей шойгу

мобилизация

министерство обороны сша

общество

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Министерство обороны России предложило оповещать о призыве по мобилизации с помощью СМС-рассылки. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Согласно документу, уведомление о направлении повестки военкоматом размещается в личном кабинете россиян на портале госуслуг, в личном кабинете налогоплательщика, а также с помощью СМС-сообщения на номер телефона, указанный на портале госуслуг.В пояснительной записке уточняется, что внесенные изменения помогут сократить сроки оповещения граждан по мобилизации.В России с 21 сентября прошлого года была объявлена частичная мобилизация. Призыв завершился в конце октября. В вооруженные силы было направлено в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, частичная мобилизация была проведена для стабилизации обстановки на фронте, защиты новых регионов и дальнейшего наступления.

https://ria.ru/20230531/otsrochka-1875415250.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, сергей шойгу, мобилизация, министерство обороны сша, общество